Рукотворный кризис. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Предложенный весной президентом РФ план реформ должен был вызвать у россиян ожидание улучшения жизни, но почти сразу вслед за этим правительство начало предпринимать конкретные шаги по её ухудшению.

Сейчас разнообразные чиновники убеждают народ, что ухудшение – это и есть улучшение, но при этом упускается из виду, что своими словами они подкрепляют мысль о том, что президент лгал: получается, что изначально его замысел состоял в том, чтобы ухудшить жизнь населения. Отсюда к этим чиновникам заковыристый вопрос: они лгут или говорят правду? Если говорят правду, то, значит, подтверждают, что президент лгал. Следовательно, никакого улучшения не планировалось. А если президент не лгал, то, значит, их слова – ложь. И тогда ухудшение – это всё-таки ухудшение, а не улучшение. Как ни крути, но факты словами изменить невозможно.

Если подсчёты независимых экономистов верны, то финансовые возможности россиян в ближайшем будущем значительно сократятся: правящая верхушка планирует сэкономить на них десятки триллионов рублей. Значительная часть экономии образуется за счёт невыплаты пенсий тем, кто не достиг нового пенсионного возраста, а также из-за неполучения «не-пенсионерами» различных льгот, которые положены им по статусу. Другую часть будут изымать из кошельков через повышение НДС, рост цен на различные государственные услуги, обложение новыми сборами, ну, и через прочие хитрости.

Чиновники объясняют, что эти деньги пойдут на реформы и соответствующее улучшение жизни. Но такое уже было, и результат известен. В предыдущий раз, когда «оптимизировали» систему здравоохранения – а на самом деле сокращали количество медучреждений – говорили, что сэкономленные деньги пойдут на увеличение зарплат медикам и повышенное финансирование оставшихся учреждений, что приведёт к улучшению состояния медицины в стране. Но после этого ни зарплаты, ни финансирование не увеличились, и медицина не улучшилась. А положение в этой области продолжило ухудшаться.

Поэтому нет никаких оснований считать, что в этот раз чиновники говорят правду. Например, план реформ предусматривает повсеместное строительство жилья и обновление инфраструктуры городов и других населённых пунктов. Однако статистика показывает, что масштабы строительства в стране значительно сокращаются. Естественно: ведь у людей нет денег, чтобы покупать жильё, а значит, строители не могут вернуть свои вложения и получить прибыль. При создавшемся положении им строить невыгодно.

В представленном весной плане реформ даются конкретные цифры запланированного строительства, но ничего не говорится о том, кто будет строить это жильё, и как оно будет передаваться населению. Если бы, допустим, планировалось как раньше, во времена СССР – когда строило государство и выдавало квартиры «бесплатно» (условно-бесплатно: не в собственность, а в пользование, и строилось за народные деньги), – то это было бы хотя бы понятно. Но сегодня такая схема невозможна: государство ничего не строит и не выдаёт. Следовательно, это должны делать частные строительные фирмы. Но тогда именно эти фирмы должны, по идее, получить от государства заказ на строительство и финансирование этого строительства за счёт собираемых в бюджет денег – пусть даже этих, дополнительных, которые появятся от повышения налогов и сборов.

Но ничего подобного не происходит. Никаких мыслей в этом направлении никто из государственных деятелей и чиновников не высказывает. Значит, никто и не думает над конкретными способами реализации плана. И, значит, никто и не собирается его осуществлять. Но деньги из населения вытягивают.

В системе школьного образования ситуация та же. Вот, например, сама министр образования и науки Ольга Васильева вынуждена признать: «К сожалению, моему глубочайшему сожалению, у нас 3400 школ, где туалеты на улицах». «У нас есть порядка 2000 школ, которые подпирают доски, потому что они просто расходятся. Но мы потихонечку строим, как можем, строим, и знаем про все эти больные вопросы».

