Самые крутые слухи недели: мэр и его кошмары

Землетрясение против ГОКа?

Говорят, что строители и геодезисты региона в шоке от произошедшего на Южном Урале землетрясения. И не только местные. Дело в том, что по СНИПам, сейсмичность региона – 0.

Инженеры уже заговорили о том, что подобные катаклизмы стали возможны из-за некорректного поведения горнодобывающих компаний, разумеется, не только ЧО, а всей Евразии. Мол, всегда, и особенно сейчас, рекультивациями огромных разрезов не занимались или занимались минимально. Изымали объемы прибыльной породы в нарушение рекомендаций геологов и т.д. Очень может быть, что опасные пустоты изменили сущностные параметры региона.

Очень может быть, что именно эти опасения (раз уж не помогло первое знамение – падение метеорита, как шутят экологические активисты, и сомнения президента) помогут таки обществу добиться запрещения строительства Томинского ГОКа в ЧО.

Даже вступившие в «преступную связь» с РМК различные профессионалы в связи с произошедшими толчками, наконец, обратили внимание на опасение части коллег относительно пагубных последствий разработки Томинского месторождения для питьевых источников, а также подземных вод Челябинска и окрестностей.

«Мы волшебную косим трын – траву»

Говорят, мэр Че Тефтелев, под которым чиновный стульчик давно шатается с амплитудой кресла-качалки, ибо опасности ему грозят со всех сторон, уже боится любого вышестоящего замечания.

Так, горожане были на прошлой неделе несказанно удивлены вымеряльщиками длины- высоты травы между трамвайными путями: мол, это еще что за doubl-ять? А объяснение простое, как и «работа мысли» нынешнего градоначальника. После того, как Цуканов («инкогнито» из Калининграда, присланное президентом полномочно его представлять в УрФО) отчитал челябинского главу за заросший травой неухоженный город (Калининград вон и после отъезда Цуканова аккуратен, как голова новобранца), Тефтелев велел ВСЕМ начальникам Че регулярно стричь траву на вверенных им территориях. В том числе, и руководителям городского электротранспорта. Те начальники, что поисполнительнее, сразу бросились выполнять поручение Тефтелева (отдельные коммерсанты скосили траву в первую же ночь), а трамвайщики решили подождать, пока осока подрастет, так сказать, до требуемой инструкцией по безопасности, высоты.

И пока травушка набирает разрешенную высоту, мэр переживает: а вдруг еще кто-нибудь из «вышних» это увидит и рассердится? Им же не кажешь, что бурьян растет в рамках инструкции…

Мэрские помощники

Говорят, в связи обеспокоенностью федералов не снижающимся накалом страстей в похоронном бизнесе Че и в сфере частных перевозок, эти темы вошли (на время) не только в «компетенции» прокуратуры, но и ФСБ. Испуганный таким поворотом ситуации ЕНТ, решил хотя бы на уровне внутренней репутации переиграть ситуацию, и на одном из последних совещаний с подчиненными заявил, что теперь у мэрии появились « в делах наших скорбных» такие вот « помощники в погонах».

А с этим что делать?

После отставки и невыхода на свободу экс-замминистра Бахаева у местных властей разного уровня осталась еще одна головная боль: что делать с владельцем и директором рекламной фирмы « Элефант» Михаилом Смирновым, через контору которого Бахаев с подельниками прогоняли те самые миллионы, что должны были пойти на финансирование российско-казахстанского форума. Сам Смирнов, якобы, активно сотрудничающий со следствием, в результате чего ФСБ получило все «пароли и явки», а также действующих лиц этой «сделки века», пока сидит тихо (но на свободе), хотя до сих пор этот «член союза дизайнеров» охотно высказывался по любому челябинскому общественному поводу, кроме экологической тематики.

Однако полпред, например, партийные товарищи в столице и еще некоторые совестливые государевы люди интересуются: а может ли такой неоднозначный персонаж быть депутатом местного райсовета (в данном случае, Центрального района областного центра), а главное – зампредом Общественной палаты региона? Мол, они там в Че, что, совсем чуйку потеряли? То криминал в почетные граждане решили двинуть, то местных Корейко в ОП понабрали…

Поправились

Кстати, о почетных гражданах Че (список номинантов на сайте администрации под силу только хакеру открыть). После всероссийского скандала с желанием давать звание «погашенным» благотворителям, чиновники и депутаты решили прислушаться к рекомендациям «старших товарищей». Поэтому гламурного доктора Пухова решили заменить на эскулапа всех вип-чиновников (начиная с Сумина) Альтмана, а также прислушаться к мадам Ямпольской и дать звание какому-нибудь «культурному» человеку, каковым назначили «инженера человеческих душ» (и вообще инженера по основному образованию) – Кирилла Шишова, председательствующего в местом фонде культуры.

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