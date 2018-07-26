Самые крутые слухи недели: мертвое море

Облом

Говорят, что возвращение Руслана Гаттарова из Москвы на место нынешней вице-службы связано с чередой невезений. В столице чиновник хлопотал о должности в руководстве Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки федерального Минобраза.

Но, оказалось (кто бы мог подумать!), что желающих порулить этими финансами и в столице навалом, кроме того, сорвалось повышение одного из руководителей департамента, что отменило предполагаемые ротации. Вместо этого Гаттарову, по старой памяти его мгеровского прошлого, предложили пока поработать, да еще и помощником, одного из руководителей министерского «детсада» – Росмолодежи (Федерального агентства по делам молодежи).

Опытный чиновник сразу сообразит, что эта должность без всякого доступа к деньгам, извините, и по суду не нужна. Гаттаров тоже отказался. Тогда ему предложили незначительную должность в Департаменте государственной службы и кадров – в отделе по противодействию коррупции. Видимо, кое-что предполагая о своей возможной участи на родине, этот крупный научный деятель автотракторного профиля с диссертацией по метаболизму спортсменов, решил, скрепя сердце, согласиться: главное же – для начала – зацепиться.

Но тут пришла новость из Че об аресте сподвижников Гаттарова и «беседе» органов с его же родственниками. Понятное дело, все переговоры обнулились. Болтают, покровители юркого Руслана ошарашили и губернатора: мол, пока подержите его еще немного у себя. Дубровский, в общем-то, и раньше не сильно вожделел иметь такого зама с федеральными лоббистами исключительно себя любимого, шлейфом совместного бизнеса с Юревичем да агрессивной формой продвижений «своих» кадров. Но куда деваться: вертикаль! Так что пока Гаттаров будет числиться региональным вице-губернатором. Такой вот своего рода, «домашний арест».

Продвижение

Но числиться вице-губернатором Гаттаров будет недолго. И уже даже неважно – отстранят его, сам уйдет или будет задержан органами по мере продвижения следствия. Другое дело, кто займет этот пост. На сегодняшний день полномочия Гаттарова поделены между Голицыным и Сушковым. Кое-какие функции отданы (буквально на днях) Евдокимову – как большому другу «культурной» сталинистки Ямпольской. Но в будущем, как кудахчут в чиновных кулуарах, должность займет Андрей Пшеницын, сохранив пост министра финансов. Частично это связано с тем, что сейчас при подготовке саммитов высокого уровня и вообще наведению порядка в экономическом бардаке именно Гаттарова, Дубровскому нужен надежный и профессиональный финансист и экономический аналитик широкого профиля с соответствующими связями и опытом работы.

Финансы нуждаются в женской руке

Впрочем, часть инсайдеров уверены, что со временем, минфином ЧО вновь станет дама, но куда более «приятная во всех отношениях», чем предыдущий министр – женщина Виктория Голубцова, которую подчиненные ласково звали « салтычихой» или «фельдфебелем». И дама эта, о, да, из Магнитки – глава ТФОМС ЧО, в прошлом, – экономист ММК и многолетняя коллега губернатора Ирина Михалевская.

Продолжение зачистки

Кстати, о сотрудничестве Гаттарова с Юревичем. Некие старожилы местных разборок уверяют, что Гаттарова обложили, кроме всего прочего, и как члена юревичской команды. Причем, связка Гаттаров – Юревич была весьма прибыльной для гаттаровской стороны. Так, высотные краны Нязепетровского завода (который в разных долях, через компанию сестры Гаттарова «Гинвар» и кипрские активы родственников лучшего друга Руслана (еще по профкому ЮУрГУ) Киселева, с 2010 ( когда Гаттаров стал сенатором) принадлежит этим « святым семействам» ЧО), обеспечивали возведение Академ Риверсайд компанией ООО «Гринфлайт при губернаторе Юревиче…

Кстати, болтают, что в этой связке может «пострадать» и госдеп Бурматов.

К слову

Говорят, и Игорь Галичин – фактически владелец одиозной челябинской свалки (в вотчине коего силовики недавно изъяли « черную кассу»), и Александр Галичин (родственник главного мусорщика, а не однофамилец, главный по радиологии и радиации при Юревиче), а также их партнер по этому бизнесу, тоже большой друг Юревича – Сергей Мелёхин отправились на отдых (с билетом в одну сторону) на берега Мертвого Моря (очень символично). По слухам, Мелёхин уже вложил кучу конвертируемой валюты в мусорный бизнес Канады и вроде бы из Израиля направится на ПМЖ к Ниагарскому водопаду, а возможно, махнет и в Лондон, где давно трудится банкиром его племянник. А вот Галичины на неопределенный срок останутся «иудеями» – у них в Хайфе апартаменты.

Переперезагрузка

Говорят, что из-за «падения акций» Гаттарова, могут пострадать его многочисленные выдвиженцы. Так, часть миасских промышленников, еще вчера готовая поддержать кандидатуру Лобко на пост местного мэра, в одночасье «передумала». Покачнулись чиновные каблучки зама Минэкологии Яны Куприковой, которая после ухода Новоселова должна была получить новые полномочия, а через год – другой, после отставки нынешнего дедушки-министра, возглавить ведомство. Под главу холдинга ОТВ Дубровина, что просто не мог «по дружбе» ставить информацию о художествах товарищей, теперь кто только не копает, и кто только не метит на его место – от недавно отставленной Яремчук и не успевшего занять ее кресло Чудаева до экс- трубадура Аристова – Грибанова.

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