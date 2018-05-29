И тогда тебя полюбит Поклонская… Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

После президентских выборов прежняя политическая жизнь в стране окончательно угасла. В ней больше нет никаких КПРФ, ЛДПР, «Яблок», «Единых и Справедливых Россий». Симулякры сделали своё дело и больше не нужны. И уже никому вообще не интересно, кто что предлагал, кто и сколько голосов набрал, что собирается делать дальше и, вообще, живы ли они там. Наступил конец эпохи игры в демократию.

Оно и к лучшему: иллюзии только мешают. На сегодняшний день партии, как и парламент – фикции. Ключевые решения «наверху» принимаются узкой группой лиц из близких людей, а законодательная, судебная и исполнительная власти полностью лишились самостоятельности и только обеспечивают их осуществление.

Структура управления государством свелась к примитивной камарилье, несмотря на то, что это ограничивает возможности и не позволяет принимать адекватные решения в масштабах большой страны. Вместо делегирования полномочий, правящая верхушка продолжает ещё больше сосредотачивать власть в своих руках, назначая на ответственные посты немногочисленных надёжных людей из числа своих, и отстраняя посторонних. Этим она предполагает достичь наибольшего контроля над страной, наилучшей её управляемости. Однако она не учитывает давно известной истины: выигрывая в одном, проигрываем в другом. В некоторых случаях невозможно достичь двух целей одновременно, и нынешняя ситуация – как раз такой случай.

Сосредотачивая власть, можно укреплять её только при сужении территории, на которую она распространяется. Но размер страны не уменьшился, поэтому, стягивая полномочия к себе, к центру, правящая верхушка теряет управляемость остального пространства. А жизнь на этом пространстве не прекращается, все продолжают заниматься своими делами, в том числе и местные органы управления не отдают власть, а просто достигают своих целей другим путём, в обход препятствий, созданных центром.

Прочная «вертикаль власти» строится по принципу пирамиды, основанием которой является вся страна, а здесь мы видим, как власть сужается до размера Останкинского шприца. И в результате верхушка регулярно обнаруживает, что положение в стране не соответствует её представлению и желанию, и срочно принимает меры по его исправлению. Это так называемое ручное управление.

Чтобы контролировать положение небольшим числом людей, требуется, чтобы эти люди были невероятно талантливы и обладали огромной работоспособностью. В России такого не было ни разу, поэтому достичь всей полноты власти в стране не удавалось никому. Нынешние правители ничем не лучше прежних, и качество управления у них соответствует уровню их способностей.

Поэтому мы видим, как система власти меняется в сторону образцов прежних времён. Они считают, что этим укрепляют свою власть, но движение в обратную сторону, то есть деградация, не может быть укреплением – только ослаблением. И, значит, дальше дела у них будут идти всё хуже и хуже.

Они подстраивают государственную структуру под себя, под свои возможности, которые находятся на уровне прошлых веков и которые в сегодняшнем мире давно устарели. Это как с производством: на старых станках современную продукцию сделать невозможно. Но они хотят протащить эту древнюю штуку в XXI век и при этом утверждают, что она ничуть не хуже, чем все современные системы. Это, конечно, не так, и это станет очевидным, когда дело дойдёт до кризиса управления.

Слабость управления заметна уже сейчас: например, исполнение майских указов 2012 года свелось к бюрократической возне и составлению отчётов, согласно которым все задачи оказались выполнены и цели достигнуты, хотя на самом деле ничего сделано не было.

Они пытаются компенсировать эту слабость принятием новых законов, то есть усложнением системы. Это ведёт к дефициту кадров, и, значит, им придётся либо увеличить количество чиновников, либо смириться с неработающими законами. Но на новых чиновников нужны дополнительные деньги, а это нехорошо: громоздкая неэффективная система может сожрать сама себя. Кроме того, чем штат больше, тем трудней им управлять. Поэтому остаётся второй вариант, традиционный. А это ещё большее ослабление системы.

Усложнение законодательства приведёт к невозможности его контролировать и исполнять: в этом случае требуется всё больше личного участия, а правящая верхушка, наоборот, хочет отстраниться от всего этого. Мол, пусть работает само. Бюрократическая система – это бумажная работа и множество согласований. Её расширение значительно снижает её эффективность: решения бесконечно согласовываются, и так и не доходят до стадии реализации. Она работает на саму себя, а «наверх» выдаёт фальшивые отчёты о том, что всё в порядке. В результате, вся государственная деятельность оказывается лишь имитацией полезной работы.

