Между молотом и наковальней. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Россия хотела бы занять у Китая 10 миллиардов долларов – «на реформы». Мол, нужно модернизировать промышленность, а денег нет. При этом сама имеет полтора триллиона заграницей и непрерывно выводит деньги ещё. И с ускорением: за первые пять месяцев года частным сектором выведено 23,3 млрд долларов, а в прошлом году за это же время – 18,8 млрд.

Кроме того, доходы от продажи нефти, полученные свыше цены в 40 долларов, конвертируются в ценные бумаги и золото, а не направляются в экономику. При этом, как уверяют, финансовая «подушка безопасности» создаётся для реализации крупных проектов. То есть она предназначена как раз для этой цели, для модернизации.

Выходит, деньги есть. Спрашивается, зачем занимать?

Нефтяные и газовые компании, составляющие основу российской экономики, не тратят на обновление основных фондов ни копейки. Они предпочитают инвестировать в дорогостоящую прокладку трубопроводов, которые потом разбирают и утилизируют. Деньги, потраченные на эти мероприятия, списываются в убыток. Из этого следует, что руководство этих компаний абсолютно не заинтересовано в развитии своего бизнеса: ни к какой модернизации оно не стремится, а только выводит средства. Значит, деньги нужны не для этого.

Традиционно, руководство страны рассматривает экономику как инструмент достижения политических целей. В общем виде это выглядит как стремление сохранить власть, но если посмотреть глубже, то это вопрос обеспечения своей безопасности, а если точней – безнаказанности.

Экономические цели, то есть обогащение, до недавнего времени, видимо, считались достигнутыми. Действительно, правящий слой наварил столько, что мог бы безбедно существовать, по крайней мере, столетиями. Но в последнее время их имущество оказалось под угрозой конфискации, а это уже вопрос выживания.

Личными интересами пожертвовать нельзя. Нужно как-то выкарабкиваться. Поскольку с Западом взаимопонимания не получается, Кремль пытается поддерживать связь с Китаем, сохраняя отношения любым способом. С этой позиции Китай выглядит гарантом безопасности в обмен на предоставленные ему привилегии. Но тактика правящей верхушки наталкивается на сопротивление российских собственников бизнеса.

Китай хочет воспользоваться политическими стремлениями российского правящего слоя для своей экономической выгоды. Он выдвигает условия, благодаря которым рассчитывает получить много ценного.

Во-первых, это вопросы по территории. Кроме льготной аренды, китайцы хотят особых условий для переезда и жизни в России: «бесплатного предоставления земельных участков, гарантий сохранности активов, а также возможности ввозить своих граждан в Россию без оформления разрешения на работу». Во-вторых, китайцы хотят полноценного участия в сферах российской энергетики, транспорта, строительства и т.д. – собственно, повсюду, где видят для себя определённые перспективы. Наконец, в обмен на кредит они требуют передачи им технологий, рабочей документации, опытных образцов продукции, патентов в интересующих их отраслях производства. Вместе с присутствием на территории – глубокая интеграция в промышленность.

Это и вызывает возражения со стороны российского бизнеса, которому такой подход крайне невыгоден. Фактически, он теряет всё. Если государство пойдёт на удовлетворение требований китайцев, российский бизнес окажется выдавлен и уничтожен на собственной территории. При этом даже деньги, ради которых всё это затевается (кредит), пойдут не ему – хотя бы в качестве утешительного приза – а небольшой группе лиц, составляющих правящую верхушку. Кто же согласится на такие условия?! Разумеется, бизнес против.

Но в России решает не бизнес. Недавно президент РФ получил награду – поощрение от китайского руководства. Наверное, это должно стимулировать сотрудничество в нужном Китаю направлении. Идея, конечно, интересная: взять у Китая деньги на модернизацию экономики и за это позволить ему уничтожить экономику. Зато и модернизировать не понадобится, а деньги можно израсходовать на что-нибудь другое. Само собой, никакой государственный деятель, будучи в здравом уме, на подобный план не согласится. Но если у него на первом плане личная безопасность, ожидать можно всего. Тем более, если он не один.

