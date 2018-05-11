Негосударство. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В чём суть деятельности чиновников? В том, что они выполняют распоряжения государства. Чиновники – это его руки и инструменты, с помощью которых оно совершает нужную ему работу. Одна только правящая верхушка не смогла бы управлять страной, ей просто не хватило бы физических возможностей.

От чего зависит численность чиновников? От количества работы, которую необходимо выполнить государству, от её объёма и многообразия, от её сложности, а также обеспеченности чиновников оборудованием, инструментами, нужными для её выполнения. Одно дело – ручной труд, другое – механический, третье – автоматизированный. Также имеет значение уровень подготовленности чиновников к работе: не все способны пользоваться современными средствами, и в этом случае система равняется на последних. Если это не учесть, то будет неважно, насколько качественно выполнят свою часть работы квалифицированные специалисты – их результат будет обнулён действиями неподготовленных сотрудников. Поэтому, либо вся система должны работать по устаревшим методам и технологиям, на устаревшем оборудовании, либо нужно создавать центры обучения и тратить на это определённые суммы.

От чего зависит качество работы чиновников? Как уже сказано, от качества их подготовки и обеспеченности всем необходимым, но также и от степени организованности всего процесса управления, и от того, насколько понятно сформулированы задачи, и от выполнимости задач, которые ставит перед ними государство. То есть сначала государство должно видеть цель. Затем под эту цель оно должно разработать план – обозначить перечень задач, которые необходимо решить, определить последовательность действий, создать перечень необходимых средств, инструментов, оборудования, рассчитать размер финансирования и т.д. После этого план доводится до сведения исполнителей, с ними проводится подготовительная работа и, наконец, сотрудники приступают к его осуществлению. Если всё сделано правильно и сотрудники как следует подготовлены, то в определённые планом сроки работа будет выполнена.

От чего зависит зарплата чиновников? От степени их нужности государству, от степени нужности государства им и от количества денег, которое государство согласно платить, а чиновники – получать. Если чиновники государству не нужны, оно проводит их сокращение, если нужны не очень, платит небольшую зарплату, а если потребность в чиновниках велика, то и зарплата будет соответствующей. Этим же принципом регулируется и заинтересованность чиновников в госслужбе.

От чего зависят расходы на государственную деятельность? От целей и задач, которые государство перед собой ставит, от подготовленности государства, то есть качества организации управления, уровня умственных способностей и образованности чиновников, степени их оснащенности техникой, а также от сложности работы, которую предстоит выполнить, от стоимости материалов, оборудования и всего остального, что образует себестоимость создаваемой продукции. Сюда же включаются разнообразные дополнительные затраты. Понятно, что одни и те же действия могут обойтись государству и дешевле, и дороже – в зависимости от квалификации и мотивации чиновников. Разница показывает качество государства как системы управления: чем дешевле и качественней, тем лучше государство. И наоборот.

Какие задачи решают чиновники? Те, которые ставит перед ними государство. А оно в первую очередь заинтересовано в организации собственной деятельности для поддержания своего существования и работоспособности. В принципе, это объективная необходимость, поскольку государство, как рабочий инструмент, должно быть функционирующим. Во вторую очередь идут те задачи, ради которых собственно государство и нужно – обеспечение жизнеспособности и развития страны. В целом увидеть, чем занимается государство, можно по статьям бюджета, который описывает распределение бюджетных средств по направлениям государственной деятельности.

Можно сравнить, сколько средств распределяется на поддержание самого государства, а сколько на выполнение работы. Соотношение покажет, насколько дорогим/недорогим и эффективным/неэффективным оно является.

Например, на содержание государственного аппарата в 2018 году запланировано потратить 1,3 трлн. рублей (7,9% от бюджета). Для сравнения, на социальную сферу отпущено 4,7 трлн. рублей, или 28,5% от бюджета. Вроде бы приоритет отдан социальной сфере, однако в неё входят десятки миллионов людей – работники бюджетной сферы (учителя, врачи и т.п.), пенсионеры, получатели социальных выплат, льгот и т.д., а численность занятых в сфере государственного управления в целом по стране составляет, округлённо, 6 миллионов человек. С учётом этого, соотношение складывается явно не в пользу социальной сферы.

Кроме того, военный сектор и государственная безопасность отнимут ещё 4,9 трлн. рублей (31,2% от бюджета), и сюда же можно добавить региональные дотации в 0,835 трлн. рублей (5%). В сумме получаем: 1,3 трлн. + 4,9 трлн. + 0,835 трлн. = 7,035 трлн. рублей, или 44,1% от бюджета.

