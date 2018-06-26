В ожидании «чёрного октября». Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Недавние слова президента РФ о том, что нужно отказываться от доллара, оказались комментарием к выведению российских резервов из американских ценных бумаг: почти половина долговых обязательств США весной была продана Центробанком, а деньги вложены в другую валюту и другие ценные бумаги. Причиной этого шага скорей всего служит ожидание новых санкций и опасение заморозки российских государственных активов Минфином США. Выведение позволит иметь под рукой необходимые средства для очередной помощи компаниям, которые попадут под новые санкции. То есть это подготовка к осени – впереди «чёрный октябрь».

Ещё выведение средств из американских бумаг может быть признаком исчерпания или недостаточности прежних источников поступления валюты. Отсутствие иностранных кредитов и необходимость погашения долгов вынуждает распечатать «заначку». Внутри страны мы видим, как правительство лихорадочно стремится собрать с населения побольше денег – увеличивает НДС, пошлины и т.д. Вместе с продажей ценных бумаг на внешнем рынке это даёт картину тотального и острого дефицита финансов.

Всего пару-тройку лет назад в этом можно было подозревать подготовку к бегству из страны, но обстоятельства изменились, и отношение Запада к российскому руководству стало устойчиво негативным, поэтому бежать некуда. Россия теперь – единственная территория, на которой правящая верхушка может обеспечить себе безопасность. Она оказалась в положении «осаждённой крепости», и ей остаётся следовать логике этого положения. То есть необходимо укрепить «стены» своей «крепости» и обеспечить себя ресурсами на весь период «осады».

Правящий слой так и поступает, однако крепостью считает не всю страну, а только ограниченное пространство вокруг себя. И хотя пропаганда насаждает образ именно страны, окружённой врагами, призывая население участвовать в «обороне», страна тут ни при чём. Страна используется как ресурс, оставаясь чужеродной для этого режима.

Правящая верхушка регулярно демонстрирует единство с народом и поддержку народа, но вынуждена устраивать эти спектакли за деньги. Люди участвуют в них исключительно ради дополнительного заработка, а не из-за духовной близости с режимом. Когда пропаганда говорит о «духовных скрепах», соединяющих власть и народ, она всего лишь выдаёт желаемое за действительное. Ни в одном спектакле бесплатно народ не участвует. А вот в протестах участвует.

Много говорится о влиянии телепропаганды, приводится множество примеров её эффективности. Пишут о том, что люди верят телевизору и повторяют тезисы, которые он им навязывает. Это так, но насколько глубоко его влияние? Как показывают последние события, оно проявляется только в общении людей в качестве материала для поддержания разговора. То есть, если бы по телевизору день и ночь рассказывали, например, о природе, то люди точно также обсуждали бы природные явления. Значит, его влияние не такое уж и сильное: ведь, в конечном счёте, важны не слова, а дела. Вот если бы население дружно и, главное, бесплатно, выходило поддерживать решения правительства – хоть ту же пенсионную реформу – тогда можно было бы говорить о значительной эффективности телепропаганды. А пока всё участие происходит за деньги – это «только бизнес, ничего личного».

А поддерживают ли люди пенсионную реформу? Конечно, нет. Объявленное увеличение срока выхода на пенсию вызвало у них глубокое разочарование и раздражение. Сейчас правительство пытается объяснить, что реформа приведёт к улучшению положения пенсионеров, но никто этому не верит. И в этом вся оценка эффективности пропаганды: люди готовы повторять слова из телевизора, если они не затрагивают их благополучие, и не более того. И оценка реформы у них совершенно правильная – как обман и ухудшение положения. Следовательно, голова у всех работает как надо, и никакая пропаганда ничего с этим поделать не может.

Пенсионная реформа, которая отодвигает срок выхода на пенсию на 5 лет для мужчин и целых 8 лет для женщин, позволяет, как говорят, сэкономить бюджету значительную сумму. На самом деле, никакой экономии не получится, и российской экономике от этого лучше не станет. Это просто отказ выполнять свои социальные обязательства.

