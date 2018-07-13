Путин и Трамп: без иллюзий. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Предстоящая встреча двух президентов – США и РФ, – которая, как объявлено, состоится 16 июля в Хельсинки, обсуждается вяло. Повестка встречи абсолютно формальна, вполне предсказуема и никому не интересна: «темами для обсуждения станут вопросы стратегической стабильности, контроль над ядерными вооружениями, война в Сирии и ситуация на Украине, денуклеаризация Корейского полуострова и ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном».

Кто и что там будет говорить, и какими будут результаты, тоже всем понятно: никаких прорывов никто не ждёт. Предполагается, что президенты просто поговорят и подпишут какое-нибудь совместное заявление. Поэтому достижением объявлен уже сам факт встречи, поскольку она даёт возможность улучшить отношения между двумя странами, находящиеся сейчас на самой низкой точке за всю новейшую историю.

Внимание комментаторов сосредоточено на Трампе, и они уже дают оценку ожидаемым от него действиям. И эта оценка – традиционно негативная. Его уже успели упрекнуть за разрушение европейского единства и за вероятный сговор с российским президентом и, соответственно, за работу против интересов США. Все ждут от него какой-нибудь глупости, которая это докажет. И это ожидание – единственное, что оживляет политический натюрморт.

Запад и Россия сегодня выступают в роли противников, и критики Трампа обвиняют его в предательстве, в переходе на сторону России. Но какие у них есть основания для этого? Только его заявления о том, что Россия должна принимать участие в решении международных вопросов и что желательно возвращение России в состав группы G-8 (сейчас «семёрка», G-7).

Но то, что Россия является значимым фактором в международной политике, – это просто факт, и с ним невозможно не считаться. И, во-вторых, такие заявления Трампа недостаточно конкретны, чтобы их можно было понимать однозначно. На любую интерпретацию его слов он всегда может сказать, что имел в виду другое. Например, что значит «желательно»? Можно ведь представлять Россию не только в виде нынешнего правящего режима, а гораздо шире, и уход этого режима можно выставить условием превращения желаемого в действительное. Да и в любом случае, контакты с Россией для каждой страны из «семёрки» – повседневность, и все они учитывают Россию в своих действиях и планах. Поэтому сотрудничество с Россией для них тоже желательно – не только для Трампа.

Критики указывают на какую-то непонятную симпатию Трампа к Путину, и на этом основании подозревают, что он агент Путина. Однако чего стоит симпатия Трампа, можно увидеть на примере отношений с Ким Чен Ыном, Си Цзиньпином или Ангелой Меркель. Трамп всегда демонстрирует самое дружеское отношение, самую искреннюю симпатию, но это никак не связано с предложениями, которые затем от него следуют.

Ким Чен Ыну Трамп навязывает прекращение ядерных испытаний, перед этим пообещав уничтожить КНДР – причём уничтожить в буквальном смысле, военными средствами. А потом, на переговорах с Кимом, вёл себя, как с самым лучшим другом. Отношения с Си на дипломатическом уровне замечательные, но в практической области между США и Китаем началась торговая война: Трамп уже навязал Китаю выгодные для Америки договоры, и хочет добиться большего. В Европе сейчас усиливается конфронтация США с Евросоюзом, на который Трамп давит через Ангелу Меркель, и претензии Трампа к европейским странам тоже никому там удовольствия не доставляют. А отношения дружеские, да.

Странно, что комментируя предстоящую встречу в Хельсинки, никто не принимает во внимание все эти действия Трампа, и никак не соотносит их с этой встречей. На мой взгляд, есть все основания считать, что она связана даже не собственно с российскими вопросами, а с обострением отношений между США и ЕС. Причём объясняется всё это не политическими, а экономическими интересами США.

Трамп выдвинул претензии к Меркель по поводу того, что Германия, будучи членом НАТО, не выполняет своих обязательств по военным расходам: она должна тратить на оборону 2 процента от ВВП, а тратит немногим больше одного. Тогда как США – почти четыре. И это при том, что ВВП США гораздо больше, чем у Германии. Фактически получается, что США защищают Германию от противника (в данном случае – от России), в то время как сама Германия покупает у противника газ и нефть, тем самым обеспечивая его необходимыми средствами для усиления в военной сфере.

Германия делает бизнес, а США оказывается в дураках, тратя свои деньги на оборону Германии. Но для США интересы Германии в принципе не должны быть ближе, чем интересы США. А интересы Германии должны быть на первом месте у самой Германии. И если Германия получает выгоду в ущерб США – и в ущерб своей обороне, кстати – то Америка не обязана соглашаться с этим. Пусть Германия сама себя защищает на свой 1 процент от ВВП.

