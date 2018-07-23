Выбирая несвободу. Взгляд на пенсионную реформу под другим углом

Пенсионную реформу продолжают костерить в соцсетях потенциальные российские пенсионеры. Организованы целые тематические форумы, типа, расскажи свою печальную допенсионную историю о нездоровье или тяжких последствиях профизноса. Изменения в законодательстве разбирают на работе и в дружеском кругу, возмущаясь телепропагандой вечного труда и мнением «богатых и знаменитых».

Под козырек эту правительственную эпидерсию одобряют депутаты – в большинстве своем единороссовские выдвиженцы, а никакие не народные избранники.

Со скепсисом (через пять недель после объявления «пенсионной» войны собственному народу) о реформе по повышению в России пенсионного возраста высказался президент. Чем дело кончится да сердце успокоится, бог даст, узнаем по осени.

Тем не менее, саму по себе неустойчивую пенсионную систему РФ граждане продолжают обсуждать. Чьи-то голоса звучат громче, чьи-то в унисон, чьи-то разбивают гармонию заказанного «одобрямса», чьи-то оригинальны, чьи-то банально истеричны. Большая редкость – мнения работодателей. Вынужденные по различным причинам быть суперлояльными к любым властным инициативам, они, тем не менее, просто обязаны вставить свои конструктивные «20 копеек» в обсуждение правительственной инициативы. Потому что, по заявлению разработчиков, реформа пенсионного законодательства, в первую очередь, должна защитить производственный потенциал страны: мол, работать некому, какие пенсии в молодом 60-летнем или юном 55-летнем возрасте – все к станку! Поет же Боярский, руководит же Путин, лечит (словом) Малышева, которая вообще заявила, что работать нужно до 90, а жить до 120… И, заметьте, никто не добавляет, что эти «горцы» труда к своему заработку аккуратно получают с положенных «юных» лет немаленький пенсион.

Но работающая Россия – это совсем другая Россия, напичканная тяжелыми и вредными (в разных смыслах) производствами, о которых много чего могли бы рассказать (да кто ж их спросит) швеи-мотористки, дальнобойщики, монтажники-высотники, шлифовщики, вальцовщики, медсестры и, повторюсь, их работодатели. Ну, госменеджеров отметаем сразу – они люди подневольные (хоть и по своей воле). Олигархам не до этих мелочей (хотя нюансы, по которым молодые кадры предпочтительнее ветхих, они прекрасно знают). А вот у бизнеса среднего и мелкого есть вполне путные мысли по поводу того, что и как следовало бы изменить в социальном укладе, чтобы с пенсиями тружеников все более-менее стало цивильно.

Среди своих – вполголоса – они все эти меры активно обсуждают, правда, по словам нашего собеседника – Дмитрия Лебедева, одного из совладельцев семейной компании по производству автоэлектрики, – без особой надежды быть услышанными и понятыми:

«Мне 47 лет. Сложно даже представить, какую пенсию я буду получать в 60 или 65 лет. На моем веку механизм начислений уже четырежды поменяли. Сколько еще раз изменят правила – никто не знает. Касательно возраста, не могу понять, почему нельзя, раз уж не хватает денег ПФР, поступить следующим, очень простым и логичным способом: продолжает дама или господин-товарищ работать после 55 – 60 – пенсию не получают, ибо она – аналог зарплаты уже не работающему гражданину. Заканчивают работать – устали, здоровье подвело, нужно за внуками или немощными родителями ухаживать – пенсию назначают и выплачивают.

Сейчас все мы понимаем одно: два, если не четыре года подряд осРоссРчасть пенсионных накоплений правительство использовало в своих целях, латая дыры в бюджете. Иллюзии, что эти пенсионные накопления в фонд вернут, думаю, ни у кого нет. Эти деньги – налоги работающих, гражданам не отдадут. Если хотите, это факт.

Пенсионная система, по сути, – финансовая пирамида. Если основание у пирамиды увеличивается – механизм работает. Основанием пирамиды, во-первых, может являться прирост населения. Если рождаемость растет, и новых производственных сил достаточно, чтобы работающие обеспечили тех, кто уходит на заслуженный, положенный по закону, отдых, тогда пенсионный возраст можно не повышать. Если недостаточно, то пенсионный возраст поднимать придется. Пенсионный возраст можно не повышать при постоянном росте ВВП на душу населения – это (во-вторых) тоже позволит расширить, так сказать, основание пенсионной пирамиды. Это если фиксируется постоянный рост. Но в России почти пять лет он имел отрицательные или стремящиеся к нулю значения. Вот и выходит: ни ввиду роста ВВП, ни за счет прироста населения основание пирамиды не растет. О приросте населения (грамотного, работоспособного и желающего трудиться) нужно вообще почти на 10 лет забыть: мы только начали спускаться в период, когда на работу выходит поколение 90-х, когда образовалась демографическая яма.

