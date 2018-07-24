Реставраторы феодализма. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Правительство призывает бизнес потратиться на проведение реформ. Оно предлагает бизнесменам перевести деньги из-за границы в Россию, где ради этого собирается открыть оффшорные зоны на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград). Которые на самом деле не оффшорные зоны, а специальные административные районы со «специальным налоговым режимом» (в оффшорах налогов не бывает). Разница такая же, как между курортом для миллионеров и тюрьмой повышенной комфортности, причём – российской тюрьмой, со всеми её «прелестями».

При этом Минфин собирается потратить 8,5 трлн. рублей на приобретение валюты в ближайшие три года. Все дополнительные доходы уже сейчас конвертируются в валюту, а на реформы и развитие не расходуется ни копейки. И то же самое запланировано на ближайшее будущее. Тогда зачем, спрашивается, им деньги из-за границы? Если правительство даже не скрывает, что ничего делать не собирается – даже не имитирует полезную деятельность?

Тут возможен лишь единственный ответ: они хотят использовать и их тоже. Чужие деньги всегда кстати. При этом опять возникла тема «дедолларизации» экономики. Поскольку само государство долларами не пренебрегает, очевидно, имеется в виду, что долларов не должно быть ни у кого, кроме него. Значит, план самый простой: бизнесменов, уехавших на Запад, зовут в Россию, обещая безопасность и предлагая условия «не хуже», бизнесмены верят обещаниям и переводят свои деньги в Россию, валюта перечисляется на счета российских банков и становится государственной под предлогом «дедолларизации». Ловушка настолько примитивная, что проще уже некуда. И, конечно, она не сработает. Может быть, найдётся какой-нибудь чудак, который поверит в обещания и потеряет свои деньги, но среди российских бизнесменов наивных мало. Никто не поверит, что идея «внутренних оффшоров» возникла ради того, чтобы помочь бизнесу. Массового перевода валюты не будет.

Одновременно проводятся мероприятия по более эффективному извлечению денег из кошельков населения. Идеальная цель – выжать всё, что возможно: у населения должен оставаться только самый-самый минимум, которого едва хватает для выживания (правительство, кстати, уже подсчитывает, сколько денег у населения остаётся непотраченными из ежемесячного заработка). Остальное – в распоряжение государства. Это позволит лучше контролировать поведение людей: нужных поощряем, недовольных наказываем. В обороте будет находиться ограниченное количество денег – некая расчётная величина, когда на руках у каждого человека определённая (и известная государству) сумма, размер которой зависит от лояльности правящему режиму. Очень удобно.

Вот только в этом случае роль денег, как средства управления, конечно, усилится, но как экономического инструмента ослабнет. Выигрывая в одном, проигрываем в другом. Поскольку доходы населения при такой «методе» значительно сократятся, оно будет предпринимать самостоятельные действия для того, чтобы их увеличить.

Это значит, что государства в экономике станет меньше. Оно сохранит за собой то, что имеет, но потеряет всё, или почти всё, что было негосударственным сектором. Оно будет видеть только то, что население будет ему показывать – то есть будет «белая» часть доходов, и «чёрная» (собственно, как и было раньше, и как есть сейчас, только потом это уже станет нормой). И государство будет принимать меры для выявления скрытых доходов, а население – находить новые схемы их сокрытия. Баланс в этой борьбе установится в той точке, где расходы на обнаружение скрытых сумм превысят величину этих сумм. То есть борьба с сокрытием доходов станет убыточной. Исходя из этого, негосударственный сектор будет становиться всё более независимым.

Государство уже сейчас пытается «наложить лапу» на неофициальные заработки населения, но обнаруживает, что это не так просто, как кажется. Государство как раз и наталкивается на этот барьер рентабельности: для обнаружения копеечных сумм приходится тратить значительные средства. А население тем временем становится опытней – переходит от простых форм получения скрытого дохода к сложным, выявить которые ещё дороже. Население приспосабливается, а государство за ним не успевает.

