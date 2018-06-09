Куда приведет большой шаг вперед. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Недавно появилась информация о первом случае самовольном «заимствовании» российской компанией западного патента на производство лекарства, точней, первый случай признания такого заимствования законным: российский суд разрешил украсть чужую собственность.

Как выясняется, эта компания тесно связана с государством: работает в рамках программы импортозамещения, получает бюджетные средства – и сразу становится понятно, почему российский суд принял такое решение.

Дополнительно деятельность этой компании характеризуется тем фактом, что к настоящему моменту против неё подано уже семь исков от различных международных фармкомпаний с такими же претензиями: компания присваивает чужое и собирается продавать, как своё.

Этот случай наглядно демонстрирует, каким путём российское государство собирается осуществлять технологический рывок. Теперь понятно, что недавний законопроект о праве присваивать чужие патенты не создавал новую реальность, а закреплял уже существующую практику, делал её «законной».

Конец этой истории пока не виден: международные фармкомпании ещё подают иски в российские суды, и в России они, конечно же, проиграют. Но затем они откроют международное судебное разбирательство, ведь у них пытаются украсть огромные суммы, причинить им большой убыток, и мириться с этим они не могут. А на международном уровне судебное разбирательство ведётся не по специфическим российским законам, а по общепринятым. И право собственности там отстаивается серьёзно.

Следовательно, российскую сторону будут заставлять вернуть чужую собственность и возместить нанесённый ущерб. А в этом случае у российской стороны есть только два варианта: платить и не платить. И, поскольку суммы компенсации окажутся большими, можно предположить, что выбран будет второй вариант: упрутся и не станут выполнять решение суда. Что приведёт к принудительному изъятию заграничной собственности. Причём эта собственность будет государственной – потому, что в дело вступила судебная система, которая является государственным институтом и, значит, государство приняло на себя ответственность.

Исходя из этого случая, можно предполагать, что вопрос международной репутации российского государства, российской судебной системы и российского бизнеса внутри страны – то есть для руководства – уже снят с повестки. Это теперь не важно. Решено идти напролом, не считаясь с правилами приличия.

Тогда подобные истории должны происходить и в других отраслях. Поскольку этот путь ведёт к международной изоляции, логично, пока ещё есть время и возможности, взять на Западе как можно больше всего, что может потом пригодиться. Когда всё заграничное имущество российского государства и связанных с ним компаний арестуют по судебным решениям, в распоряжении правящего слоя останется только то, что завезено в Россию заранее.

Запад в последнее время предпринимает всё более заметные шаги по ограничению российского присутствия на международном рынке и в международной финансовой системе. Иностранные инвесторы срочно избавляются от российских ценных бумаг. Лондон ведёт расследование по российским предпринимателям по подозрению в «незаконном богатстве». Кипр приступил к чистке своих банков, закрывая счета сомнительных российских компаний.

Эти действия можно понимать и как подготовку к конфискации имущества российского государства и связанных с ним компаний, олигархов, государственных деятелей. И это вызывает ответную реакцию со стороны руководства России.

Например, в апреле США приняли очередной закон о санкциях, который требовал от американских и других компаний прекратить деловые отношения с российским бизнесом в течение мая. Однако возникли технические и юридические сложности с выполнением этого требования, и срок исполнения закона перенесли на осень – на октябрь. А вскоре после этого и президент РФ распорядился до октября найти деньги на объявленные им масштабные реформы в стране.

Это распоряжение официально интерпретируется как очередное проявление заботы о благополучии населения, но опыт подсказывает, что оно связано с необходимостью компенсировать потерю доходов, когда санкции заработают в полную силу. Это будет очень сильный удар по заграничному бизнесу, который ведут крупные российские предприниматели, и падение их доходов (а точней, правящего слоя) окажется очень ощутимым.

Как ответную реакцию можно понимать и идею правительства о создании «внутренних оффшоров», то есть неких мест, где российские «олигархи» смогут безопасно и непрозрачно хранить свои капиталы. Об этом же говорит и заявление президента о необходимости отказа от расчётов в долларах, и попытки импортозамещения, включая схему «украсть и объявить своим».

Поиск денег внутри страны резко ускорился, и из того, что именно государство рассматривает как свои внутренние резервы, становится понятно, чьи интересы оно защищает и какие цели преследует.

Началась делёжка пенсионных накоплений, которые сначала были заморожены, а теперь уже объявлены несуществующими. В дополнение к этому, вдруг выяснилось, что в негосударственных пенсионных фондах сгорело ещё 11 миллиардов рублей накоплений. Как вовремя! А в ближайшем будущем собираются повысить пенсионный возраст, то есть уменьшить пенсионные выплаты за счёт тех, кто не достиг заново установленного возраста выхода на пенсию. В последние дни резко повысилась цена на бензин. Правительство планирует увеличить НДС. Естественно, это приведёт к подорожанию цен на товары и увеличит расходы населения (и доходы компаний чиновников).

В общем, как сказано, «люди – вторая нефть», то есть ещё один источник обогащения для правящего слоя. Но этот источник ненадёжный: чтобы получать от населения деньги, нужно, чтобы они у него были, то есть нужно не только брать, но и давать деньги. А если просто выкачивать их из карманов, то они кончатся и российской финансовой системе придёт конец.

Во-вторых, чтобы рубли обладали ценностью, необходимо что-нибудь производить, наполнять их чем-то материальным, иначе это просто бумага. А экономика разрушается и рубли обесецниваются. И, значит, даже собирая с населения деньги, власть получает не валюту, а её имитацию.

Её ценность всецело зависит от того, пользуется ли ей население, так как заграницей она никому не нужна. Отнимая у населения рубли, правящая верхушка теряет своего единственного покупателя, забирает обратно свой товар, который больше некому продать. А ничего другого на продажу у неё нет: всё остальное делает население. В результате, получится так, что доведя дело до конца, власть сама уйдёт с рынка потребительских услуг и станет никому не нужна.

Правящий слой считает, что население ему не нужно, что он от него не зависит: труба решает все его проблемы. И если сократить численность населения до необходимого минимума, то для него ничего не изменится. На самом деле, это неверно.

Правящий слой держится только за счёт власти, и без неё его богатства ничего не значат. И сами по себе все эти деятели никто, и никому не интересны (кроме прокурора). Положение Конституции о том, что источником власти является народ – не комплимент для недалёких масс и не произвольное утверждение. Это вывод, полученный на практике, истина, установленная в результате долгих исторических экспериментов, доказанная самой жизнью. Политический опыт говорит о том, что чем меньше населения, тем меньше власти, а отсутствие населения, соответственно, равнозначно отсутствию власти.

Мир считается с российской верхушкой до тех пор, пока её признаёт сама Россия. А в настоящее время правящий слой стремительно разрывает связь между собой и страной. Причём, поступать по-другому он не в состоянии: менталитет не тот. Следовательно, неизбежно наступит момент, когда произойдёт его разрыв и со страной, и с миром.

Правящий слой решил сделать рывок. Это напомнило одно давнее выражение: «Страна остановилась перед пропастью. Мы сделаем большой шаг вперёд». Действия, которые предпринимает нынешний режим, чтобы выпутаться из ситуации, в которую он себя загнал, очень похожи на такой шаг. Но страну с собой он не утащит: страна не с ним. Она – твердая поверхность, которая его держит. Земля, которую он отталкивает, чтобы шагнуть в пропасть.

Челябинск, Сергей Ясинский

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