Взрывоопасный доллар. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Российская власть продолжает баловаться рублём: Центробанк напечатал ещё 500 миллиардов. По официальной версии, эти деньги будут направлены на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда для выплаты пенсий. По другим данным, эти деньги предназначены для спасения государственных ценных бумаг.

Ещё весной, когда иностранные участники рынка стали быстро избавляться от облигаций федерального займа (ОФЗ), их пришлось выкупать негосударственным пенсионным фондам – по инициативе Центробанка. Сейчас снова проблемы: иностранцы не хотят покупать российские ОФЗ, и их приходится продавать своим банкам. Но у банков на это нет денег, и вот ЦБ печатает для них порцию рублей, на которые они купят эти ОФЗ.

Вообще-то ОФЗ были нужны именно для привлечения иностранной валюты, и поскольку занять её не вышло, операции с ними потеряли смысл: ЦБ напечатал рубли, отдал их банкам, которые вернули их ЦБ, получив взамен ОФЗ. Результатом стала имитация успешного размещения ценных бумаг и увеличение денежной массы на счетах ЦБ. На самом деле никто своих денег в долг не дал, и получилась лишь иллюзия достигнутой цели. И это провал.

В ноябре ожидаются санкции за приобретение российского госдолга – этих самых ОФЗ – после чего российские бумаги уже точно никто покупать не будет. Этот источник поступления валюты окажется полностью перекрыт. Но валюта нужна (иначе, зачем ОФЗ?), и вот уже начались разговоры о её снятии со счетов юридических и физических лиц (с конвертацией в рубли), запрете хождения доллара и т.п. Насколько это вероятно?

Рассуждая разумно, такого не может быть, однако вряд ли кто-нибудь сегодня поручится за то, что правительство будет действовать разумно. Тем более что государству и аффилированным с ним компаниям нужно возвращать долги или проценты по ним, номинированные в валюте (по данным ЦБ, совокупный внешний долг России на 1 июля 2018 года составлял 485,5 миллиардов долларов).

Теоретически, золотовалютные резервы страны позволяют обойтись и без этого шага – на 1 августа они составляли 458 миллиардов долларов. То есть в случае необходимости правительство РФ легко может погасить любые свои обязательства. Но неизвестно, сколько в резерве ЦБ ликвидных активов, а сколько – никому не нужных бумаг, вроде ОФЗ. Во-вторых, правительство может захотеть оплатить свои долги чужими деньгами. Или просто нажиться, используя благовидный предлог. Соблазн обменять свои безразмерные рубли, которые всегда можно напечатать ещё, на твёрдую валюту может оказаться слишком сильным. Хранить валюту в банках стало опасно.

Но ещё в этой истории видна такая странность: речь идёт об отказе от доллара, но не от других валют. Получается, что правительство хочет «наказать» именно доллар. Но тогда это вообще бессмысленно. На индивидуальном уровне – для отдельного человека – такая ситуация решается без проблем: если другие валюты останутся, то можно обменять доллары, допустим, на евро – в наличном виде или переоформить банковский вклад. То же самое в бизнесе – перевод расчётов на евро. А на международном уровне, в отношениях между странами, пусть правительство само разбирается, чего оно хочет и как это сделать. Если правительству мало проблем и оно хочет добавить – ну, ОК, оно их получит.

Если же государство намерено вернуться к советской практике, когда валюта была полностью запрещена на территории страны, то этим оно только лишит себя дополнительных источников её поступления. Сейчас значительное количество валюты поступает в страну от бизнеса и частных лиц, а при её запрете останется только государственная торговля. Которая под санкциями. Сейчас тем же США нужно принимать сложные законы, в которых должно быть расписано, какой бизнес санкции должны затрагивать, а какой не должны. Если же в России вся внешняя торговля окажется в руках государства, вопрос с регулированием санкций и их контролем для США намного упростится. То есть правительству РФ станет гораздо хуже, чем сейчас.