Двигаясь путём дарвиновского отбора, независимая теневая экономика, находя очередное слабое место государства, будет развиваться и укрепляться, а государство всё больше слабеть. Потому что российское государство неконкурентоспособно. Слабое государство не может поддерживать эффективный контроль, поэтому через некоторое время у него не останется никакой власти. Оно будет существовать только номинально.

Исторически, это всё та же борьба капитализма с феодализмом (по Марксу), в которой феодализм обречён. В перспективе власть перейдёт в руки буржуазии (нынешняя номенклатура и силовики – это «феодалы»: мировоззрение у них то же самое), и экономика окажется на своём законном первом месте.

Сегодня правящий слой мыслит себя феодально-капиталистическим, он хочет существовать сразу в двух измерениях. Однако практика показывает, что его представители на это не способны. Освоить уровень капитализма они не могут: всё, что они пытаются делать в этом направлении, заканчивается провалом. Единственный работающий у них ресурс – сила: только благодаря ей они управляют и обогащаются, принуждая других подчиняться и отдавать ценности. А это феодальная практика, не капиталистическая. Последняя подразумевает знание и использование экономических методов, но для российского правящего слоя это слишком сложно и долго. Это не их путь – ведь можно просто отнять. Именно поэтому они не считаются с экономикой, и с лёгким сердцем её разрушают.

И в результате, они скатываются в феодализм. Вспоминают царя, бредят титулами, регалиями, мечтают о крепостных. Но феодальная власть при современной экономике – утопия, а феодальная экономика в современном мире – быстрый путь к банкротству. Феодализм ушёл в прошлое именно потому, что он уступает в эффективности капитализму. И кто хочет к нему вернуться, тот возвращается к неэффективной экономической модели, что гарантирует проигрыш в конкурентной борьбе.

Это очевидно, и на этом пути никаких перспектив точно нет, но они всё-таки идут в феодализм – просто потому, что ничего другого не могут. Например, этот их план масштабной перестройки экономики и инфраструктуры страны – это отсылка к социалистическим преобразованиям советского прошлого. При капитализме это чистейший абсурд. При капитализме подобные преобразования осуществляются самим обществом – предпринимателями. Компании сами обновляют свои заводы, строят дома и дороги и т.д. – потому что это продаётся и окупается. Вмешательства государства не требуется.

В Советском Союзе подобная деятельность мотивировалась общественными потребностями, необходимостью улучшать жизнь населения и т.п., и поскольку всё было централизовано, то и эта работа выполнялась централизованно. Но сейчас-то в России не социализм – сейчас-то вроде бы капитализм, рыночная экономика. А в таком случае, что это за «всенародная стройка»? На каком основании? Это же совершенно не дело государства: от него требуется лишь обеспечить условия для того, чтобы общество могло всю эту работу выполнить само. Причём, удовлетворяя именно свои потребности, а не прихоти государства.

То есть идеологически эта реформа не вписывается в реальность, это пережиток прошлого. Поэтому правящая верхушка не может обосновать, почему эти преобразования должно проводить именно государство. Верхушка и сама из прошлого: она мыслит прежними категориями и так и формулирует. Но нужно учесть, что она и не собирается ничего реформировать – ей требуется только правдоподобное объяснение того, почему нужно повысить налоги, сократить потребление у населения, уменьшить расходы на социальные нужды, увеличить пенсионный возраст, другими словами, почему денег у правящего слоя должно стать больше, а у всех остальных – меньше. И она использует шаблон, существующий в голове с советских времён.

Правящий слой пытается строить то, что хочет, но строит то, что может. Придумать что-то новое он не в состоянии, поэтому использует накопленный опыт. У них в Кремле, наверное, целые талмуды с этим опытом, и они их просто открывают и смотрят, как делали раньше. И делают так же. Поэтому все их проекты обращены в прошлое. Поэтому для будущего они непригодны и, значит, неосуществимы. Что бы они ни пытались сделать, результатом этого будет крах.

Челябинск, Сергей Ясинский

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