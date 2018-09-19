Самые крутые слухи недели: да на кого ж вы нас?..

По наследству

Говорят, что следующим председателем областного суда ЧО может с высокой долей вероятности стать сын предшественника свежеиспеченного главы «кассационки» – юрист и госдеп Дмитрий Вяткин. Якобы, семья уже давно полагает, что когда-нибудь из ГД уходить придется – нельзя же просидеть в депутатах с младых ногтей до пенсии. Высокой московской должности в юридических кругах папа и его связи так и не смогли выхлопотать, поэтому решено вернуться к началу. Тем более, что председателем суда Вяткин-мл. уж точно досидит до пенсии, причем, пенсии шикарной по российским меркам: плюс-минус двести тысяч.

Сейсмологично

Говорят, уже к концу этого года министр общественной безопасности Евгений Савченко не только сменит Олега Климова, но и возглавит комиссию, что позволит выработать рекомендации (и механизм их реализации) по строительству и модернизации жилых и нежилых объектов в связи с «сейсмологическими инцидентами», произошедшими в последние недели на территории региона. По заслуживающей внимания информации, он едва ли не единственный чиновник, озвучивший мнение, что органы власти на всех уровнях показали себя в возникших чрезвычайных обстоятельствах некомпетентными и элементарно бездушными.

Однако, тенденция

Говорят, что после «казуса Васькова» правоохранительные органы проверяют едва ли не все возведенные за последнее десятилетие детсады, больницы и школы, и во многих находят несоответствия прописанным нормам и стандартам. Более того, в Магнитогорске в результате расследования нескольких эпизодов выявлены даже подделки документов недобросовестными исполнителями, когда они ставили фальшивые подписи и печати своих когдатошних партнеров (добросовестных и лицензированных), не имевших никакого отношения к возведению бракованных объектов.

Еще один…

Говорят, что предприниматель Игорь Свеженцев, о банкротстве которого довольно много говорили полгода назад, как и многие его товарищи по коммерции, решил уехать из страны навсегда. Вроде бы, как и Владимир Дятлов, он решил обосноваться в Испании, где у него давненько есть «каникулярная недвижимость» яхта и пр., и, вероятно, некая кубышка с пиастрами, давно выведенная из российской финансовой сферы «на черный день».

И еще

Говорят, что и Вячеслав Тарасов принял решение больше не возвращаться на чумазую чадящую родину, где бал правят его товарищи – Аристов и К. А остаться на экологичное доживание в болгарском Бургасе с систематическим посещением полюбившейся экс-мэру Черногории.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 19.09.18

В шахте АО «Южуралзолото» произошло обрушение, есть погибшие. / Мэрия Челябинска поссорилась с одним из ведущих операторов рынка тепловой энергетики Урала. / Вопреки своему желанию: Путин закрыл для России «окно» на Запад. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»