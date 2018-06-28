Самые крутые слухи недели: сосед не дремлет

Саммиты «уйдут» к соседям?

Говорят, что федералы и свердловские бизнесмены начали активную фазу компании по перенесению саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Екатеринбург. Соседи, понятное дело, хотят освоить средства и напирают на тот фактор, что у них имеется соответствующий опыт (и он таки имеется). А федералы, с одной стороны, как-то не доверяют челябинским властям, но главное, даже с учетом всех запланированных изменений не видят – как, где и чем можно в Че увлечь и развлечь пусть не самых искушенных, но все же высоких гостей.

Впрочем, есть еще и третий соискатель саммитов – Тюмень, мегаполис лоббирует аж сам московский градоначальник.

Выше радуги

Говорят, что в связи с эпидемией стобалльников при сдаче нынешних ЕГЭ, ситуацией в челябинском образовании заинтересовался сам Рособрнадзор. Согласно инсайдерской информации, в этой федеральной службе чутко реагируют на вспышки детского «регионального» интеллекта при сдаче школьных тестов и однозначно связывают это с многоступенчатой коррупцией, в цепочке коей задействованы десятки чиновников разного уровня и педагоги (как связующее звено между чиновниками и родителями). Исключаются лишь проверяющие результаты тестов. Вроде как на этом этапе, по мнению «надзирателей» удалось устранить «узкие места» по сговору.

Цинично и эксцентрично

Говорят, что менеджмент РМК рассматривает вариант сотрудничества с многоликим молодым мужчиной Василием Середониным на предмет дискредитации своих противников. По слухам, корпорация намерена уже в этом году скомпрометировать, а лучше отправить в места не столь отдаленные всех экоактивистов – застрельщиков челябинского «сопротивления» строительству однозначно токсичного для региона Томинского ГОКа. Кроме юристов, привлечь к этому акульему делу планируется давнего сподвижника Юревича – предпринимателя Василия Середониня, последние лет семь жившего в какой-то эстонской глухомани, а до этого прославившегося как создатель православно-католической церкви, двойник на выборах 2004 Вячеслава Тарасова, воздыхатель Ксении Собчак, купившего недавно за четверть миллиона бренд почившей в бозе газеты « Челябинский рабочий».

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По слухам, откопал этого бывшего мажора челябинского физико-математического лицея № 31(позднее выпускника некой занятной специальности ЮУрГУ), один из штатных пропагандистов РМК, а ранее – Юревича, Олег Грачев, сотрудничавший с Василием еще в розовую пору этого занятного персонажа (а именно – в начале нулевых, когда Юревич возжелал стать если не владычицей морскою, то хотя бы мэром Че).

Разоблачать и уличать Московца и К Середонин (на данном жизненном этапе – москвич) будет не только на страницах реанимируемого ЧР. Но и в качестве еще одного экоклона, что вскоре обзаведется и собственной «зеленой организацией». И в этом статусе будет проводить будоражащие акции и мероприятия, круглые столы и эпатирующие манифестации – по крайне мере, так представляют себе это застрельщики идеи. Цель привлечения такого кадра к псевдоэкопропаганде – отвлечь от реальных экодвижений городскую молодежь. Молодежь, склонную к активной позиции и протестным максималистским настроениям.

Он улетел… и не обещал вернуться

Говорят, главный партнер Юревича, попавший в зрачок СК и прокурорских, – госдеп Белоусов, срочно покинул историческую родину и воссоединился с товарищем Михаилом в городе Лондоне. Он таки выбрал свободу, а не борьбу за активы, честное имя и кресло народного избранника. И молодец, ибо коллеги, по слухам, вовсе не были настроены не «выдавать» Белоусова следователям.

Должность дожития

Говорят, что активно отплевывавшийся последние полгода в соцсетях от своей отставки начальник челябинской ГТРК Петр Васильев таки покидает Че не потому, что ему «поступило предложение», а потому, что его фееричная деятельность удивила даже руководство ВГТРК, в общем-то мало обращающего внимание на регионы.0

Менеджера, перессорившегося со всеми элитами региона (кроме персон типа Тефтелева, Гехт и Бурматова), руководство ВГТРК сначала отлучило от ведения телепрограммы (в историю местной пропаганды этот сын политрука советской армии навеки вписан как создатель дичайшего «Час Полит»), а теперь и от руководства каким бы то ни было рабочим ресурсом. Хотя парочка еще оставшихся в администрации ВГТРК друзей этого деятеля, учитывая, что человек недавно женился, ждет ребенка, а до пенсии – осталось чуть больше года, пыталась перевести своего товарища то ли в Кострому, то ли в Крым, то ли в Калининград. Безуспешно. Единственное местечко, что выхлопотал Петру В его приятель (тоже пропагандист еще советской партшколы, курирующий от ВГТРК регионы) Рифат Сабитов, – это креслице помощника советника в каком-то из самых удаленных от вещания департаментов ВГТРК. Так сказать, должность дожития. Оно, конечно, Москва может в свою провинциальную вотчину прислать и более ошеломляющий кадр. И все же, болтают в компании, такого «внезапного», «противоречивого» и самовлюбленного начальника, как Васильев, компания не имела со времен еще обкомовского протеже Попова.

На прощание грамотками своего лучшего друга поощрили сенатор Гехт (Васильев едва ли не единственный член союза журналистов, поддержавший инициативу социального педагога (по основному стажу работы) Гехт карать за экологический экстремизм) и госдеп Бурматов, почитающий варяга, идеолога РМК Васильева большим борцом за чистый Че. Чудны пути твои, Господи!

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