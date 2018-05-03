На старые грабли. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Недавно появилась коротенькая программа «Стратегия развития страны 2018 – 2024» кудринского Центра Стратегических разработок. Это вроде как очередной пакет благих помыслов и бодрых обещаний всё улучшить уже в ближайшие годы, но вообще-то эти идеи Центра не новость: он высказывает их давно, и они даже составили основу первой части мартовского Послания президента РФ.

По идее, в этих обещаниях ничего нового и интересного быть не может (они уже использованы), и непонятно, зачем их надо было ещё раз публиковать. Но они всё-таки опубликованы, обсуждены на совещании и, мало того, Д. Медведеву даже предложено покопаться в этом мусоре и найти что-нибудь для включения в проекты дальнейшего успешного развития страны. Поэтому стало любопытно, что там может быть. Не зря же предложено.

И вот, если продраться через безудержно радостный популизм, которого там в изобилии, то окажется, что кое-что важное в этой программе всё-таки есть. Ничего хорошего для страны, для населения, естественно, там нет – это проект укрепления власти правящего слоя во вред остальным.

Популистски «Стратегия» декларативно вещает об уменьшении доли государственного сектора в экономике, но фактически она предлагает почти полную концентрацию экономики в руках государства. Согласно этому проекту, экономику Российской Федерации в недалёком будущем станут представлять 75 крупнейших «частных российский компаний» с выручкой 250 миллиардов рублей (ну, и мы понимаем, кому будут принадлежать эти компании). Они будут включать в себя предприятия, исследовательские центры, государственные регуляторы (т. е. чиновников) и финансовые институты (банки), и будут называться «консорциумы».

Отличие от западных корпораций состоит в слиянии консорциумов с государством и, вследствие этого, их абсолютном могуществе внутри страны. Эти консорциумы будут подчинены Центру трансформации госкорпораций, и, значит, представлять собой единую государственную (а не частную, как заявлено) структуру. Либо это будет даже надгосударственное образование – для которого закон не писан. Консорциумы будут руководствоваться своими внутренними правилами, регулироваться Центром, которым, само собой, командует Кремль.

Благодаря участию государства в этой иерархии, им неизбежно окажутся подчинены не только экономика, но и законодательство (включая трудовое), и, соответственно, судебная власть, правоохранители, и т.д. Следовательно, всё население попадёт в полную зависимость от этих консорциумов. Вся жизнь людей окажется под контролем этих новообразований и, разумеется, о соблюдении их прав и свобод в такой ситуации речи быть не может.

Одновременно с этим, жизнь людей будет регулировать новое, преобразованное, государство, которое станет «государством для граждан», после того, как его деятельность будет откорректирована Центром эффективности госуправления.

Проект декларирует, что пройдя через переосмысление роли и механизмов государственного управления – с помощью Центра эффективности госуправления – государство станет полезным и удобным для граждан, дружелюбным по отношению к ним. Там же сказано, что государство больше не будет управлять всем напрямую, диктовать, выжимать ресурсы из одних сфер и регионов в другие, карать исходя из буквы инструкций. Государство будет обеспечивать честные для всех правила игры, страховать от ошибок и злоупотреблений, разумно и аккуратно перераспределять средства, исходя из общих задач, справедливо судить по существу.

Зная нашу реальность, каждый сам может оценить, насколько это правдоподобно, а также какой из Центров будет главным, и чьи распоряжения будут иметь приоритет. Ещё это можно понять так, что государство будет существовать только для граждан – но не для правящего слоя, который будет жить отдельно, по своим правилам. В этом случае государство станет структурой, предназначенной только для решения бытовых проблем населения и контроля над ним вне производства.

Всё население в консорциумы не поместится, значит, остальные должны будут позаботиться о пропитании самостоятельно. Поэтому предпринимательская деятельность в программе тоже упоминается: «Вырастет и доля частного сектора». Авторы «Стратегии» демонстрируют полное понимание важности экономической роли частного бизнеса и необходимости обеспечения благоприятных условий для его существования и развития:

«Творческая инициатива людей, которые видят и используют новые возможности, – основа будущего роста... Раскрыв новые возможности граждан страны, поддержав их инициативы во всех сферах, в том числе в бизнесе и общественной деятельности, мы сможем перейти к новому качеству российской экономики... Мы убеждены, что россияне полны предпринимательской энергии, и нужно лишь создать пространство для реализации, чтобы она воплотилась в новые начинания». Ну, и так далее. А конкретно всё это выглядит так.