В Пенсионном фонде денег давно уже нет, и сумма его долга все эти годы только увеличивалась. Пенсии платятся из бюджета – из средств от продажи нефти и газа. А эти доходы правящая верхушка считает своими, и хочет тратить только на свои собственные цели.

Попытки реформировать пенсионную систему ничего не дали, и теперь остаётся только её уничтожить. Но просто закрыть Пенсионный фонд нельзя: это приведёт к социальному взрыву. Поэтому создают невыполнимые условия для получения пенсии. Значительная часть населения до неё не доживёт, а тем, кто всё-таки доживёт, можно будет сказать что-нибудь вроде: «Вам не хватает пенсионных баллов. Поработайте ещё пять лет».

Те, кто всё-таки верили режиму, считали его защитником своих интересов, получили возможность ещё раз убедиться в своей ошибке. А если кому-то и этого недостаточно, то нужно иметь в виду, что процесс ещё не закончен: средства изымаются из социальной сферы и перенаправляются на укрепление силовых структур. Выразительный манёвр, говорящий сам за себя: это сознательная политика, которая будет осуществляться последовательно до самого конца. Правящая верхушка предвидит возмущение населения и готова к подавлению недовольства силой.

Экономическое состояние страны всё хуже. Численность работоспособного населения уменьшается и его качество ухудшается, а количество пенсионеров растёт. Недавняя передача Китаю золотодобычи в Сибири – 70% Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае – говорит о неспособности российского государства организовать добычу золота своими силами. То же самое относится к освоению сибирской территории: рубке леса, использованию Байкала и т.п. – правящая верхушка предпочитает получить хоть какую-то выгоду из всего этого, чем вообще ничего.

Но в то же время это означает, что она категорически отвергает путь самостоятельного развития российской экономики. Из бизнеса выжимаются все средства, при этом ему не дают не только развиваться, но даже существовать. Из-за этого количество банкротств увеличивается, и работать становится некому. Те, кто всё-таки пытается, быстро убеждаются, что это невыгодно или даже опасно. В результате, преимущество получают иностранные предприниматели, защищённые своим государством.

Правящая верхушка имеет от такого положения свою выгоду, но подрывает экономическую безопасность страны. Территории, отданные Китаю, фактически уже не являются собственностью российского народа: китайцы устанавливают там свои порядки и дискриминируют граждан России. Получается, что часть страны работает на благо другого государства и во вред себе и стране в целом. Правительство, возможно, рассчитывает на некий тактический выигрыш, но оно проигрывает стратегически. Вернуть территорию потом вряд ли удастся, и, наверняка оно это понимает. И, значит, стратегия его не интересует: «После нас хоть потоп».

И это объективный процесс: контролируемое пространство постепенно сжимается до размера, которым правительство в состоянии управлять. Эффективность управления обуславливается их личными способностями, а текущие события говорят о том, что эти способности невелики. Сейчас они ищут резервы, создают для себя финансовую «подушку безопасности», любой ценой и не считаясь с будущими проблемами, а такие действия характерны для ситуации кризиса.

Они хотят выиграть сегодня, а о том, что будет дальше, предпочитают не думать. Но брать взаймы у будущего – значит растягивать тяжёлый период, а если взять у него всё – если использовать все резервы – то надеяться на улучшение положения бессмысленно: будущее уже в прошлом.

Те меры, которые правительство планирует принять – все эти игры с пенсиями, налогами, дополнительными платежами – говорят именно о том, что оно намерено взять у будущего всё. И это, во-первых, означает, что оно оценивает наступающий период как чрезвычайно трудный и опасный для себя, а во-вторых, что своими действиями оно собирается его ещё и ухудшить. Страну ожидает по-настоящему тяжёлое испытание.

Угрозы, которые в последние годы рассматривались только теоретически, как возможные в будущем, при условии, что правящий слой не изменит свою тактику, уже приблизились вплотную. Теперь известно, что никаких изменений к лучшему не произошло, и, значит, это самое будущее вот-вот наступит. Может быть, уже осенью начнётся резкое ухудшение – это зависит от санкций и ответных действий российского правительства. И тогда самое большее, на что можно надеяться – это застой и упадок с медленным движением вниз.

Челябинск, Сергей Ясинский

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