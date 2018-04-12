Самые крутые слухи недели: пятница, 13-е

Самый – самый

В условиях обострения внешнеполитической ситуации и истончения финансовых потоков, российские элиты начинают бороться даже за самые «некошерные» еще пару лет заказы. Это касается и ряда объектов, что должны быть менее чем за два года возведены в областном центре Южного Урала к саммитам, производств по переработке мусора и строительству дорог. За возможность построить в ЧО хоть что-нибудь конкурируют (в плане доступа к финансам) компании, лоббируемые Сечиным, Христенко, Шуваловым. Соответственно, усиливается тенденция по смене губернатора на, условно говоря, своего. В этой же связи и Кремль, желая контролировать ситуацию, хочет посадить на главное кресло свою креатуру.

Консенсус, как полагают некоторые, недостижим. Поэтому очень может быть, что в области до лета сменится власть. Парламент возглавит, например, выдвиженец Кириенко Голиков, губернатором может стать любой из олигархических кандидатов – весь вопрос, сколько кланы готовы выложить на реализации популяризирующих федеральную власть проектов – от социальных и экологических до экономических, и даже макроэкономических. Пока в этой гонке фаворитами остаются губернатор Нижнего Новгорода Никитин, акционер группы ЧТПЗ Комаров и, видимо, уходящий из правительства Денис Мантуров.

Гаттаров фореве

Говорят, что уже было отправленный в отставку Руслан Гаттаров – чтоб не мешал кланам Дубровского делить федеральные и прочие деньги, что вскоре потекут в регион рекой, – вновь в фаворе. На фоне потепления и укрепления отношений с турецким берегом, местные получили команду из Москвы отдать туркам несколько объектов для возведения. Возможно, привлечь именно их компании к строительству метро. Для этого нужно создать соответствующий внешний антураж, для чего и сгодился со странными компетенциями вице-губернатор Гаттаров, чьи полномочия в этом вопросе уже подкрепили – подтвердили несколько московских чиновников-едроссов.

А вот дороги и мосты к нам приедут строить китайские товарищи – те, что вскоре сдадут федеральным властям главный Крымский мост.

Осень патриарха

Говорят, что Мякуш не выдерживает экологической нагрузки Челябинска на свой неюный организм. По слухам, старик со всеми своими чадами и домочадцами собрался переезжать в Калининградскую область.Якобы, он купил там в различных курортных местечках немало недвижимости, сдача коей в аренду и позволит семейству безбедно существовать в этой области. Свой же бизнес в ЧО ВВМ намерен продать Барышеву. Во всяком случае, именно госдеп выступает агентом по покупке мякушевских активов.

Рыбак рыбака…

А Барышев, сплетничают, таки подружился – сплотился с Бурматовым. Ребята сообразили, как могут взаимно обогатить друг друга. И полагают, что буквально через пару – тройку лет демонстрации успешной деятельности своего альянса могут претендовать на управление всей областью, а не только узкими сегментами областного центра.

Романтично

Кроме того, судачат, один из них закрутил роман с бывшей женой Юревича – Кристиной, которая после развода с МВ вернулась в Москву. Где, разумеется, совершенно случайно – в ночном клубе познакомилась с неотразимым госдепом.

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