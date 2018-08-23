Самые крутые слухи недели: апокалипсис регионального масштаба

Орская хоккейная обитель

Знатоки местного хоккейного закулисья веселятся по поводу разорванного контракта с защитником «Трактора» Мамаевым. Мол, идиотский, самый длинный контракт в истории КХЛ с неярким игроком пролоббировал тесть Данилы – Иван Сеничев, а когда семейная лодка хоккеиста и его дочки «разбилась о быт», а также другие гадости брака, Сеничев пересмотрел свои взгляды на спортивные достоинства бывшего зятя. Забавным находят и то, что пару лет назад в Орском «Южном Урале», куда на «пробу» взяли Мамаева играл вратарь Данила Алистратов – внук бывшего челябинского губернатора Сумина, контракт с которым «Трактор» разорвал в первом же сезоне после отставки и скорой смерти дедушки.

К слову, Алистратов, которого все прогуберанторские СМИ пиарили с детства, с самого начала показал себя слабым вратарем, и после «Трактора» практически ежегодно меняя клубы, играл в основном в ВХЛ. Зацепиться за американский хоккей (года три назад) у него тоже не получилось, несмотря на дружбу со скандально известным любимцем пиндосской публики Войновым. Вероятно, теперь «вверх по лестнице, ведущей вниз» начнет движение и Данила Мамаев, ухмыляются спортивные сплетники. По блату, замечают они, можно попасть хоть в ЦСКА, но голы забивать или не пропускать шайбы придется самому.

Широко шагаем!

Говорят, что власти частично нашли решение проблемы – что делать с шикарными апартаментами, что соорудят для пока еще не отмененных в Че саммитов: в части из них будут жить судьи Кассационного Суда (в областной центр из завезут не меньше сотни). Не, ну ничего против Фемиды никто не имеет, однако как-то слишком роскошно для неподкупных, недоумевают инсайдеры.

Озимые посадки

Говорят, по осени, когда из Крыма вернутся невыездные (за пределы Отечества) отпускники из органов, начнется новый этап дела по хищению миллионов экономическим блоком Гаттарова-Бахаева. Якобы, отставка самого Гаттарова, за которого хлопотал Володин (у которого тоже немало неприятностей после того, как он набуровил в родном Саратове разной ерунды про пенсию, точнее раскрыл большую государственную тайну, мол, это еще вопрос, будут ли вообще государственные пенсии) – дело предрешенное. Поэтому ему нужно искать замену. Дубровский очень бы хотел назначить на освобождающееся место Ивана Сеничева. Но Москва не советует: мол, слишком скандально оплошал ваш Ваня. И теперь выбор между Сушковым и Рединым. Пока склоняются к Сушкову, но не исключено, что, если Сушкову не удастся утихомирить страсти по свалкам и Томинскому ГОКу, то он тоже может перейти из в постылые подчиненные.

РМК рулит?

Кстати, о ГОКе. Есть инфо из глухих источников, что у Дубровского появился серьезный конкурент. РМК пытается, и пока небезуспешно, продвинуть в номинанты на челябинское губернаторство Олега Сиенко. Ну, помните, начальника Холманских: «Тагил рулит», бывшего главу УВЗ, ставшего первым вице- президентом РМК, после того, как неэффективный УВЗ слили в «Ростех». Именно этому брюнету областной центр ЧО обязан информационной блокадой всех противников строительства (в любом виде) ГОКа. Поскольку такого «талантливого» менеджера Алтушкин прибрал к рукам только для взаимодействия с властью. И именно Сиенко челябинцы обязаны столь беспардонным давлением на экологических активистов со всех «рычаговых» сторон и агрессивной рекламе «благих дел» РМК.

И чтобы давление стало еще более эффективным, верного сторонника президента корпорация решила провести в губеры. Сиенко заикался было, что не прочь порулить Свердловской областью, но его тут же «обезвредили» тамошние магнаты – им Сиенко по суду в этой роли не нужен, да еще с флером «коллеги» Алтушкина.

И вот теперь новый – политический – проект РМК: Сиенко на южноуральское царство. Апокалипсис, так сказать, регионального масштаба.

Алтушкина понять можно, с тех пор, как население встало на дыбы против его коммерческих интересов, он стал дойной коровой для многих региональных проектов. А как известно, кто заказывает шампанское, тот тебя и танцует – зачем ему кормить чужую госменеджерскую команду? Можно ведь попробовать поставить свою, тем самым, кстати, на многом сэкономив.

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Челябинск. Другие новости 23.08.18

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