Указ и бюджет. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанный 7 мая, повторяет обещания всё улучшить, изложенные в первой части мартовского Послания Федеральному собранию, но теперь это предписание правительству их выполнить.

Обсуждать этот документ нет смысла: он не только невыполним, но его никто и не собирается выполнять. Об этом говорят факты.

В Указе ставятся задачи перед министрами: здравоохранения, культуры, образования и науки, природных ресурсов и экологии, промышленности и торговли, по развитию Дальнего Востока, связи и массовых коммуникаций, сельского хозяйства, спорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, труда и социальной защиты, экономического развития.

В Указе не ставятся задачи перед министрами: внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции, финансов, энергетики, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по делам Северного Кавказа.

То есть министерства первой группы исполнять Указ обязаны, а второй – нет. А во второй группе мы видим силовиков, судей с прокурорами и следователями, нефтяников, газовиков и финансистов. И, по большому счёту, только от них зависит, что получится у первых, потому что у них вся реальная власть и все возможности. Захотят ли они перераспределить бюджетные средства от себя в пользу социальной сферы и развития страны? Нет, не захотят. Мало того, они уже предпринимают атаку на бюджет для того, чтобы увеличить свою долю.

На днях Минфин опубликовал проект поправок в федеральный бюджет 2018 года, в соответствие с которым часть денег из социальной сферы изымается и перераспределяется в пользу силовиков. То есть деньги уходят из первой группы во вторую. Минфин предлагает уменьшить социальные расходы на 52,93 млрд. рублей. В то же время, по его плану должны вырасти расходы на МВД (5,3 млрд. рублей), Росгвардию (0,73 млрд. рублей), ФСИН (4,6 млрд. рублей), Минобороны (2,3 млрд. рублей), и, кроме того, увеличится засекреченная часть бюджета – на 84,2 млрд. рублей.

Еще до появления этого проекта в планах на трёхлетку 2018 – 20 гг. предполагалось сокращение расходов на социальную сферу, в частности, на медицину и образование (с 2019 года), физкультуру и спорт, молодёжную политику. С подписанием Указа логично было бы ожидать корректив в противоположную сторону, но настроение правительства не изменилось. Мы слышим рассуждения о повышении пенсионного возраста, подоходного налога, введении дополнительных налогов с населения, повышении акцизов, сборов, увеличении платы за ЖКХ, необходимости печатания денег (что означает их обесценивание) и т.д. – то есть социальная политика останется антисоциальной.

Можно заподозрить, что между президентом и правительством идёт скрытая борьба: президент требует одно, а правительство делает противоположное. Но ход событий опровергает эту мысль. Майские указы 2012 года, которые тоже были направлены на развитие социальной сферы, остались невыполненными, однако никаких выводов из этого факта не сделано. Председатель правительства остался прежним, и новый состав министров будет представлен теми же лицами, которые только поменяют кресла. Значит, никакого противоречия между президентом и правительством нет: это полностью согласованная политика. Указ ничто, бюджет – всё.

Происходящая трансформация бюджета, особенно, если оценивать в перспективе многих лет, говорит о следующем. Раньше бюджет на социальные цели формировался и за счёт налоговых поступлений от юридических и физических лиц, и за счёт доходов от нефтегазовой сферы и продажи других природных ресурсов. Теперь правящий слой стремится ограничить социальные расходы только поступлениями от самого населения. А источники дохода, контролируемые правящим слоем, должны быть выведены из-под налогообложения. Свои доходы правящий слой хочет тратить только на себя.

Поэтому приведённое выше разделение министерств на две группы не означает раскола внутри правительства. Они лишь выполняют разные задачи, но в рамках движения к одной цели.

Разработать план по источникам финансирования социальной сферы нужно до октября. Следовательно, это дата разделения бюджета на две части: для себя и для всех остальных. Внешне он, конечно, останется таким же, как был, но после этого правящая верхушка будет чётко видеть: свои доходы и расходы – с одной стороны, а социальные – с другой. Для собственных нужд правящий слой предусмотрел самые доходные сегменты экономики и больше не намерен делиться со страной поступлениями от них. Спасение населения – дело рук самого населения.