Однако эта претензия Трампа второстепенна, и поэтому Меркель её легко признала (вроде бы), и согласилась увеличить расходы на вооружение. Главный вопрос на самом деле – отказ от строительства «Северного потока – 2», газопровода из России. Это строительство, несмотря на все санкции, происходит, и запуск этой трубы укрепит экономические и политические связи Германии с Россией. А Соединённые Штаты выступают против газопровода, и главной причиной опять же является экономика, а не политика, хотя та и выдвигается на первый план.

На сегодняшний день США занимают уже первое место в мире по добыче газа. И добыча сланцевого газа увеличивается – и будет увеличиваться в обозримом будущем. А значит, его нужно кому-то продавать. Но рынки сбыта давно поделены и заполнены, поэтому единственной возможностью для расширения сбыта у США является передел газового рынка. Один из немногих крупных и богатых рынков – Евросоюз. Если Соединённые Штаты захватят его, они обеспечат себе солидные доходы на многие десятилетия вперёд. Поэтому они очень заинтересованы в том, чтобы это произошло.

А, как известно, главный поставщик на этом рынке – Россия. Следовательно, США должны отнять рынок у России. Спрашивается, какая дружба с Путиным возможна при таких обстоятельствах? Никакая. Как активность Трампа в Европе может соответствовать экономическим интересам России? Никак.

Трамп играет в политику, но нужно учитывать, что политика – это продолжение экономики. В норме, все политические телодвижения должны приводить к желаемым экономическим результатам. Вот именно этим Трамп и занимается, именно экономические цели он и преследует, используя свои политические аргументы.

Его «дружба» с Путиным – это шантаж Евросоюза. Мол, если вам можно, то почему мне нельзя? И оцените, что будет, если я по-настоящему задружу с Путиным. Если я поддержу его требования, и не буду больше мешать. Вы ведь против присоединения Крыма к России? Ну а если я – за? А если я и за присоединение всей Украины к России? За расширение России до самой границы с Евросоюзом. Чувствуете, чем вам грозит усиление России? Ах, да: вы же за усиление России – вы же сами всё для этого делаете. Тогда почему бы мне не пойти навстречу вашим желаниям? По-дружески. Вот встречусь в Хельсинки, посидим-поговорим, обсудим варианты. Если Влад предложит хорошую сделку, то почему бы нет? Пусть забирает хоть всю Украину, и Беларусь впридачу. Вы же на самом деле не против, да? Особенно, если получите за это «Северный поток – 2». Кстати, о «Северном потоке».

Вы собираетесь поддерживать своего потенциального противника в ущерб безопасности собственных стран, и в ущерб вашему самому лучшему союзнику – США. Вы не хотите покупать наш газ, и хотите покупать газ у противника. Как это должны оценивать мы? Смотреть сквозь пальцы, продолжать помогать вам за свой счёт? Но ведь это не дружественное поведение с вашей стороны. Нужно по справедливости: мы помогаем вам, вы помогаете нам. Мы укрепляем вашу оборону, вы покупаете наш газ, компенсируя нам расходы.

И кстати, почему в Европе действуют таможенные тарифы на американские товары, да ещё и высокие, тогда как Америка таможенных барьеров для европейских товаров не ставит? Вы создаёте плохие условия для нашей торговли, а мы вам – нет. Разве это правильно? Почему бы вам не снизить тарифы до нуля, как делает Америка? Или лучше, если США поднимут тарифы до 25%? Ведь должно быть по справедливости, нельзя торговать в одну сторону, либо для всех нулевой тариф, либо как знаете.

Ну, и так далее в том же духе. Россия играет здесь роль сильного козыря, но в данной ситуации она только козырная карта, а не самостоятельный игрок. Поэтому российская сторона никаких восторгов от встречи не демонстрирует, хотя обычно устраивает целый фейерверк. Теоретически, конечно, возможно, что Россия на саммите выдвинет какое-нибудь интересное предложение, и вступит в игру, но на практике она очень ограничена.

В многочисленных переговорах предыдущих лет позиции всех сторон уже определились, и никто их менять не станет. В последнее время западные страны предлагают России только одно: согласиться с выдвинутыми условиями по украинской, сирийской, иранской, корейской темам – уже без обсуждения и поиска вариантов. Только принять предложенное. А Россия отказывается. В этом смысле все переговоры заканчиваются ничем. Значит, и в Хельсинки будет то же самое. Поскольку темы переговоров обозначены и позиции сторон тверды, то результат предсказуем на все 100%.

Челябинск, Сергей Ясинский

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