И это говорится после проведённой «оптимизации» – такой же, как в медицине, с теми же обещаниями, и, как видим, с теми же результатами. И ведь наверняка она ещё не всё говорит: ведь именно она ответственна за положение дел в сфере образования, и не заинтересована говорить правду о недостатках. Но вынуждена хотя бы немного осветить ситуацию. Она не говорит об остаточном финансировании образования, о высокой нагрузке на учителей, об их зарплатах которые, якобы, выросли, а на самом деле нет, и даже уменьшились (если учитывать инфляцию). А ведь после повышения цен на всё (из-за НДС и прочего) учителям станет ещё хуже. И ни о каких конкретных мерах по преодолению этой ситуации она не сообщает. И никто не говорит.

Система «Платон», которая должна обеспечивать ремонт дорог – в дополнение к уже собираемым на ремонт деньгам, ни привела к улучшению дорог. За все годы, в которые она существует, не сделано ничего. Деньги «испаряются» – уходят не туда. И на сегодняшний день не появилось никаких новых фактов, чтобы думать, что в последующие годы что-то изменится: ни одного заявления на этот счёт сделано не было, никто не отчитывается о проделанной работе, не сообщает о планах, не стремится что-либо исправить. Значит, всё останется по-прежнему.

Значит, под предлогом реформ просто выкачиваются деньги из населения. Причём это рубли – то есть деньги, которые никому, кроме населения страны, не нужны. Заграницей рубль не котируется. Тогда зачем они это делают?

Если посмотреть на состояние экономики, то ответ напрашивается такой. Это происходит потому, что экономическая политика государства уничтожает российскую экономику. Количество отечественной продукции уменьшается, за рубли можно купить всё меньше товаров, следовательно, нужно сокращать количество денег на руках, чтобы избежать инфляции. Избыточная денежная масса будет вызывать рост цен, а это нежелательно.

Раньше разрушение экономики планировалось компенсировать «экспортозамещением». То есть приобретением за рубежом всего, что не производится в стране. Высокие цены на нефть к этому располагали. Но потом цены упали, а затем ещё были введены санкции, возникли проблемы с получением кредитов, приобретением западной продукции, товаров, и после этого появилась идея «импортозамещения». По сути, восстановления отечественной промышленности. Из которой, правда, ничего не вышло. Своего производства, способного давать конкурентоспособную продукцию, так и не появилось.

Это означает, что экспорт не расширился: как продавали на запад нефть и газ, так и продолжили. Ничего нового. Доходы в валюте не выросли, а, наоборот, из-за падения цен, сократились. Поэтому ценность валюты повысилась, её стали экономить. Отсюда «контрсанкции» – то есть ограничение закупок западных товаров за западную валюту, а также и другие меры (вроде создания различных препятствий для туризма – ведь туристы вывозят из страны валюту).

Таким образом, первоначальная идея – покупать всё заграницей – провалилась. Теперь валюта нужна для других целей, например, для возвращения кредитов, погашения долгов «своих» компаний, для продолжения «сотрудничества» с западными политиками, поддержки своей пропаганды на Западе.

Соответственно, если раньше россияне могли купить зарубежные товары за рубли, и поэтому рубль был обеспечен (его покупательная способность сохранялась), то теперь, с сокращением импорта, российские деньги – «лишние». Их нужно убирать.

И хотя в последнее время цены на нефть и газ выросли, но Минфин отправляет все доходы свыше 40 долларов за баррель «в кубышку». То есть экономика искусственно продолжает жить так, как будто в стране нефтяной кризис (отсюда повышение цен на бензин). Государство аккумулирует валюту для своих целей, и не собирается делиться с населением. В то же время оно не принимает никаких мер для развития собственной промышленности. Поэтому в перспективе – повторение ситуации конца СССР: введение талонов на еду и промтовары.

Челябинск, Сергей Ясинский

Челябинск. Другие новости 06.08.18

Челябинская область вошла в топ-4 регионов, облюбованных взяточниками. / На Россию прольются «слезы непорочного Лаврентия». / Южноуральские аграрии начали сбор урожая. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»