Вот поэтому и идёт поиск дополнительных источников финансирования при абсурдной, казалось бы, ситуации, когда средств от нефтегазовых и других доходов поступает всё больше, но они не тратятся на выполнение бюджетных статей, а выводятся заграницу.

Некоторое время назад в среде аналитиков высказывалось предположение, что ухудшение экономической ситуации из-за санкций может привести к расколу «элит». Действия правящей верхушки, наносящие серьёзный финансовый и репутационный ущерб бизнесу, включая системный, должны были вызвать его недовольство и попытки изменить положение, вплоть до переворота в верхах. Но пока что ничего такого не наблюдается. Мы видим лишь обострение конкуренции за доходы и их распределение внутри правящего слоя. Происходит сплочение «элит» вокруг центральной фигуры с выдавливанием лишних ртов. Появилось много информации об арестах и возбуждении уголовных дел в связи коррупцией, но нет ничего о сопротивлении текущей политике государства.

Это нетрудно объяснить тем, что российские бизнесмены сами нечисты на руку, и вести бизнес в нормальной деловой среде – без преференций, подкупов и обмана – не умеют. Они либо вообще ничего не производят, либо их продукция не может конкурировать с западной по качеству или цене, и, потому, в обычной бизнес-среде они быстро обанкротятся. Российские специфические условия – единственные, в которых возможен их «бизнес». Следовательно, они жизненно заинтересованы в их сохранении и, значит, не будут действовать во вред правящему режиму.

Кстати, и западные бизнесмены не в состоянии вести бизнес в России так, как это принято на Западе. Чтобы чего-то здесь достичь, они должны действовать по-российски. А поскольку российские методы на Западе противозаконны, это создаёт непреодолимую границу между двумя экономиками, западной и российской, и сотрудничество между ними возможно только при определённом попустительстве со стороны Запада. Санкции разрушают этот режим, и российский бизнес теряет возможность приобретения на Западе всего необходимого для работы, и, кроме того, рынки сбыта. А это ещё важней: куда девать произведённую продукцию? Откуда возьмётся прибыль (в валюте), если никто не покупает?

Конечно, остаётся ещё внутренний рынок, но насколько велика его покупательная способность? Ответ: она недостаточна, и ситуация продолжает ухудшаться. Например, одним из показателей финансового благополучия населения является его способность платить за услуги ЖКХ. Если у жильцов появляются долги, то это означает, что уровень доходов уже настолько низкий, что приходится выбирать: ЖКХ или жизнь. И, как показывает статистика, в последние годы уровень задолженности по коммунальным услугам значительно вырос: в 2015 году он увеличился на 25 млрд. рублей, а в 2017 – уже на 375 млрд. рублей. И, судя по тенденции, в этом году он ещё вырастет.

Правительство планирует собрать с населения 8 триллионов рублей дополнительно к тому, что уже собирает. Это, как заявляется, поможет улучшить в стране жизнь. Но результат, конечно, окажется противоположным. Планируемый рост налогов и сборов приведёт к ещё большему сокращению покупательной способности и уменьшению внутреннего спроса. Это даст уменьшение размера экономики и, соответственно, зарплат. А из этого последует сокращение налогов и сборов.

Это может повторяться циклически несколько раз, но не долго: с каждым разом ситуация будет становиться всё хуже, а запасы денег у населения невелики. И пополнить их будет всё трудней – промышленность в стране в лучшем случае стагнирует, а с такими руководителями она через некоторое время и вовсе развалится.

За неверно расставленные приоритеты – политические вместо экономических – экономика будет мстить. Пренебрежение её законами приведёт к экономическому кризису, за которым последует финансовый, что в свою очередь станет причиной потери управления страной – потому что бесплатно никто подчиняться не будет. А потеря управления – это потеря власти, со всеми вытекающими.

Челябинск, Сергей Ясинский

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