Самые крутые слухи недели: Ваньсуй!

Иудей

Говорят, что с тех пор, как начал говорить и практически не умолкает арестованный сотоварищ Уфимцева и Юревича Илья Пруцких, некоторые из немногочисленных оставшихся на родине (или на свободе) партнеров и подчиненных Юревича впопыхах пакуют чемоданы. История же с требованием ведомства Бастрыкина лишить неприкосновенности главного кореша экс-губернатора заставила в аварийном порядке (даже без супруги и сына) улететь в Израиль бывшего экс-губернатора Александра Уфимцева. По слухам, он устроился кем-то вроде завхоза в клинику, что давно принадлежит клану Вербитских. А живет (пока) на вилле Юревича, выполняя за еду и кров обязанности камердинера (как тут не вспомнить культовую личность Дживса) при родителях Юревича. Впрочем, если учесть, что срок давности за часть его совершенных в чиновную бытность преступлений истекает лишь через пять лет, не исключено, что работая на Вербитских, Уфимцев скопит на перелет в Лондон, и будет Дживсом уже у самого Михаила Валерьевича.

Однако тенденция

Еще одна вип-персона из пула Юревича обдумывает окончательную эмиграцию: Мительман – младший выбирает: стать ли ему финансовым аналитиком в одной крупной компании Тель-Авива или осесть на Кипре. На Кипре уже давно обитает его сестра с семейством. Ну, а в столице земли обетованной полно до боли знакомых лиц – Москалюк, Уфимцев и «все, все, все».

Китайский гамбит

Говорят, что после того, как Дубровского «завернули» на несколько федеральных должностей, он начал договариваться с Кремлем и кланами поддержки о своем новом губернаторском сроке.

Увы, Аристов и К, Христенко и К, и даже ММК, разочарованные нехаризматичностью БД, а еще более раздраженные экологической поркой силовиков, которую должен был смягчить, а желательно – предотвратить их ставленник, решили поменять на следующих губернаторских, образно говоря, скачках фаворита. Большинство склоняется к фигуре трубника Андрея Комарова. Еще и потому, что совершенно не готово принять кандидатуры типа Бурматова. Но в этом случае Дубровскому не видать высокоскоростной магистрали. Поэтому он пытается имитацией бурной деятельности по подготовке к саммитам и исполнению очередных майских указов президента заслужить доверие главных лиц государства. Более того, он вроде как, в последней китайской командировке договорился, что за него похлопочут потенциальные партнеры из Поднебесной. Мол, без Дубровского и его драйва – никак, оставьте человека губером еще на пять лет.

Но китайцы подсуропили: официально заявили, что ВСМ через Россию убыточна.

Иероглифично

По слухам, ближний круг Дубровского сбился в поисках нового пресс-сека для БД. Ведь бывший – Дмитрий Федечкин, независимо от того, выиграет или проиграет Миасс, на эту вакансию не вернется. Кого только уж не предложили губернатору в новые публичные толмачи его мыслей и инициатив – от разного калибра (и возраста) пиарщиков и журналистов до собственной дочери БД – мол, в ином статусе ее обозначить, но кто может быть надежнее родного человечка?! Воспользуйтесь хорошо проверенной схемой а ля Ельцин и Татьяна Юмашева.

БД пока все варианты не нравятся. Как он сказал приближенным: мне бы нужен не столько журналист, сколько дипломат, типа, Пескова…

Номинанты, к слову, тоже особо желанием не горят взять на себя функцию по озвучке неартикулированного чиновника. Потому что те, кто отягощен компетенциями, понимают, что БД – случай тяжелый. Ибо не проясняет своего мнения ни по одному острому и важному для элит и населения вопросу. Ну, за исключением ГТО, РМК и ММК, шутят злые языки. Впрочем, известно, и еще одно «засадное» условие, которому будущий пресс- атташе должен соответствовать по желанию нанимателя в обязательном порядке – знание китайской грамоты. Ваньсуй!

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