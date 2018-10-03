Самые крутые слухи недели: trash по-челябински

Что же будет с мусором и с нами?

Говорят, что системное решение вопроса по очистке Челябинска от бытовых отходов пока невозможно. Слишком много интересантов пытаются влезть в имеющийся конфликт. Например, бывшие соратники екабэшного мэра Ройзмана по фонду « Жизнь без наркотиков. Бывший челябинский главный пристав Новокрещенов, что тоже «работает» в интересах крупного свердловского мусоперевозчика и переработчика. А тут еще главный думец Мошаров добавил перчику в конфликт, намекнув ближайшему кругу избранных, что в мусорную катавасию, заваренную Тефтелевым вообще не стоит вмешиваться – мол, нам может еще на один срок удастся переизбраться, а дни Тефтелева сочтены – мусор спалил дедушку, его карьера из завала ТБО уже не выберется.

Приют вместо дельфинария

Говорят, что еще одно неудовольствие у смотрящих за рейтингом власти в ЧО и Че вызвало поощрение мэром областного центра задумки по вырубки леса и организации дельфинария с сомнительным социальным обременением. Желая исправить ситуацию, Тефтелев предложил драйверу этого проекта Павлюченко организовать как основное заведение приют – для престарелых, инвалидов или бездомных животных. Так сказать, на выбор инициатору.

С мусором, но без ГОКа

Меж тем, кремлевская администрация уже уставшая от проблем, что вспыхивают в Че с регулярностью чумных эпидемий, вновь озаботилась фундаментальным вопросом: быть или не быть? Томинскому ГОКу. Мол, если с имеющимся ворохом проблем обострится еще и экологическая, то в этом кержацком регионе загорится пламя социального протеста из любой следующей искры. А это «нам не надь». Поэтому очень может быть, что мусорная каталепсия местной власти позволит избежать следующего экологического коллапса в виде непродуманного взаимодействия многоотходного ГОКа с провалами Коркинского разреза.

Ухожу. В монастырь

На этом макабрическом фоне у мэра областного центра, как назло «лодка разбилась о быт»: его немногочисленные, но все же во множественном числе, дамы взбунтовались. Не зная как уладить эти сугубо внутренние проблемы, мэр, болтают, начал подумывать о том, чтобы уйти в монастырь – подальше от вороха разнородных плохо разрешаемых проблем.

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