Возможно, увеличение пенсионного возраста – очевидное решение для того, чтобы эта система работала. Но не очевидное, если у большинства пенсионеров период активной жизни не увеличился, а налицо реальный физический износ – сосудов, мозга, суставов и прочих результатов разной по интенсивности (и моральной, в том числе) и вредности многодесятилетней работы.

Это правда, мне, например, в свои 47 лет даже физически сложно представить, что в 61 год я работать не буду. Сейчас мне видится, что без активной, постоянной деятельности я существовать не могу. Так что, если здоровье позволит, я лично собираюсь работать и в 61, и в 65, и далее. Но я у меня перед глазами пример моих очень активных отца и дяди – оба скоропостижно ушли из жизни в 49 лет. Если бы после перенесенных инфаркта (дядя) и инсульта (отец), они выжили – я не думаю, что им по силам было бы тянуть их обычные рабочие нагрузки. Однако мотивы повышения своей пенсионной планки я прекрасно понимаю. Не уверен, что это подходит всем.

Но, честно говоря, я бы хотел поговорить о другом важном моменте, который, вообще-то должны (в целях защиты работника) продавливать профсоюзы.

Мы с братом и прочими учредителями нашего не очень крупного предприятия, как и другие собственники бизнесов, ежемесячно отчисляем в Пенсионный Фонд и прочие фонды немаленькие суммы (налоги с ФОТ) за своих сотрудников. Но работники, хоть и знают, сколько с них удерживают, этого, как бы сказать точнее, не чувствуют и об этом не думают. Ведь эти деньги проходят мимо личного кошелька каждого.

Любому собственнику и управленцу, зуб даю, кажется более справедливым, если бы каждый сотрудник платил налоги с заработной платы самостоятельно. В этом случае, на руки он получал бы более солидную сумму, но контролируя налоговые выплаты, лучше понимал, как ему должна начисляться пенсия, и не позволил бы хоть правительству, хоть частному фонду отнять у него эти средства, когда и на что им вздумается. Так организована английская налоговая и австралийская пенсионная системы.

Но для нас, боюсь, это лишь умозрительная теория. Потому что, скажу честно, если бы в рамках своей компании мы пошли на такой эксперимент – переложили налоговые платежи на наемных работников, то даже самые продвинутые сотрудники со временем ушли бы. В смежные отрасли, конкурирующие структуры. Где так не поступают, а придерживаются сложившихся, видите, как распинаемых правительством, правил игры.

Если бы у нас был социально ориентированный парламент, то он бы (дабы избежать вот такого – по росчерку премьерного пера – лишения граждан их налоговых накоплений в данном случае, на пенсию) вывел социальные отчисления из юрисдикции юрлиц и отдали физлицам. Эта законодательная мера, вот поверьте, буквально преобразила бы российский менталитет. Когда человек отвечает за свое будущее, имеет возможность управлять своими финансами (в частности своей пенсией), это гарантирует, как мне кажется, значительно бОльшую гражданскую свободу. В смысле, что свобода – не возможность делать что хочешь, а высокая ответственность за собственные действия. Это на мой взгляд.

Согласитесь, то, что сейчас сограждане перекладывают решения на плечи других людей – на работодателя, на правительство, на лидера нации, и создаёт многочисленные ситуации, вынуждающие их мириться с принятыми за них решениями сомнительной социальной справедливости. Получается, что россияне сознательно идут на свою несвободу и ограничения.

Я-то – за передачу разнообразной (и финансовой, не в последнюю очередь) ответственности в руки каждого гражданина. Каждый сам, осознанно, должен полностью отвечать за свою жизнь, за свое настоящее и будущее, за свои решения и – да – за свои деньги.

Тогда знаете, автоматом, каждый будет совестливее и бережнее относиться к тому, что его окружает: к городскому пространству, поддержанию чистоты и тишины на улицах, в собственных дворах. В этой ситуации – только в этой возникнет право уже требовать: если я плачу деньги в какие-то фонды, то хочу знать и контролировать, как и насколько эффективно они расходуются.

Это ведь не парадокс, а силлогизм: чем больше ответственности у каждого индивида, тем более свободным становится общество.

Поверьте, тогда и на выборах всех уровней картина бы изменилась. Появилось бы больше реальных кандидатов, за которых можно было бы проголосовать – результаты были бы принципиально иными по сравнению с нынешним законодательным и исполнительным гниением. Потому что в свободном обществе, где каждый человек несет ответственность за себя и за свою семью, он понимает, что, выбирая главу государства, региона, города, парламентария именно этому человеку он доверяет в дальнейшем управление ресурсами, и в том числе – его собственными, которые гражданин перечисляет в определенные фонды в виде налогов.

Но, понимаете, пока я вижу, что большинству сограждан комфортнее жить в тесных рамках несвобод, которыми их ограничивает, пусть и неуважаемая, но власть. Может, я очень технично подхожу к методике: как нам изменить общество, но вот таково мое видение. Не очень, скажем прямо, замысловатое. Но без шума, потрясений, очень цивилизованно. Но готовы ли таким ответственным – для них – рецептом воспользоваться соплеменники?!»

Челябинск, Марина Краенко

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