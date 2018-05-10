Самые крутые слухи недели: вешние воды

От усердия-с

Говорят, что жуть с разгоном протестной акции в областном центре полицией, произошла, как писал классик « от усердия-с». Ранее СМИ недоумевали: отчего это так груб был до того всегда корректный главный челябинский полицейский Миронов, даже засветившийся своими высказываниями на камеру?! Ответ грустен, но неоднозначен. Часть экспертов полагает, что так городские выслуживались перед только свеженазначенным начальником областной полиции (президент назначил Сергея Богдановского на эту должность 3 мая), другие – что так выслуживался сам областной начальник перед столичным руководством. Есть третья версия – полиция повелась на чуть ли не прямые указания мэра и губернатора, потому что, де, это они пролоббировали своего – «магнитогорского» на высокий пост.

На самом деле, истина где-то посреди этих трех сосен. И местная власть боялась беспорядков накануне инаугурации. Политологи шутили: Тефтелев, мол, шебуршит и отказывается согласовывать акцию, будто он не провинциальный мэр, а, минимум, комендант Кремля.

И это, действительно, не без участия первых лиц региона бывший начальник УМВД по Магнитогорску стал главным областным полицейским. И подчиненные города выслуживались перед новым начальством – третьим за последние два года, и бывший начальник челябинского угрозыска в новом высоком статусе хотел себя показать во все красе. Показали все. Но, справедливости ради, нужно сказать, что Богдановский, хоть и работал в Магнитогорске, но уже не при гендиректоре ММК Дубровском и мэре Тефтелеве, и вообще-то не совсем тамоший – он карталинский и служил в разных городах и районах – Златоусте, Верхнем Уфалее, Карталинском, Еткульском, а не только в Магнитогорске, и последний год – в Челябинске. Но шлейф теперь у него останется надолго – и от инициации вступления в должность, и по связям с магнитогорскими кланами.

Кстати, говорят, что окружная прокуратура намерена оправить в Магнитогорск серьезную комиссию: уж больно много жалоб от налогоплательщиков на работу местной полиции по их заявлениям. И сроки дел растягиваются до «неразумных», и закон трактуются с учетом интересов « сильнейшего», и т.д, и т.п.

Экологические круги

Но самое неприятным последствием назначения Богдановского на пост начальника всей южноуральской полиции (и главной причиной, по которой Дубровский лоббировал «своего») ряд экспертов полагает ужесточение методов силового воздействия на экологических активистов Челябинска (в Магнитогорске все давно подконтрольны, грязный воздух там озаботил только чуткого президента). Если верить инсайдерской информации, то и команда нынешнего главы региона, и их конгениальные товарищи – РМК и К` с воодушевлением восприняли слова свежеинаугурированного главы государства, что через шесть лет в Челябинске, Магнитогорске и ряде других экологически аварийных городов заработают иные стандарты качества воздуха и воды. Дескать, через шесть лет – не через шесть месяцев: через шесть лет и президент другой будет – с кого спрашивать исполнения сегодняшних обещаний?! А при таком раскладе они – местные социально ответственные госменеджеры и предприниматели и ГОК, и много еще вредного в области успеют настроить и отрапортовать наверх о десятке дюжин созданных рабочих мест в убитой промышленностью окружающей среде.

Академическая дисфункция

Говорят, не только в Троицком институте ветеринарной медицины (Южно-Уральского государственного аграрного университета) сняли за бурную непрофильную деятельность двух проректоров – Сазонова и Золотых, что курировали оригинальное коммерческое направление: вуз под видом производственной практики завозил в регион «липовых «студентов» – граждан разных стран СНГ (и не СНГ), которые на самом деле становились обычными наемными аграриями, например, работали в полях Сосновского и некоторых других районов, а также на птицефабрике бывшего заместителя одного из бывших южноуральских губернаторов. Собственно, следствие уже полгода в разгаре, вот и накануне 9 мая в вузе прошли очередные обыски.

Но и в ЮУрГУ «полетел» проректор – некто Келлер – выходец из оборонки – не сумевший обеспечить выполнение многомиллионного контракта вузовской науки для отечественных автостроителей – КамаЗа. В университете тоже идет серьезная разборка, что грозит серьезными неприятностями (и не только отставкой) всей университетской верхушке.

По слухам, теперь действующий ректор Шестаков может уйти на заслуженный отдых ранее планируемого. И, якобы, замену ему – среди свои старых академических знакомых подыскивает не кто иной, как Виктор Христенко, начинавший свою трудовую деятельность в этом вузе и в память о молодости и своем отце – доценте-экономисте, негласно курирующий это учебное заведение.

Кстати, отставка есть и в повестке дня ректора Литовченко. Его пост в этом случае займет Иван Феклин.

Мутновато будет

Говорят, что теперь, когда стало известно, что строительный блок в новом правительстве возглавит «экс – спортсмен» Мутко, челябинские власти слегка поникли. Потому что, согласно их источникам, теперь строительство всех лакомых объектов на федеральные деньги для саммитных целей уйдет под «мутковских». А эти компании, прославившиеся ужасным качеством возведенных объектов для сочинской Олимпиады, кроме всего прочего, – чистые акулы капитализма. Они не то что местным компаниям с приличной репутацией ничего не дадут построить – они и у клана Дубровского последний кусок, даже по строительству ВСМ отнимут.

Бабье царство

Говорят, что магнитогорские не только силовиков под себя выбили, но и союз журналистов желают подмять (хотя эта организация в регионе никогда не отличалась профсоюзной стойкостью или хотя бы фасадом профсоюзной деятельности) – собственно, по тем же, в первой сплетне изложенным соображениям.

А именно: « провести» в председатели этой зиц-структуры директора медиахолдинга ОТВ («ОТВ» и «Восточный экспресс») Светлану Яремчук.

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Челябинск. Другие новости 09.05.18

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