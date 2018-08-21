«Где деньги, Зин?» Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Идея величия, за которую постоянно цепляется российская власть – это имитация идеи могущества как способности действовать (от слова «могу»). Действовать у этой власти не получается: за что она ни берётся, везде провал. Поэтому остаётся создавать видимость достигнутого успеха, и это выглядит точно так же, как нарисованный на полотне фасад, за которым прячется разрушающееся здание. Поэтому так ценятся и постоянно проводятся всякие торжественные мероприятия: торжество – это финал победы, празднование победителем своего достижения, зримое подтверждение своего могущества. Но самой победы в действительности нет, ни одна цель не достигнута, и приходится надувать щёки, принимать важный вид и демонстрировать свою значимость на пустом месте. Это и есть величие.

Для недееспособного государства регулярная демонстрация величия – необходимый ритуал, чтобы скрывать отсутствие результатов. А скрывать это нужно потому, что на идее величия (могущества), как на фундаменте, стоит идея власти – права и способности управлять. Логика тут очевидная: величие указывает на могущество, то есть способность достигать результата, а это даёт право на власть. Ну, а если результатов нет, то и право на власть оказывается ничем не подтверждённым.

Поэтому сейчас самый актуальный вопрос у страны к власти: где результаты? К чему мы пришли в итоге? Чем вы оправдываете своё существование во главе государства? Пусть власть продемонстрирует свои достижения на благо России.

Что нужно стране? Нужен переход от советской плановой экономики к свободной рыночной. Нужна замена террористической «диктатуры пролетариата» (на самом деле, всевластия номенклатуры, бюрократии) на цивилизованную правовую систему, надёжно защищающую права и свободы людей, их жизнь, здоровье, имущество. Нужно сохранение и обеспечение социальных гарантий – и не только потому, что это вопрос выживания, но и потому, что это залог развития.

Что мы видим в действительности? Экономика из полусвободной, переходного типа, превращается в несвободную, псевдогосударственную, поглощается небольшой группой, которая обеспечивает экономические интересы правящей верхушки и сама входит в неё. Власть из демократической становится диктаторской, неподконтрольной обществу и действующей ему во вред. Права и свободы отменяются. Право на жизнь, свободу и имущество уже открыто отвергается – уже не только высказывания отдельных представителей власти подтверждают это, но и в своих действиях власть это демонстрирует со всей откровенностью. Социальные гарантии последовательно уничтожаются. Власть отказывается исполнять свои обязанности перед страной.

Она ещё обещает, что станет адекватной, но своими действиями сразу же опровергает свои слова.

И никто не думает отчитываться по деньгам, по соблюдению законности, по выполнению социальных обязательств, по внешней политике и внешней экономической деятельности и т.д. – по всем вопросам, которые государство обязано решать.

В стране достаточно политических деятелей, которые, пусть даже не могут сейчас взяться за решение накопившихся проблем, но вполне могут поставить перед властью эти вопросы. Если они политики, то они и должны себя проявлять таким образом. Если они имеют недостаточно политического веса в сравнении с властью, то им следует организовать людей, чтобы задать вопросы всем вместе. При этом не обязательно собираться в одну большую толпу: отчёт лучше требовать всей страной, а способы требовать могут быть любыми, какие удобней.

Правящий режим ежегодно проводит подобие отчётных мероприятий в виде зачитывания Послания президента РФ Федеральному собранию и «Прямой линии», но все знают, что и то, и другое – всего лишь имитация, где никогда не обсуждаются острые вопросы и где даются ничего не значащие ответы. Кстати, обещания, которые никогда не исполняются – тоже оттуда, что лишний раз подчёркивает: это только спектакль.

Настоящий отчёт получится, если заставить власть отвечать на те вопросы, которые никогда не включаются в список одобренных администрацией, которые появляются в уголке экрана телевизора, которые задают публицисты и общественные деятели, не участвующие в этом балагане, не говоря уже о вопросах, которые могут задать специалисты в сфере экономики, права и т.д. Вот это будет горячо! Вот тут власть вспотеет не хуже, чем в бане (не говоря про ад).

Уже стало негласной традицией, когда перед выступлением президента РФ люди составляют список вопросов, которые они задали бы ему, если бы могли. Вопросы есть – нет возможности. Но ведь её можно создать, эту возможность. Вместо бессмысленных митингов вроде: «Он нам не царь» (естественно, никто и не спорит), с отсутствием вразумительных требований – можно консолидировать население требованием к власти представить отчёт о своих действиях. Одновременно можно предъявлять ей претензии по общеизвестным фактам неисполнения обязанностей и нарушения законности её представителями, а также требовать наказания нарушителей.

Эту деятельность не обязательно координировать из одного центра – допустим, силами одной партии или движения. Этим могут заниматься все политические силы страны – даже и без согласования друг с другом (хотя лучше вместе). К этой работе могут примкнуть и любые другие объединения людей, задавая свои вопросы – которые им ближе. Эти вопросы можно и направлять в адрес администрации, и выкладывать в интернете, и распространять среди населения, и задавать власти на митингах и демонстрациях. Возможен любой вариант и все варианты сразу.

Власть не отчитывается, потому что с неё никто по-настоящему не спрашивает. Власть позволяет себе многое, потому что может делать всё, что захочет, безнаказанно. Мы не умеем ей противостоять. Значит, нужно учиться. Для начала – спрашивать. И добиваться ответа. А потом заставлять власть нести ответственность за свои действия. Так сказать, осваивать демократию в пошаговом режиме.

Ленин говорил: «Социализм – это учёт и контроль». Демократия – это тоже учёт и контроль. Только при социализме государство контролирует народ, а при демократии народ контролирует государство. У нас сейчас ни то, ни это – мутная вода. Негативная информация о действиях власти не вызывает должного отклика со стороны общества. На эту информацию реагирует только она сама – репрессиями против тех, кто опубликовал и распространяет.

Народ сейчас не спрашивает с власти, а просит у неё. Потому что ощущает своё бессилие перед ней. У народа нет средства заставить власть отвечать за себя. Но в стране существуют партии и движения, оппозиционные политики и организации, которые, по идее, как раз и должны заниматься созданием такого средства. И если не занимаются, то, значит, у них какие-то свои цели. Потому и не находят поддержки у народа. Партия должна быть частью народа, выражать его интересы и создавать для него необходимые инструменты воздействия на власть. Только в этом случае будет достигнут результат.

Челябинск, Сергей Ясинский

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