Самые крутые слухи недели: жемчуг мелок

Вовочкин папа

Говорят, что развитие гольф-движения в челябинской области вызывает гомерический хохот у российских элит, просто потому что всем понятно: гольф и больная экология вещи несовместные, ибо бедняки в лунки мячики не загоняют, следовательно, в регионе хотя бы 15 процентов населения должно иметь доход от 10 тысяч долларов ежемесячно (надеяться на заезжих гольфистов – смешно). Поэтому, просмеявшись, народ начинает задавать вопросы – зачем такие территории выделяются под проект с непосредственным участием сына Виктора Христенко – Владимира?! Единственный ответ – таков плата чиновников и магнатов за протекцию ВХ, в которой многие провинциалы до сих пор нуждаются.

Кандидат на вылет

Говорят, что Александр Мотовилов решил завязать с политической карьерой. Возможно, еще до выборов 2020-го года. По одной версии, он в курсе, что у него сейчас начнут забирать (относительно честным способом) все активы, и собирается сменить ПМЖ – мол, без дружка, экс-губера МЮ и жизнь не та. По другой – при тающих доходах даже от имеющегося бизнеса, да при косых взглядах нынешних правителей, у Мотовилова не то чтобы не хватит денег на выборную кампанию. Хватит, но это будет бессмысленная трата средств. Бессмысленная. Ибо у всех еще «свободных» партнеров Юревича не осталось никаких сомнений, что их не защитит любая неприкосновенность – коллеги лишат в один момент: у нынешних парламентариев, ну, буквально никакой корпоративной солидарности.

Борец за идею

Кстати, о Юревиче. Говорят, скучая в эмигрантской заговорщицкой среде, он решил выделиться из общей массы соратников Ходорковского. И заняться организацией в РФ профсоюзным строительством с политическим, естественно, замахом – на манер знаменитой « Солидарности» поляков.

Два гусара

Говорят, что окончательно рассорились вице-губернатор Олег Климов и министр общественной безопасности Евгений Савченко. Отставленные генералы испытывают друг к другу такую личную неприязнь, что придирки Климова заставляют Савченко довольно громко заявлять о некомпетентности старшего товарища. Близкие к чиновникам источники говорят, что, скорее всего, дело закончится уходом Климова из нынешней властной команды, ибо губернатор однозначно благоволит к Савченко.

Попала в зрачок

Говорят, что после того, как челябинскую сенаторицу Гехт испялили в соцсетях за дорогущие часы (как-то не камильфо носить политику от региона, где большая часть населения всю жизнь будет выплачивать ипотеку в размере стоимости этих часов за довольно убогое личное жилье), она попала в зрачок самых разных наблюдателей за моральным и прочим обликом единороссов. Теперь об Альфредовне регулярно будет вбрасываться «тряпочная» информация: сколько стоит сумка борца с экологическим экстремизмом. В каком ресторане столицы или мира отобедала борец с ГМО. Сколько стоит сумочка или туфли этой милой скромной деятельницы. Внесем и мы свои посильные 20 копеек в сагу о роскоши, что демонстрирует госпожа сенатор. Например, о том, что у нее есть целая коллекция жемчужных украшений от Микимото (дама очень любит все белое – и жемчуг, в том числе), один из «лотов» которой – жемчужные серьги с бриллиантовой дорожкой оцениваются чуть меньше заявленной цены ее белых часиков – в миллион и сто тысяч.

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