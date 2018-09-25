Самые крутые слухи недели: второе пришествие



Возвращение Будулая

На фоне бегущих с Южного Урала граждан как-то подозрительно выглядит второе пришествие в регион бывшего директора челябинской ГТРК Петра Васильева, чей «ЧАСПОЛИТ» до сих пор не могут без содрогания вспоминать зрители и коллеги. Человека предпенсионного возраста друзья с трудом пристроили помощником помощника дирекции каких-то кукольных программ в столице, а он увольняется, идет работать в нераскрученный медиахолдинг из разношерстных СМИ на периферии, а главное, с маниакальной целеустремленностью открывает корпункт своего нового работодателя в Челябинске. Более того, начинает шествие «репутационной журналистики» (раньше это называлось джинсой) с сотрудничества с самым низкорейтинговым чиновником ЧО – мэром Че Евгением Тефтелевым. Почему? Зачем?

С одной стороны, как утверждают инсайдеры, МКР-Медиа, что приютило Васильева, действительно хочет заработать на освещении саммитов и подготовки к ним.

С другой стороны, хочет подзаработать на последнем карьерном этапе и лично «товарищ Пётр». Сплетники злословят, что развод с московской семьей оставил его только с дачей в Малаховке, а на ней зимой тоскливо. Заниматься коммерцией в ВГТРК ему никто не позволил, а ЧГТРК лично для него накрылась медным тазом навсегда.

Зависеть же от новой супруги – челябинского зубного техника с медиа-амбициями Васильеву неудобно. Кроме того, дама не может переехать в столицу – боится (и правильно) конкуренции.

С третьей, Васильев решил стать личным пиарщиком Тефтелева (и тот с радостью согласился) не только ради заработка, но и ради вхождения в местные элиты (несмотря на то, что не мог ни с кем толком договориться на посту руководителя ЧГТРК).

С четвертой, Васильев хочет через ЕНТ втереться в доверие к губернатору, что позволит заработать на предстоящих выборах.

С пятой, Васильев очень хочет отомстить Гартунгу и Гаттарову, ибо уверен, что именно они «убрали» его с Южного Урала.

Снегурочка навсегда

Впрочем, говорят, и сменщица Васильева – г-жа Дмитренко не задержится в стенах местной ВГТРК надолго. Может даже «испытательный срок» не досидит. То ли ЕР, то ли ВГТРК приготовило для топ- менеджерицы взятие новой высоты – раскрутку Магаданской ГТРК – родной для Дмитренко по месту рождения. В смысле, раскрутку в нужном направлении – оголтелом сотрудничестве с властью в плане зачистки «экологических» и социальных проблем. На смену же ей в Че с югов вернут некоего челябинского журналиста Алексея Кравцова, хорошо зарекомендовавшего себя в ряде силовых структур.

Подозрительная щедрость

Кстати, о силовых структурах. Говорят, сразу несколько надзорных ведомств заинтересовались «аттракционом невиданной щедрости» областного правительства в лице имущественного министра Бобракова, связанным с беспрестанной покупкой с разными целями бэушных зданий «Ростелекома», на что из бюджета ушло уже более 400 миллионов. По слухам, интерес органов частично связан с тем, что все эти сделки лоббировал и продолжает лоббировать (несмотря на несколько уже имевших место скандалов) скомпрометированный действиями своей команды вице-губернатор Гаттаров.

Доинтриговался

Говорят, что один из самых «буйных» миасских депутатов Фатих Мамлеев, противостоящий инициативам региональных властей в отношении кадровой политики в миасском муниципалитете, таки будет отправлен в отставку из-за косяков в декларации о доходах. Более того, еще раз Мамлеееву не избраться – по слухам, он должен едва ли не всему миасскому и частично челябинскому истеблишменту ( например, Александру Аристову), т.е. выборы ему не по карману.

Главный по помойкам

Кстати, об Аристове. На радостях, что из под юревичских – главных врагов его клана – выбили последний мусорный стул, АМА почти решил помочь властям разрешить помоечный кризис, т.е. ввязаться в бизнес по вывозу и утилизации отходов своими кадрами и деньгами. Говорят, что вопрос решится буквально днями: магнат просчитывает риски и нештяки от этого «мероприятия».

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