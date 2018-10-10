Самые крутые слухи недели: блеск столичных фужеров

Недослышали

Говорят, что после заявления федералов о том, что «Россия откажется от доллара, но процесс этот длительный», возрастные южноуральцы потащили в банки «зеленые портреты» американских президентов, да в большом количестве. В основном обменивают на рубли и в этом случае открывают вклады – мол, хоть какие-то проценты набегут.

Аналитики банковского сектора говорят, что такая картина наблюдается практически по всем регионам РФ, за исключением Москвы и Дальнего Востока.

Золотая лихорадка

Зато в ювелирных магазинах и отделах (тех, что еще остались после волн обнищания масс) удивительный за «санкционный» период ажиотаж: выросшая цена на золото заставила людей вновь делать «золотые запасы». И вот тут Москва и ДВ уже в лидерах. Но если в «богатых» регионах покупатели сметают с прилавков изделия с натуральными камнями (предпочитая бриллианты), то в бедненьком Челябинске горожане предпочитают украшения без камней – обручалки, цепи, серьги-кольца, браслеты.

Их дело – труба

Говорят, что одной из мер по формированию нового имиджа местной власти станет отзыв г-жи Гехт – пламенной борицы с экологическим экстремизмом – из Верхней Палаты Российского парламента. На ее место весьма вероятно назначение Евгения Редина или Владимира Мякуша (в этом случае Редин может стать спикером ЗСО). Но в область Гехт возвращать никто не будет, да она и сама не горит желанием. По слухам, новым местом ее работы (по протекции старинного друга семьи Гехт и самой ИА – Михаила Гришанкова) станет небольшая должность в АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р», где каким-то заместителем сидит и сам экс- чекист – депутат – вечный номинант на губернаторство.

«Нас сливают или увольняют?»

Говорят, что мэр Че таки станет главным «стрелочником» за все чиновные ляпы (не только свои) – кто-то же виноват в том, что все сделано «как всегда», а не как лучше.

А вот сам Тефтелев «стрелочником» намерен сделать Параничева, когда-то навязанного ему разными местными кланами и не особо «милого».

С Рождеством!

Меж тем, говорят, одной из мер, которыми мэр Че решил смягчить неприязнь к нынешней власти горожан, стало предложение «замутить что-то вроде столичных «фужеров» и световых галерей, типа столичных, в крайнем случае – питерской иллюминации, в областном центре на Рождество». Правда, пока старшие товарищи его мечте грубо подрезали крылья: мол, Эжен, это все свежо и нарядно, но деньги на Рождество уже ушли на детоксикацию города от мусорного отравления, но если ты найдешь…

По слухам, нашел Мошаров. К тому же, «свет» – это его тема. Но теперь сей коммерс и немножко общественный деятель размышляет, как бы эту инициативу на 105% процентов пропиарить исключительно в своих предвыборных и прочих далеко идущих интересах. Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 10.10.18

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