Самые крутые слухи недели: паранойя

Игорь + Миша = Лондон

Говорят, когда челябинцы задыхались в НМУ на Дне города, хлеб и зрелища для которого оплатил медный олигарх Алтушкин, сам Игорь Алексеевич тоже веселился: у него Денюха 10 сентября. Как сообщил один симпатичный источник, среди гостей богобоязненного православного многодетного Игоря Алтушкина в его лондонском особняке (семья олигарха практически живет в столице туманного Альбиона, его сын Додик там вообще родился, да и жена вид на жительство получила самостоятельно: как крупнейший инвестор британской экономики) был замечен другой олигарх – Миша из Челябинска. Юревич. Занятно, что пели для тостующих и тостуемых на этой «уральской посиделке» (кроме старика Пола и еще каких-то убеленных сединами кумиров юности Алтушкина) все те же БИ- 2, которых то ли с Урала доставили спецбортом в Лондон ( из двух личных самолетов Алтушкина один летает исключительно в Британию), то ли наоборот – из Лондона в Че.

Черное солнце для Че

Говорят, что пиарщики от Алтушкина специально договаривались с БИ-2 о неисполнении этого хита («Черное солнце») на Дне Челябинска. Причем алтушкинцев напрягала даже не параллель с экологией Че, а политическая парадигма произведения – багровая паранойя, война, смертельная волна, печальный призрак свободы, мертвые боги – на фоне несогласованного митинга сторонников Навального это казалось им опасным обременением для РМК. И вроде бы даже стороны договорились, но… художники – люди ненадежные: то ли забыли в концертном угаре о цензуре репертуара, то ли пожалели так искренне принимающих их горожан, живущих в страшненьком и удушающем мегаполисе.

РМК+ РКШ=?

Говорят, что спонсорством культуры и спорта на свободные от строительства ГОКа деньги, Алтушкин и его РМК в ЧО не ограничатся. Они намерены замутить в регионе еще и просветительский проект. РКШ. То есть реализовать на нескольких площадках региона обучение школьников по программе, разработанной супругой олигарха – Татьяной. Называется эта смесь из методик Ушинского и православной культуры – Русская Классическая Школа. Мадам Алтушкина любит повторять, что она человек консервативный и настаивает: мол, в отечественной школе превалируют либеральная система, что ей не очень по сердцу, она даже нашла сторонника своим взглядам в лице министра просвещения Васильевой. В общем,

«Магнитное поле неравного боя

Смертельной волной приближается к нам».

Кто на новенького

Говорят, что МУП « Горэкоцентр» с ближайшее время может возглавить Феликс Панов. Потому что оставлять на мусоре Галичиных, как мрачно иронизируют эксперты, это просто оставить Юревичу и К не только право вонять на весь областной центр, но и получать доход, по самым скромным подсчетам оцениваемый в 300 лямов.

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Челябинск. Другие новости 12.09.18

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