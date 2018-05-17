«125 грамм хлеба и право победить…» Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Когда люди оценивают какие-нибудь очередные решения российского государства как неэффективные, некомпетентные, нелепые, они обычно исходят из того, что депутаты Думы, правительство, президент в своих действиях руководствуются государственными соображениями. А, поскольку свои решения власть всегда обосновывает именно государственными интересами, такой подход, конечно, по-своему логичен. Тогда, если следовать ему, достаточно посмотреть на цели, обозначенные руководством, сравнить их с мерами, с помощью которых власти собираются этих целей достичь, проанализировать их, прийти к выводу, что таким способом получить нужный результат не удастся, и уже можно давать власти соответствующую характеристику. Но у этой ситуации есть и другая сторона.

Прошедшие годы (или, наверное, правильно говорить уже о десятилетиях) доказывают, что деятельность руководства страны очень слабо связана с государственными интересами и очень сильно – с интересами правящего слоя. И когда они вступают в противоречие, личные и клановые интересы всегда оказываются на первом месте, а ущерб, наносимый стране, никогда не является важным определяющим фактором. При таком понимании действий власти сопоставление целей и средств указывает на то, что она, рассказывая о своих планах, показывает обществу ложные цели, а истинные прячет. Получается, что мы называем её деятельность неудачной, а она просто движется в другом направлении. Не на то обращаем внимание.

Уже пятый год длится история с санкциями и контрсанкциями. В ответ на экономические ограничения со стороны США в России возникла идея импортозамещения с сопутствующими ей ограничениями в поставках западных товаров. Самые последние контрсанкции были предложены в апреле – в виде законопроекта, в котором в числе прочего фигурируют запреты на поставки американских лекарств, а также утверждение новой нормы об «исчерпании исключительного права на товарные знаки в отношении товаров… правообладателями которых являются граждане и юридические лица США и (или) иных иностранных государств».

По поводу запрета на лекарства авторы проекта предусмотрительно заявили, что будет ограничен ввоз только тех лекарств, которые не производятся в России. По идее, это должно было успокоить недовольную общественность и выбить из рук протестующих важный аргумент, что запрет на импортные лекарства для некоторых больных будет означать неминуемую смерть. То есть имеется в виду, что жизненно необходимые лекарства запрещены не будут, если их аналогов нет в стране. Несмотря на то, что от этого запрета уже отказались, хотелось бы разобраться в тонкостях – так сказать, на будущее.

«Аналог лекарства» – это не то же самое, что лекарство. Аналог – это лишь «как бы» такое же лекарство. Он изготавливается по сходной технологии (а не той же самой), при этом используются примерно такие же химические вещества, как в оригинале (а не те же самые), и, самое главное, этот аналог не проходит обязательных для лекарств клинических испытаний. То есть полезность его не установлена, побочные эффекты неизвестны, никакие гарантии на этот «аналог» не даются.

Благодаря такой технологической и юридический свободе, этот аналог может быть значительно дешевле оригинального лекарства в производстве и, соответственно, значительно дешевле на рынке. Будет ли он лечить, предугадать невозможно, но, исходя из сложившейся практики фальсифицирования (а иначе зачем «аналоги»?), можно с большой долей уверенности утверждать, что нет. В этой истории на первом месте прибыль, а не качество продукции.

Поэтому велика опасность того, что российские фармацевтические предприятия, принадлежащие представителям правящего слоя, наладят производство таких фальшивых лекарств, а затем государство объявит, что в России производятся ВСЕ аналоги зарубежных препаратов, и полностью запретит их ввоз в страну. А если это произойдёт, смертность в России гарантированно увеличится.

Принимая всё это во внимание, легко понять, для чего вдруг понадобилось присвоить торговые марки западных компаний: подделки станут неотличимы от оригиналов. Следовательно, фальшивые лекарства можно будет продавать даже по цене настоящих, а то и дороже – ссылаясь на трудности импорта.

Ну, и далее: никто не мешает законодателям распространить область применения закона на другие товары. Некоторые авторы критиковали эту идею (кражу торговых марок) в том смысле, что в России всё равно невозможно наладить выпуск товаров западного качества, и, значит, вся эта затея заведомо бесперспективна. Но, как и в случае с лекарствами, главное здесь не высокое качество продукции, а высокая цена: покупатели должны будут платить за марку, при этом, не имея возможности отличить настоящий товар от подделки. При такой перспективе идея импортозамещения выглядит уже не глупостью, а очень опасным вредительством.

Одновременно приходит понимание того, что такое контрсанкции. Если до этого уничтожение продуктов питания вызывало недоумение и казалось глупой причудой руководства, которому нечем по-настоящему ответить на санкции и поэтому оно пытается создать хотя бы видимость ответа, то теперь в его решениях обнаруживается практический смысл.