В будущем предприниматели смогут «через специальную систему узнать о потребностях горожан, и лучше ориентироваться на них при ведении своего дела». То есть самостоятельно определять, чем заниматься, в новой реальности им не разрешат. Вопреки пафосным заявлениям о свободе и инициативе, «Стратегия» отводит им очень ограниченную роль: предприниматели будут создавать «новые заведения и точки притяжения», и этим «дадут импульс к дальнейшему развитию общественных пространств». И всё. Только мелкий бизнес.

Но зато открыть своё дело станет проще: «Сроки запуска новых предприятий будут сокращены, административные процедуры упрощены – открыть дело можно будет из дома или офиса». А обзавестись первоначальным капиталом станет возможно через краудфандинг и кредитные биржи. То есть предпринимателям придётся собирать деньги через интернет или брать кредит криптовалютой в платёжных интернет-системах. Это, конечно, «проще», чем как принято у нормальных людей.

К счастью, это не всё: ещё в будущем «местным жителям будут доступны специальные целевые кредиты и типовые решения». Целевые кредиты и типовые решения – это такая «доля частного сектора»? Это так она вырастет? Как написано в кудринской программе: «К 2024 году в России на новом уровне будет гарантирована свобода предпринимательства». И, как следует из вышесказанного, новый уровень свободы через 6 лет будет выглядеть так: посмотрел в «специальной системе», нашёл «типовое решение» – получил «специальный кредит». И иди, работай. Свобода бизнеса в рамках регламента – это никакая не свобода, это закрепощение.

Опубликованная «Стратегия» недостаточно подробна, и многое остаётся неизвестным, но даже в таком виде она отчётливо демонстрирует черты давно устаревшего госустройства, например, второй четверти ХХ века. Например, так называемый корпоративизм. Вся экономика страны – единое предприятие, в рамках которого отдельные отрасли поделены между корпорациями. Население работает, фактически, на одного работодателя – государство – и получает зарплату только от него (корпорации в этой системе – филиалы государства). Экономика подчинена политическим задачам и управляется из единого центра. Население консолидировано и подчинено единой политике: все поддерживают правящую партию или являются её членами. Оппозиционная деятельность запрещена, оппозиция преследуется. Имеется широко развитая система льгот и привилегий для своих: «друзьям всё, остальным – закон».

В нашей сегодняшней реальности всё это очень узнаваемо. Это то, что у нас уже существует. Но тогда зачем предлагать это как проект? А затем, что сейчас всё это незаконно и противозаконно. А ЦСР своим проектом предлагает это узаконить, официально превратить в государственную программу.

Вообще-то, если поглядеть со стороны, то это даже смешно: российские международные отношения и без того не без проблем: острота конфликта между Россией и Западом приближается к уровню Карибского кризиса. И при таких обстоятельствах, если в России кто-то хочет найти наиболее надёжный способ самоуничтожения, то вот этот – самое оно.

Поэтому пугаться перспективы нам не стоит. Лучше заглянуть в разделы проекта «Технологическая революция» и «Ключевые позиции в мировой экономике». Там видно, как авторы представляют себе способы достижения своих целей.

«У России не будет шанса войти в число глобальных лидеров, если ее экономика не получит новый двигатель – передовые технологии». Ну, конечно, она их не получит: санкции. А самостоятельно их создать в нынешних условиях Россия не сможет.

«Когда российская экономика ответит на вызовы технологической революции, будут созданы новые и интересные рабочие места, а предприятия будут производить востребованные и успешные продукты, которыми будет гордиться вся страна». Опять же, пока сохраняется сегодняшняя ситуация, ни о каких ответах на вызовы можно и не мечтать. Поэтому никакие «интересные рабочие места» не появятся (где 25 миллионов обещанных новых рабочих мест? Нету их). И никакие востребованные и успешные продукты созданы не будут.

«Экспортеры несырьевых товаров получат новую финансовую и правовую поддержку от государства. Особое внимание будет уделено экспорту услуг: образования, здравоохранения, туризма и логистики». Кому на Западе нужны российские медицина и образование? А если имеются в виду страны третьего мира, то зачем российской экономике их рынки и деньги? Что можно купить на их местные «тугрики», какие современные товары, услуги, технологии? Вообще, какой объём товаров и услуг эти страны могут оплатить? Для России там нет перспектив.

«Произойдет усиление научно-технологического сотрудничества, совместная реализация инициатив в области цифровой экономики со странами Европы». «Российские ученые станут участниками 40% передовых глобальных исследований, связанных с новой промышленной революцией».

И так далее, в том же духе. Абсолютно ничто из этого не осуществимо. Поэтому экономической, научной и прочей базы для режима «нового мирового порядка» создать не удастся. Потому что экономический фактор сильней политического и даже военного: без экономики невозможно ни то, ни другое. А экономика сейчас никакая.

Челябинск, Сергей Ясинский

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