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На Западе после президентских выборов в России обозначилась было некая политическая активность в сторону Российской Федерации: страну посетили Макрон и Меркель, что, видимо, выглядело обнадёживающе для Кремля. Президент даже отправился в поездку в Австрию. Однако теперь понятно, что лидеры европейских государств приезжали, чтобы определиться с позицией, которую сейчас занимает Кремль: возможно, в ней произошли какие-нибудь положительные изменения. Ведь впереди был очередной саммит G-7, для которого требовались самые свежие данные. Но, как выяснилось, никаких изменений не произошло, и участники «семёрки» обсуждали международную ситуацию, исходя из этого факта. Следовательно, на западном фронте без перемен. Санкции сохраняются, а осенью ещё и усилятся.

Обострение отношений, произошедшее на саммите между Трампом и остальными членами G-7 – не неожиданность и не случайность. С самого начала президентства Трамп начал менять тактику переговоров с Европой. Вместо «мягкой силы» Обамы, которая всех устраивала, Трамп стал использовать стиль жёстких деловых переговоров. Это, можно сказать, классический американский стиль: прямой, откровенный, напористый. И на саммите инициатором конфликта является тоже он. Этим способом Трамп, как и остальные государственные деятели, отстаивает интересы своей страны. Поскольку его не устраивают прежние условия сотрудничества, он добивается новых, более выгодных для США. А некоторые комментаторы оценивают его поведение на саммите как доказательство его пророссийских симпатий.

Но то же самое – и так же безосновательно – можно сказать о любом западном политике. Время от времени, то один, то другой заявляет о необходимости снятия санкций с России, а все остальные в ответ категорически возражают. На самом деле, это всего лишь политическая шахматная партия, в которой участники периодически ставят друг другу шах. И каждый из них исходит из интересов своей страны. Думать, что они ругаются за интересы России – несерьёзно.

Интересы России Западом не то чтобы принципиально не учитываются – просто их невозможно учитывать при нынешнем правящем режиме и его политике. Запад имеет контакты не с Россией, а с существующим в ней режимом, который как стена между Западом и страной. И цели режима, во-первых, не являются целями России, а во-вторых, выходят за рамки общепринятых норм и правил – и в политике, и в бизнесе. А его методы противозаконны. Поэтому для Запада совместная деятельность с Россией автоматически превращается в соучастие.

Страны Запада пытаются сохранить экономические связи и отношения с Россией, но каждая такая попытка через некоторое время приводит к нарушению существующего законодательства. Запад пытается найти приемлемые формы сотрудничества, но ничего не получается.

Российская власть хочет иметь надёжных союзников, но сама она никому не союзник. В этом убедились все, кто имел с ней дело, и внутри страны, и снаружи. Она не исполняет принятых на себя обязательств, всё время нарушая заключённые договоры и всячески стремясь обмануть тех, кто с ней сотрудничает.

Практика всего периода её деятельности со всей очевидностью доказывает: обещая и договариваясь о чём-либо, власть изначально не собирается ничего исполнять. Это видно и по отношению к отдельным людям, и на примере всего российского народа, и по международной деятельности совместно с другими государствами, компаниями, людьми. И такое её поведение приводит к выводу: этот режим недоговороспособен.

По этой причине в международной сфере он перестаёт быть субъектом политики. Он только помеха, препятствие, которое необходимо как-то обойти. И его изолируют. Отношения выстраивают так, чтобы всё-таки получить то, от чего пока невозможно отказаться (нефть, газ), но это уже больше походит на добычу полезных ископаемых в особо трудных условиях, чем на партнёрство. Что-то вроде отношений с диким племенем людоедов, на территории которого находится важный ресурс. У них свой мир, свой дикий уклад жизни, странные обычаи и т.д. Чтобы получить от них то, что нужно, не обязательно к ним присоединяться, разделять их ценности, участвовать в их ритуалах, но приходится как-то контактировать в рамках понятной им логики.

Поскольку у западных стран был долгий период колониальной политики, они знают, как это делать. Опыт есть. Знают, на каком языке разговаривать, знают, когда эффективны подарки, а когда угрозы. Поэтому на западе совершенно серьёзный Трамп заявляет о необходимости дружить с Россией, а потом подписывает очередные санкции. А на востоке дядюшка Си протягивает руки и улыбается: «Иди, взаймы дам».

Челябинск, Сергей Ясинский

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