Даже при таком, упрощённом, подсчёте видно, что аппарат управления в России дорог и неэффективен. А если изучать бюджет более тщательно, например, посчитать не только содержание госслужащих, но и расходы на обеспечение собственно их деятельности, то наверняка этот вывод окажется ещё убедительней.

Статьи бюджетных расходов на здравоохранение, образование, ЖКХ, культуру, экологию, спорт значительно уступают в размере расходам на государство, показывая, что нужды общества не являются главными для него. Следовательно, его приоритет – самоподдержание. Это означает, что государству не нужно, чтобы чиновники были эффективными, поэтому их работа в значительной степени формальна, абстрактна, не привязана к общественно полезному результату: они делают то, что заказывает государство.

Получается, что государство само ориентирует чиновников на преследование их собственных интересов – как личных, так и ведомственных приоритетов учреждений, организаций, в которых они работают. Ну и если такова государственная политика, то почему бы ей не следовать? Ведь чиновникам это выгодно. Тем более что зона ответственности у них невелика: от них требуется только исполнять, а все решения принимаются «наверху».

Такая ситуация возникла ещё в 90-е годы, когда из-за кризиса и разрушения старой системы у нового государства не было возможности исполнять социальные функции, но одновременно требовалось укреплять государство, что выражалось в росте количества чиновников. Отсутствие денег требовало экономить на всём, поэтому деятельность государства свелась к самоподдержанию и формированию его структуры, а полезность его оказалась чисто символической.

С тех пор государство так и не стало социально ответственным. Хотя в нулевые годы деньги появились, они пошли на обеспечение правящего слоя и выполнение задач госстроительства, которые потребовали ещё большего увеличения числа чиновников (например, создания системы федеральных округов). А об уменьшении количества чиновников первый раз в новом веке государство глубоко задумалось в 2010 году, когда экономистам стало ясно, что в ближайшем будущем доходы начнут снижаться. С того времени в течение нескольких лет происходило сокращение госслужащих. Но где-то с 2015 года их количество опять начало расти. Сейчас ситуация опять ухудшилась и, видимо, государство снова будет их сокращать. Однако сомнительно, что сделать это удастся.

Дело в том, что на сегодняшний день неизвестно, сколько нужно чиновников, потому что государство не знает, какие у него сейчас цели и задачи, и какие средства и ресурсы, включая человеческие, для выполнения этой работы требуются. Легко может оказаться так, что чиновников не много, а мало: во-первых, это может быть и объективно так, а во-вторых, при необходимости чиновники всегда сумеют это доказать государству (они не раз это делали).

Поэтому, прежде чем разбираться с чиновниками, нужно иметь план действий, так как необходимо понимать, для какой конкретно работы они нужны (или не нужны). Нынешний правящий слой такого плана не имеет, и не может его создать, хотя пытается. А без него сокращение возможно разве что ради экономии денег, но это грозит потерей управляемости. Вряд ли правящая верхушка рискнёт пойти на это.

Кроме того, существует более глубокая причина невозможности планирования. Это принципиальная несовместимость нынешнего правящего слоя или правящей верхушки с государством и даже с самой идеей государственности.

Государство воплощает собой идеи порядка, справедливости, гуманности и развития – это инструмент обеспечения благополучия общества. Нынешний правящий слой использует государство как инструмент разрушения. Он берёт у государства силовые средства и механизмы обеспечения права и применяет их во вред обществу. Правящий слой не интересуется ни порядком, ни справедливостью, ни гуманностью, ни развитием страны. Всё, что создаёт благополучие и является средством развития общества, для него – зря потраченные деньги, ненужные расходы.

Исполнительная власть – это как раз чиновники – действует по законам и решениям, принятым законодательной властью – а фактически, правящей верхушкой (известно, что никаких самостоятельных решений Дума не принимает). При этом во главе госучреждений находятся представители правящего слоя или близкие к ним люди, которые контролируют выполнение распоряжений, спущенных «сверху». А у чиновников нет оснований не исполнять их – ведь всё «законно». То, что эта «законность» на самом деле противозаконна, их не останавливает, так как выходит за область их компетенции.

И то же самое происходит во всех государственных сферах, а в результате на сегодняшний день в стране, по сути, нет ни законодательной, ни исполнительной, ни судебной власти. Вся существующая сегодня система управления идейно противоположна государственности. Поэтому, заняв государственные должности, представители правящего слоя не в состоянии делать что-либо полезное и только имитируют государственную деятельность. Сами они государственными деятелями не являются. Так же, как не является государством их система управления страной.

Челябинск, Сергей Ясинский

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