Самые крутые слухи недели: нашествие бывших

Миасский триумвират

Говорят, что самым желаемым кандидатом в мэры Миасса для команды губернатора является Анатолий Лобко – нынешний руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области, креатура вице-губернатора Гаттарова, к тому же обитающий в Миассе. Ему – тридцатилетнему – подберут соответствующие «возрастные костыли». Одним из них станет Игорь Лашманов – экономика и спорт. Вторым старые магнитогорские кореша БД предлагают назначить бывшего мэра этого несчастного города, бывшего депутата ЗСО, ныне – юриста-фрилансера Михаила Жмаева. На имиджевую и социальную составляющую сам Лобко прочит бывшую тележурналистку челябинской ГТРК Ульяну Солопову. Но если против Жмаева активно возражает давно и по делу его недолюбливающий Анатолий Брагин и еще дюжина законодателей и чиновников разного уровня, то против Лашманова и Солоповой особых возражений нет, как и против еще нескольких кандидатур, что в помощь потенциальному мэру предлагает гендиректор ГРЦ Владимир Дегтярь.

В Москву!

Впрочем, как говорят, вскоре и сам Дегтярь будет отставлен в связи с пертурбациями в правительственном блоке. Разумеется, в Миассе он не останется. Самое ожидаемое для него назначение – одним из помощников Дмитрия Рогозина – « чайника» на новом месте госслужбы – в качестве главы «Роскосмоса».

Опять же – в Москву

Говорят, при наметившейся реорганизации Минобраза в два министерства, сразу два челябинских ректора могут сделать скачок в федеральные кресла. В «академическое» министерство чуть ли не замом уйдет ректор ЮУрГУ Шестаков, а в «шкрабинское» – и тоже на должность зама, в крайнем случае, главы департамента повысят ректора челябинского педуниверситета Чумаченко.

Слияния – поглощения

Разговоры же о том, что челябинский педуниверситет будет проглочен ЧелГУ, не лишены оснований и даже преуменьшены: классический университет поглотит еще и МаГУ (бывший магнитогорский пединститут).

Старый конь борозды не портит…

Говорят, что свеженазначенный министр челябинской экологии – бывший помощник госдепа Бурматова, очень не хотел соглашаться на эту должность. И потому, что у него давно напряженные отношения с застрельщиками СТОПГОКа, а именно с ними чиновнику нужно выстроить диалог в первую очередь. Но главное – потому, что Бурматов уже обещал ему непыльную, весьма экологичную пенсионерскую должность консультанта в столице – в Минэкологии. Но вот что-то там не срослось, и теперь это нетоксичное консультантство обещано дедушке-профессору в обмен на перезагрузку регионального министерства. Перезагрузка эта, в том числе, должна обеспечить переход должности – до выборов Дубровского – либо Виталию Безрукову, либо Феликсу Панову – креатурам упомянутого госдепа, которым пока не хватает опыта и веса в чиновном мире. Некоторые наблюдатели полагают, что именно экологическая тематика позволит Бурматову через полтора года стать челябинским губернатором – воплотителем (хорошо, если реальным) пилотного проекта федерации по превращению

индустриально-зачумленного региона в «экопарадиз».

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