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Положение в стране становится всё хуже, хотя по отчётам оно улучшается. Работа бюрократии сводится к тому, чтобы маскировать это ухудшение. Сами чиновники никаких решений не принимают, и не могут принимать: они только исполнители, звенья в разветвлённой цепочке управления. Решения должна принимать верхушка, по факту – опираясь на искажённую картину реальности. Что гарантирует неадекватность их приказов и распоряжений. И в итоге она получает не тот результат, которого хотела. То есть убеждается, что система не работает. В конце концов правящая верхушка бросает заниматься тем, что у неё не получается, и концентрируется на том, что может.

Но положение обязывает: их должности ключевые. Они не могут не принимать определённых их положением решений, но и не способны их принимать. Идея рывка возникла из осознания тупика, в который они зашли, и характеризует их желание вырваться из него (прорваться). Грандиозный план реформ – это свидетельство понимания ими отчаянного положения, из которого они не видят выхода. Это даже не маниловщина, а какой-то суррогат мечты в безнадёжной ситуации. Фантазии вроде вхождения России в пятёрку наиболее развитых государств мира не имеют никакого реального основания.

Конечно, попытки реализовать эти планы связаны и с возможностью хищения средств из бюджета, но это как бы само собой: здесь по-другому не бывает. А сам план представляет собой бессильный ответ на слова Медведева, в годы его президентства: «Надо что-то делать». Вот это «что-то» – и есть предел того, что они в состоянии придумать. То есть ничего.

Необходимость действовать и бессилие приводят к стремлению избежать ответственности, поэтому они становятся ужасно пугливыми и не хотят ничего слышать о реальности. Они окружают себя вымышленными успокоительными фактами, которые всех удивляют, когда правительство их оглашает. И бесполезно объяснять им, что это неправда – они сами знают об этом и стараются забыть. И они будут отторгать любые доказательства, которые им предъявят, потому что не хотят их знать.

Но отказ от деятельности – это отказ от власти. Они, конечно, оставляют за собой право распоряжаться, но только без ответственности за результат. А такой вариант возможен лишь формально – в рамках созданной ими системы управления, которая не хочет считаться с реальностью. Но ведь реальность от этого не исчезает, поэтому ответственность за результат сохраняется, так или иначе. Можно заделывать пробоину в корабле, а можно притвориться, что никакой пробоины нет. Результат и станет мерой ответственности. И, кстати, награбленное золото в трюме корабля не спасёт.

Власть утекает вместе с уменьшением возможности её осуществлять. Их ответственность никто вместо них не принимает, и не примет. Они между собой отфутболивают её друг другу и время от времени заявляют, что отвечать будет народ. Но народ несёт собственную ответственность, которая и так всегда с ним. А переложить на него свою можно только вместе с обязанностями – то есть вместе с потерей власти. Да и в этом случае отвечать за прошлое всё равно придётся.

Их базовые средства управления – это деньги и сила (принуждение). Причём, своей личной силы для контроля над всей страной им не хватит, а дополнительную нужно покупать. То есть главный ресурс –

всё-таки деньги. И для большей силы нужно тратить больше денег. Но власть поступает наоборот: она хочет собрать ещё 8 триллионов рублей – дополнительно к тем, что уже собирает. Причём, объясняет это самым нелепым образом: мол, если у населения отнять эти деньги, оно станет богаче. На самом деле, если это произойдёт, власть станет слабей. Выкачивая деньги из населения, она уничтожает свой последний ресурс.

И это их объяснение, и эти их действия показывают, что правящая верхушка уже плохо соображает, что делает. Она сосредоточилась на решении каких-то своих – в действительности, второстепенных – задач, и не занимается главными вопросами. Она предпочитает пускать пыль в глаза обещаниями или демонстрацией выдуманных успехов, она показывает свою силу и могущество – потому, что это легче или даже единственное, что она ещё может. Но, двигаясь этим путём, скоро можно стать бессильным, как Николай Второй.

И тогда тебя полюбит Поклонская.

Челябинск, Сергей Ясинский

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