Самые крутые слухи недели: культурка второй свежести

Рокировочка

Говорят, что новым министром культуры может стать госдеп от ЧелОбласти мадам Ямпольская. В крайнем случае, заслуженная сталинистка новейшей России займет пост заместителя министра. Но самое увлекательное в этой истории даже не то, кто получит мандат вместо одиозной журналистки и политика, а то, что одной из ее рук полагает стать нынешний самый непубличный чиновник команды Дубровского, многолетний пиарщик Юревича Вадим Евдокимов. Более того, Вадим Михалыч уже пообещал перетащить за собой двух особо близких товарище по «светлому прошлому» (когда губернатор был «свой») – Валерия Шагиева и Олега Грачева. У первого во второй раз не получается занять пост руководителя местной ГТРК, а у второго совсем кисло обстоят дела с новым хозяином – менеджментом РМК.

Смена караула

Кстати, о «светлом прошлом». Говорят, что у проекта Митяева появился новый спонсор. Лейвиков таки спрыгнул с бардовского крючка, и это понятно: зачем богатому другу Виктора Христенко спонсировать награды и праздники с церемониями магнитогорским?! И понятно, зачем этот проект- бэкграунд новому спонсору. Ибо спонсор этот – Игорь Алтушкин. Но – «Спокойно, товарищ спокойно! У нас еще все впереди…» – в этом году премию Алтушкину не дадут, дадут на будущий год, если проект по строительству Томинского ГОКа при нынешнем осадном-то положении не сдуется.

Еще мандат

К слову, не только мандат Ямпольской может стать вакантным, но и кресло нынешней сенаторши Гехт. По слухам, в условиях резкого понижения градуса в отношениях с Германией, Гехт хочет использовать последнюю тонкую струйку для того, чтобы перебраться на ПМЖ к бошам, дабы воссоединиться с семьей. У немцев давно уже обитают ее предки, а недавно обосновались и потомки. Фрау сенатор опасается возникновения ситуации, когда подобные миграции станут (на неопределенное время) невозможны.

Frauenpower!

И, кстати, о том, кто надеется переиграть Валерия Шагиева, чья деятельность в ОНФ должна была ему обеспечить пенсион, т.е. директорское кресло в местной ГТРК под немудреным названием «Южный Урал». По слухам, это Евгения Дмитренко – нынешний главный продюсер компании, уроженка, брр, Магадана, несколько раз пытавшаяся осесть на какой-нибудь должности в ВГТРК после того, как перестала вещать в местных Вестях. Говорят, у ее давнего спонсора и близкого друга, главного акционера крупного местного провайдера, появились нужные связи (благодаря участию в выборной кампании ВВП) в столице и он намерен провести даму сердца, образно говоря, в дамки, т.е. на директорскую должность. Шагиеву же в обмен за отказ от амбиций обещают кресло председателя Союза местных журналистов.

При этом на это же кресло видный единоросс, главред «Литературной газеты» Поляков лоббирует своего давнего товарища – Владислава Писанова, а контора на Цвиллинга, 27, – Сергея Филичкина. В общем, выборы закончились – все клевреты избранного главы государства жаждут обрести новое, лучшее место под административным солнцем.

А давний представитель президента в регионе – он же главврач регионального кардиоцентра пытается сделать главой местной ГТРК своего ближайшего помощника – Вячеслава Афанасьева, бывшего репортера Холмса, бывшего опера из Кемерова (или Новосибирска).

Нью-Васюки

Говорят, что Челябинск в ближайшее время вполне может стать Нью- Васюками, то есть городом, куда придет всемирная слава. А именно – скандал вокруг отсиживающегося в Лондоне Юревича грозит перерасти в новую разборку, и довольно справедливую: как власти туманного Альбиона скрывают от правосудия казнокрада (пусть и не английской казны) благодаря липовым документам от альбионских же эскулапов. Поводом послужило видео из Инета, где Юревич демонстрирует «родным» оппонентам свою превосходную физическую форму. Говорят, адвокаты Юревича отговаривали экс- политика прыгать ( да еще на камеру), образно говоря, через козла… Но знающие Юревича лично понимают, что это не тот человек, у которого сработают стопари, если уж вожжа попала под хвост. Тем более, что политик сейчас, как говорят, находится в эйфории – закрутил роман с какой-то любимой младшей родственницей Терезы Мэй. Очень юной студенткой одного из колледжей Оксфорда.

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Челябинск. Другие новости 18.04.18

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