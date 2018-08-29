Самые крутые слухи недели: все бегут!

Все люди братья

Говорят, что профессорско-преподавательская среда ЮУрГУ гудит, как озлобленный улей, из-за назначения младшего братишки «экологического» госдепа Бурматова, тоже ВВБ (только Вячеслава) проректором вуза по внеучебной работе и молодежной политике.

Недальновидные зудят: де, преподам и студиозусам назначили комиссара. Что для универа не есть хорошо в любые времена.

Прошаренные в административном плане недоумевают, как могли поставить на проректорскую позицию кандидата (в смысле, не доктора) наук, да еще защитившегося не по профилю (финасист – по педагогике – нынче такие оксюмороны не в академическом тренде).

Легкомысленные веселятся, выудив в Ленинке саму диссертацию, а заодно и по поводу научного руководителя Славика – на тот момент 90-летнего профессора «кулька» Дуранова.

А вот самые умные рвут волосы на всех частях тела, ибо считают (и не без оснований, подкрепленных к тому же инфо из федерального Минобраза), что именно Вячеслав Бурматов станет менее чем через два года новым ректором университета. Ибо нынешний просто по возрасту не будет участвовать в следующем конкурсе, а Бурматову-мл. не стать ректором без опыта работы его замом (до этого он числился советником Шестакова). Шестаков же не сопротивлялся продвижению очередного Бурматова, потому что через него и другого своего знакомца во власти – Гаттарова надеется получить тепленькое место в формируемом Министерстве науки.

Кризис-с

Говорят, что бывшего руководителя челябинского исполкома ЕР «попросили» из белоусовского холдинга «Ремжилзаказчик».То есть мотовиловские фирмы больше не выполняют часть делегированных управляющей компанией полномочий. «А что вы хотите, товарищ Саша? Кризис…», – якобы, сказал ему представитель Белоусова, сбежавшего от правосудия госдепа – друга их общего экс-покровителя Юревича. По слухам, Мотовилов сейчас активно предлагает свои услуги бизнесу Мительмана и Мякуша, которые явно не спешат ими воспользоваться.

Бег

Кстати, о сбежавших. По полу-элитам города Че прокатился слушок, что еще один член юревичской команды свалил за бугор – чуть ли не в тот же медом намазанный для опальных россиян Лондон. Якобы, Олег Грачев разочаровался в новых нанимателях из РМК (или они в нем) и уехал с новым семейством и частью старого (всё сложно!) под крылышко к бывшему боссу. Эх, как говорят все те же англичане, бойтесь разочарований, им на смену придут горькие сожаления.

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