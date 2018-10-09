Поставщик Ея Величества Европы. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Россия всё никак не может расстаться с ролью поставщика сырья и перейти к самостоятельному движению в будущее. Почему это происходит, объясняет историк и экономист Сергей Ясинский:

«Время от времени Россия предпринимает попытки перейти на новый уровень, но они полностью основываются на средствах, технике и технологиях, полученных от западной цивилизации, и когда потенциал этих ресурсов исчерпывается, попытки прекращаются, и страна скатывается обратно к своему обычному состоянию.

Эта картина повторяется в течение всего периода, начиная с попыток модернизации Петра I, затем Екатерины II, Николая I, Александра II, Александра III, далее при большевиках (индустриализация), во время реформ Хрущёва и, наконец, в период Ельцина. Каждый раз ставится одна и та же задача: догнать Запад, перенять и усвоить его передовой опыт, опираясь на него, решить все свои проблемы и встать вровень с европейскими странами. И никогда эта цель не достигается.

Главная причина этого – отсутствие свободы развития страны. Власть, начиная реформы, стремится решить свои собственные задачи, не принимая во внимание потребности всего остального общества. Она жёстко контролирует ход реформ, чтобы не допустить независимых от неё процессов. Поскольку ей требуются изменения, а они предполагают нечто новое, то в самом начале власть предоставляет людям большую, чем обычно, свободу действия. Но когда их активность превышает некий уровень, и власть обнаруживает, что не в состоянии этим всем управлять, она сворачивает реформы.

Власть в России всегда недостаточно образована, и, потому, всегда не в состоянии усвоить западный опыт полностью. Она может взять только некоторый – и недостаточный – объём знаний, идей, который не делает её конкурентоспособной – да и просто способной управлять страной по-современному. Россией всё время управляют недоучки, которых страна в целом превосходит по своему умственному потенциалу. И как только население в своём развитии начинает обгонять власть, та, чувствуя угрозу потери управления, закручивает гайки.

Власть в России всегда реакционна, она подавляет инициативы, которые превосходят её понимание и возможности контроля над событиями. Прогресс противоречит интересам правящего слоя, так как он требует свободы действия для всех, а правящий слой не хочет этого, потому что это ведёт к потере власти. Прогресс выгоден правящему слою в долгосрочной перспективе, но смертельно опасен в краткосрочной. Поэтому мы слышим от него планы развития только на отдалённое будущее – у него всё хорошее всегда отложено «на потом», а в настоящее время предлагается ещё немного потерпеть.

На самом деле это их будущее никогда не наступит, так как для самого правящего слоя оно недостижимо – он не сможет его создать потому, что не доживёт. В силу собственной его внутренней несостоятельности, путь вперёд для него закрыт. Поэтому правящий слой обращён назад, в прошлое. Именно там он ищет и находит рецепты своего выживания. Он готов повторять пройденный другими путь, несмотря даже на то, что хорошо известно, чем этот путь закончится. Просто ничего другого у него нет. Другое – это новое. Это то, к чему он не подготовлен, нечто вне контроля, и, значит, опасное. Поэтому правящий слой всего нового страшится и отвергает.

Но это путь деградации и упрощения режима: движение власти в обратную сторону сужает диапазон её возможностей и делает её всё менее работоспособной. А новый день всё равно приходит: что ни делай, будущее неизбежно становится настоящим. И чем дальше, тем оно сложней, и деградирующему режиму всё трудней с ним справляться. Поэтому понятно его желание закрыться. Поплотней задёрнуть шторы, чтобы ничего не видеть, не слышать.

Но это противоречит другим его желаниям и устремлениям. Так как экономика России сырьевая, внутри страны невозможно обеспечить себе роскошный образ жизни. Для этого сначала нужно развить производство, обрабатывающую, производящую промышленность, для этого нужно поддерживать науку, образование, здравоохранение и т.д. – а этого правящий слой не умеет, и это требует слишком много времени, а хочется всего прямо сейчас.

Всё, чего хочется, есть на Западе, нужно только платить. И пока источником средств служит Россия, с этим нет проблемы. На себя деньги всегда есть. Но вот уже становится заметно, что возможности России не бесконечны. А потребностей у правящего слоя меньше не становится. К тому же, приобретённая на Западе собственность требует расходов на обслуживание: все эти яхты, самолёты, дворцы отнимают уйму денег.

Все российские финансовые потоки давно поделены, новых нет, и у правящего слоя возникают трудности с самообеспечением. Появляются идеи с инвестированием в западную промышленность, открытием своих компаний на Западе, чтобы получать доходы от стабильно работающих предприятий. Однако бизнес требует ума, способностей, опыта, умения конкурировать и пробиваться вперёд, а российский правящий слой ничего из этого не может. Их максимум – жить на дивиденды.

Власть объявила некие реформы, и это опять попытка решить проблемы за чужой счёт. Всю работу должно выполнить и оплатить население страны, и попутно обеспечить правящему слою новые доходы. При этом представление у власти о том, как это сделать, самые поверхностные – примерно как написать список пожеланий и ждать, когда всё это исполнится. Их план – «рывок» – выглядит как попытка вырвать из рук страны последние ценности и – что дальше? Бежать, но куда? Только сохранение власти в России может обеспечить им безопасность. В любом другом месте их найдут и привлекут к ответственности.

Поэтому разумно было бы озаботиться укреплением своего положения в стране, но они действуют наоборот. Они устраивают распродажу всего ценного – всего, что покупается – в то время как их экономическая база устаревает. Это как если бы вся энергетика держалась на дровах, и РФ была главным их поставщиком. А затем мир стал бы переходить на другое топливо, более сложное, а РФ оставалась с дровами, не развиваясь. По сути, этот процесс в мире и происходит: растёт и совершенствуется энергетика с возобновляемыми источниками энергии, а Россия в этом не участвует. Фактически даже хуже: Россия не участвует вообще ни в каких современных научных, технических, технологических процессах. Во всех отраслях она продолжает сидеть «на дровах».

Правящий слой рассчитывает на зависимость Европы от российского топлива, но эта зависимость стремительно уменьшается. Уже сегодня альтернативы российскому газу имеются в достатке, и в случае необходимости Европа без особого труда на них перейдёт. А судя по направлению, в котором Европа идёт, через некоторое время сотрудничество с Россией в этой сфере вообще будет исключено. Тогда руководство РФ потеряет последние рычаги влияния: не останется ни товара, ни денег.

Заниматься собственной альтернативной энергетикой российские власти не хотят, так как это противоречит интересам нефтегазодобытчиков. Да и не могут: нет технологической базы. Следовательно, через некоторое время на этом рынке России нечего будет предложить. А никакой другой продукции в заметном количестве РФ на мировой рынок и не поставляет. Значит, финансы закончатся.

А расходы останутся прежними, если не государственные, то хотя бы личные. Они по масштабу, конечно, уступают государственным, но зато таких личных расходов много – по числу семей во власти. И поскольку они приоритет, то на них всё и уйдёт.

Челябинск, Сергей Ясинский

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