Кроме того, сократив в стране потребление западной продукции, оно усилит недовольство населения и ещё больше настроит его против себя. Другой момент – региональные власти потеряют доступ к валюте и иностранным товарам, лишатся возможности проводить время заграницей, и это им не понравится. Рост всеобщего недовольства Москвой увеличит напряжение между Центром и регионами, и позиция Центра станет менее прочной. Если же для региональных элит сохранится прежний режим доступа к валюте, то это будет ещё одной демонстрацией неравенства, несправедливости и антинародной сути режима, ещё одной раздражающей чертой.

А какие выгоды получит правительство, осуществив эту свою идею? Принудительный обмен одноразово пополнит казну, и это всё. Больше никаких выгод. А вслед за этим произойдёт обрушение рубля и крах нынешней экономики, поскольку она в значительной степени связана с другими странами и держится за счёт международной торговли.

Отмена валюты приведёт к необходимости перестраивать все созданные бизнесом связи и отношения с учётом новых обстоятельств, вызовет массу судебных процессов из-за отказа (невозможности) платить по причине форс-мажора, слому созданных бизнес-процессов, схем, в общем, разрушит всю логистику. И затем потребуется создавать новую экономику – по сути, с нуля. И это на фоне подорванного доверия со стороны иностранных компаний, обесцененного рубля и безответственного правительства. А поскольку уже сейчас российская экономика дышит на ладан, можно уверенно утверждать, что подобный «рывок» просто убьёт её окончательно.

Ситуация не улучшится, а ухудшится. Без экономики не станет денег. Без денег не будет ничего. Вся мощь (уж какая есть) государства превратится в пыль. Оно станет слабым и беспомощным, как в начале 90-х: «Пришлите покушать». И сам собой возникнет вопрос о замене власти.

Таким образом, с позиции здравого смысла вся эта затея с долларом ничего хорошего правительству не сулит. Но где здравый смысл, и где – правительство? Мы постоянно видим и слышим от него столько абсурдного, что ожидать можно всего. При сегодняшней работе государства перспективы неутешительны, но это его не останавливает. Оно сосредоточено на добыче валюты, всё у него вертится вокруг денег, а остальное на периферии сознания.

Поток валюты скудеет, собственная экономика сворачивается, из-за чего количество обеспеченных продукцией рублей уменьшается, и растёт инфляция, которую купируют сокращением денежной массы. В бюджете, говорят, профицит, но это рублёвый профицит – то есть это «лишние» деньги, которые не во что инвестировать. И отдать деньги населению не хотят, мол, это разгонит инфляцию. А на самом деле это означает, что развивать экономику не планируется: если бы планировали, то не боялись бы инфляции, потому что для этого дополнительные деньги полезны даже с ней.

Поэтому и внимание правительства обращено на доллар, а не на рубль: там говорят о «дедолларизации», но не об укреплении рубля. И в этом их слабость. Правящие верхи постоянно в своих рассуждениях оперируют долларами и евро, и не хотят понимать, что это не их деньги. Это валюта западных стран. Сколько бы они ни копили и сколько бы ни инвестировали в чужую экономику, это не укрепляет положение РФ, как и самой верхушки. Их валюта – рубль, и сколько стоит он, ровно столько стоят и они сами. Колебания курса рубля одновременно показывают и изменение ценности правительства РФ. Также деньги – это индикатор доверия государству. Чем выше качество работы государства, тем больше доверия к нему, и крепче его деньги. И наоборот.

У нас – наоборот. Потому что укрепление рубля возможно только при укреплении экономики и связанным с этим развитием социальной сферы – улучшением жизни. А правительство РФ к этому явно не стремится. Всё, что они делают – сокращают расходы. «Экономика должна быть экономной». Но у тех, кто развивать экономику не в состоянии, впереди только загнивание, обесценивание рубля, экономический кризис, политический кризис, крах.

Челябинск, Сергей Ясинский

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