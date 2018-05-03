Самые крутые слухи недели: теплое место

Горячо – холодно

Говорят, что радость региональных и городских властей по поводу подписанного соглашения Фортумом и СТС о создании совместного предприятия – новой единой организации по теплоснаюжению Че – не имеет ничего общего со здоровой экономикой и конкуренцией на этом сегменте рынка. Госменеджеры лишь выполнили указиловку вышестоящих начальников по смене игроков. Потребители же вздрогнут и вспомнят ЧКТС, нежно именовавшуюся в народе воровайкой, добрым словом уже этой зимой. Тарифы, как обещают эксперты, вырастут до тюменских, при том, что зарплаты рядовых потребителей Че, да и прибыль промышленных предприятий не идет ни в какое сравнение с доходами тюменцев.

Впрочем, говорят, для одного члена команды Дубровского эти изменения на рынке действительно станут большой находкой «горячо», как в известной детской игре. Главным пиарщиком СП, по слухам, может стать пресс-сек первого лица области г-н Федечкин, которому, по разным причинам, нужно уходить из команды действующего губернатора. И, как это и бывает в подобных случаях, – желательно на «теплое» место.

По маленькому

Говорят, озвученная многими экспертами-экологами идея о необходимости местным властям (в связи с невыносимой на природу и людей техногенной нагрузкой региона) воспользоваться поддержкой президента и предложить сделать ЧО пилотным проектом по установлению в области или хотя бы областном центре мировых экологических стандартов, вылилась в решение губернатора начать «очищение» природы и репутации с Карабаша. Причем, совместно с главным инвестором, поддержавшим (или подсказавшем ему) эту идею – корпорацией РМК. Специалисты полагают, что это лишь политический ход, что должен переключить внимание южноуральцев и несколько снизить градус недовольства челябинцев позицией Дубровского по вопросам экологии.

На скамейку запасных

Говорят, что сладкая парочка Бурматов – Гаттаров «пролетела» при распределении кресел в новом федеральном правительстве. Гаттаров не получил место в департаменте, что курирует проект ВСМ Москва – Пекин, и (как часть) ВСМ Че – Екб. А Бурматов не захотел менять статусное думское кресло на незначительный пост в федеральном Минэкологии. Обоим пообещали губернаторскую перспективу. Бурматова она порадовала, а Гаттарова – устрашила, ибо он совершенно не хочет оставаться в ЧО на неопределенный срок, он уже запланировал переезд в столицу. Возможно, очередной – возвратной по факту – ступенькой московской карьеры для РГ станет второе сенаторство.

Гехт же, как не исключают некоторые наблюдатели, могут вернуть в область вице- губернатором по одному единственному направлению – экологическому ( освободив от этой функции милого сердцу губернатора вице Сушкова), т.е . «расстрельному» с административной точки зрения. На мысль об этом местных (не слишком симпатизирующих политику Гехт) чиновников натолкнула недавняя инициатива сенаторши по затыканию ртов «экологическим экстремистам».

Помощь другу

Тем более что и РМК надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Ириной Альфредовной в этом направлении. И даже готово оказать помощь в продвижении ее важной инициативы на практике, так сказать. Корпорация уже в ближайшее время может усилить свою юридическую службу и службу безопасности еще одним крупным отставным челябинским силовиком – экс-начальником отдела по борьбе с терроризмом регионального УФСБ Владимиром Ильичем Борисовым.

Ну, видать, окончательно закончился год экологии на Южном Урале.

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