Речь идёт о переделе рынка. Импортные продукты к покупателю не попадут, а попадут те, которые производят местные компании и которые, из-за их низкого качества, невозможно нигде продать, кроме как на внутреннем рынке, да и то, при условии, что ничего лучше не будет. Вот ничего и не будет. В технологиях производства для своего рынка можно не соблюдать санитарные и другие нормы, а это всегда удешевляет продукцию и позволяет произвести её больше. При этом, как сказано, не обязательно продавать её дёшево – лишь бы были покупатели.

Здесь, кстати, тоже могут пригодиться западные торговые марки: одну продукцию, подешевле, можно продавать как местную, а другую, под видом импортной, дороже. Если уничтожить западные продукты, то покупателям не с чем будет сравнить, они привыкнут к некачественным местным, и будут воспринимать их как норму. Разве это глупо? Это преступно, но не глупо. Таким способом можно существенно увеличить прибыль от собственного производства и даже поднять экономические показатели страны.

Если это так выгодно, почему бы государству вообще не закрыть рынок для западной продукции? А потому, что ВТО: с 2012 года Россия является членом Всемирной торговой организации. ВТО занимается вопросами международной торговли, регулируя цены, тарифы, условия торговых отношений между странами. Все страны, входящие в эту организацию, обязаны соблюдать определённые правила, которые обеспечивают стабильность международных торговых отношений. Члены ВТО не могут произвольно запрещать торговлю иностранным компаниям, устанавливать таможенные тарифы, вводить или отменять правила торговли и т.п. Они должны следовать подписанным ими договорам и соглашениям. Соответственно, Россия обязана соблюдать все ограничения и предписания или придумывать убедительные обоснования для их обхода. Чем она и занимается. Выйти из ВТО можно, но это тоже не выгодно, и добровольно Россия на это не пойдёт.

Но что будет, если Российская Федерация всё-таки разрешит себе присваивать чужие торговые марки? Тут может быть всё, что угодно: как минимум, масштабные юридические сражения ей гарантированы. Причём, правовые вопросы будут решаться не в российских судах, а это значит, что иски от западных компаний (наверняка, на огромные суммы) будут удовлетворены. Поэтому трудно представить, что руководство РФ решится на этот шаг.

В СМИ появилась информация о неком «параллельном импорте», смысл которого разъясняется не очень понятно. Но насколько можно судить, это такая уловка, чтобы обезопасить «своих» иностранных поставщиков продукции на территорию России. Поскольку США пообещали наказывать тех, кто будет сотрудничать с РФ в нарушение принятого ими закона о санкциях, то компании, уже имеющие связи с Россией, подвергаются риску, и нужно придумать способ, как этот риск устранить. И вот этот пункт законопроекта о торговых марках можно понять так, что если продукция закуплена не напрямую у компании, а через третьих лиц, то эта компания уже как бы и не отвечает за поставку – эта продукция как бы изготовлена не ей, хотя торговая марка та же.

И если это так, то можно заранее сказать, что с этой идеей у них ничего не получится. На своей территории РФ может принимать любые законы, но если они относятся к внешнему миру, то там их эффективность будет равна нулю. Как известно, в международной сфере всё правосудие осуществляется в соответствие с общепринятыми международными законами и правилами, и опираться на местные законы просто бессмысленно. Поэтому избежать ответственности этим способом невозможно.

Законопроект – не закон, но он показывает намерения власти, и мы видим, что она стремится к полному поглощению внутреннего рынка своими компаниями (импортозамещение), поскольку ей нужно компенсировать потери из-за санкций. Потребностями населения она пренебрегает: населению предоставляется «125 грамм хлеба и право победить», как сформулировал миллиардер Алишер Усманов.

Другая задача – сохранить связь с внешним миром для обеспечения своих интересов, найти способ обхода санкций, без чего уже невозможно эффективно заниматься международным бизнесом. Там ещё есть угрозы США и западным странам лишить их российских ресурсов и российских возможностей (участвовать в приватизации государственного или муниципального имущества РФ и т.п.), но они ничтожны и скорей это пропагандистский приём для собственной аудитории – показать, какие мы опасные.

Но сохранять связи теперь можно будет только пиратским способом, прячась от правосудия и подвергаясь опасности разоблачения. Совсем свежий пример с 7-ю голландскими компаниями, пойманными на (со)участии в строительстве моста в Крым, показывает, что опасность реальна, поскольку теперь им грозят штрафы и даже тюремное заключение для руководства. Перспектива для пирата известна: быть повешенным на рее. Во всяком случае, серьёзный бизнес с серьёзными людьми таким способом вести невозможно. Поэтому при продолжении существующей политики у правящего слоя в скором будущем останется только внутренний рынок с разрушенной экономикой и инфраструктурой и нищим населением. В общем, нигерийский вариант.

Челябинск, Сергей Ясинский

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