Самые крутые слухи недели: облом на колесиках

Рокируемся, товарищи

Говорят, что директора челябинского ООО «Общественный городской транспорт» и председателя гордумовской комиссии по ЖКХ, благоустройству и природопользованию Дмитрия Холода «уходят» с должности ввиду очередного банкротства вверенного ему «безнадежного дела» по спасению рынка городских автобусных перевозок. Лоббист Холода – один из членов «калининской» семьи Сергей Овчинников подыскал ему замену виде другого «члена семьи» – директора управляющей компании «ПЖРЭО Курчатовского района» и тоже депутата (но районного масштаба) Валерия Поликарпова.

Автобусная революция

Зато на новый уровень конфликта вышла гордумовская междуусобица по переделу рынка маршрутных перевозок. Как известно, в Челдуме заседает не менее пяти представителей разных структур, что занимаются этим бизнесом. Теперь их нетихий омут пополнил еще один гордеп – Алекс Карелин решил купить сотню или даже две автобусов корейского производства и немецких бэушек, дабы снизить цены, улучшить сервис, то есть обломать всю бизнес-малину коллегам-парламентариям.

Скромность украшает

В чиновных коридорах говорят, что губернатор Борис Дубровский якобы получил главное «да» по переизбранию на новый срок. При нескольких условиях: он повысит свой низкий рейтинг и вернет народную любовь, его « комбинатовские кадры» перестанут «быковать» в области, а его семья будет вести себя много скромнее при распределении лакомых строительных и проектных заказов.

Мохнатая ручка

Говорят, что неразвитие уголовной ситуации в отношении Руслана Гаттарова связано с тем, что чуть ли не в ФСБ еще до прошлого года занимал немаленький пост тесть куратора экономического блока, а теперь там служит его жена. Родственникам (пока) и удалось притормозить нежелательное для всего семейства развитие событий

Благородный рыцарь

Говорят, что Витали Рыльский попросил коллег не присваивать ему звание почетного челябинца, хотя его судимости – за хулиганство и хранение оружия (незаконное, естественно) под разряд запрещенных положением о званиях « тяжких» и не подпадают. По слухам, уж немолодому человеку стало неприятно, что в прессе и на ТВ ему перемывают косточки, невзирая на творимые им различные добрые дела на благо челябинского сообщества. Пока уговаривать Рыльских принять титул вызвался его давний товарищ, экс-мэр Челябинска Вячеслав Тарасов.

Бьющиеся драгоценности

Говорят, на волне кризиса развился еще один вид мошенничества. Сразу несколько крупных ювелирных фирм, имеющих право клеймить свои изделия, стали «крысятничать» – добавлять в золотой сплав кремний. Пробу изделий это не уменьшает, но они становятся хрупкими, словно сделанные из тонкого стекла, поэтому легко бьются, упав, например, на керамический пол.

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Челябинск. Другие новости 15.08.18

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