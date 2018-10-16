Оппозиция в своей деятельности раз за разом наталкивается на факт неготовности населения к серьёзным действиям, которые приведут к изменению ситуации. Население не понимает, что происходит, не знает, что предпринять для улучшения жизни, доверяет государству и ждёт от него положительных результатов, которых всё нет и нет. Почему так происходит, объясняет историк и экономист Сергей Ясинский:

«Оппозиция пытается вести разъяснительную работу, но у неё не очень-то получается. Её пропаганда слабей официальной, авторитет незначителен, поэтому население держится за государственную точку зрения, и не воспринимает оппозиционную. Оппозиции остаётся ждать, когда само нынешнее государство своими действиями «разъяснит» людям, что оно существует не для их пользы.

Оппозиция организует акции протеста, но они невелики по количеству, непредставительны по составу, и не приводят ни к какому результату. На митингах люди только выражают своё недовольство, но не получают решения проблемы, из-за которой собрались.

В конце концов, эффект от этого оказывается противоположным желаемому: цель не достигнута, зато власть использует митинги, чтобы многократным повторением убедить население, что протест бесполезен. И, похоже, это у неё получается: если раньше удавалось собрать на митинг десятки тысяч человек, то теперь всего сотни или в лучшем случае тысячи. При этом совсем небольшое количество людей понимает, что бесполезен не протест вообще, а именно такой протест. Остальные просто разочаровываются из-за отсутствия результата и отказываются участвовать.

Оппозиция призывает выходить снова и снова, но это ведёт только к росту недовольства уже самой оппозицией. Претензиям к ней. Причём недовольство выражает именно то меньшинство, которое раньше было готово участвовать или хотя бы интересовалось происходящим. А большинство населения вообще не воспринимает протестные митинги как свои: никому и в голову не приходит присоединиться (для большинства это нечто из другой жизни, с которой оно никак не связано, не имеет к этому никакого отношения.)

Митинги становятся вещью в себе: протест ради протеста, без стремления достигнуть какой-либо полезной цели. Оппозиция не продолжает логическую цепочку от объяснения создавшейся ситуации к объяснению способа выхода из неё. Скорей всего такого объяснения у неё и нет. Соответственно, протесты не привязаны к конкретному практическому результату и не имеют тактики, которая вела бы к этому результату. Единственная задача всех акций – показать, что недовольство существует. В итоге как деятельность государства не приводит к улучшению жизни, так и действия оппозиции ничего в ней не меняют. Получается, что эффективность у обоих одинаковая – нулевая.

По идее, должно быть так: государство ухудшает жизнь населения, а оппозиция предлагает эффективные способы противодействия этому. Население следует этим советам и убеждается, что они работают. Что жизнь улучшается или хотя бы не ухудшается – удаётся избежать ущерба, который причиняет государство. Это доказывает, что оппозиция в стране толковая, от неё есть польза, и потому разумно прислушиваться к тому, что она говорит. Это создаёт оппозиции авторитет. А доверие населения – основа совместных действий.

Популизм, как способ манипуляции населением вреден, а как форма сотрудничества с ним полезен. Сложные рассуждения никто не будет слушать, потому что никто не в состоянии в них разобраться. Нужны простые и понятные мысли. Но это не должна быть только теория. Нужно дать людям практические инструменты улучшения жизни, с минимальным, простым объяснением, что это и как этим пользоваться. Когда эти инструменты дадут положительный результат, тогда население само массово возьмёт их на вооружение и будет ими пользоваться. Только потом можно расширять его теоретическую базу, более глубоко объясняя, как это работает, почему нужно делать так, а не иначе, и как получить ещё больше пользы.

А по-другому не выйдет. Например, во времена СССР советскую идеологию вдалбливали всеми способами, но никто в неё не вникал. Самое большее, запоминали несколько фраз, и то лишь для того, чтобы ответить, если спросят, а в целом это никому не было нужно. А вот аргументы практического характера – про «бесплатное» жильё, «бесплатные» медицину, образование и т.д. – всеми воспринимались как убедительные. Потому и сегодня требуются практически полезные вещи, а не теория. Действия, решающие задачу. Населению, в общем-то, безразлично, кто предлагает – государство или оппозиция. Ему кто полезен, тот и нужен. Реальная польза – это для него аргумент, а абстрактные рассуждения – нет.

Но сейчас оппозиция занимается «политикой» – то есть неким элитарным делом, не для «простого народа», а населению предлагается помочь ей решить её задачи. И в течение уже достаточно большого времени те, кто поддерживает оппозицию, не получают от этого ничего, кроме проблем. Поэтому, чем занимается оппозиция, «простому народу» непонятно. Это выглядит как какие-то игры с неясными целями. И поскольку ни пользы, ни смысла не видно, то и неудивительно, что большинство населения относится к этой «политике» прохладно.

У каждого человека есть свои дела, свои повседневные задачи и цели, и бросать всё, чтобы бежать «помогать» – непонятно кому, в чём и зачем – желающих находится немного. И то, что за все эти годы население так и не увидело смысла в оппозиционной деятельности, говорит ему о том, что для него там ничего и нет – оппозиционеры интересов населения не представляют. Это не та оппозиция, не народная. Независимо от того, что она сама думает про себя, факты доказывают, что люди считают иначе.

В деятельности оппозиции обозначился застой, если не кризис. Идея «поднять народ», организовать массовые протесты, этим надавить на государство и заставить выполнить требования протестующих – не реализовалась. А ждать, когда народ проснётся и всё сделает сам, значит признать, что оппозиция не нужна. Ситуация зависла: оппозиция надеется на народ, а народ смотрит на оппозицию, думая, что она и есть та сила, которая знает, что делать, и может подсказать. Но ничего удовлетворительного не слышит и остаётся в стороне.

Представление о том, что народ может самостоятельно взяться и решить все проблемы, – утопично. Народ, в принципе, может создать организационные формы для решения текущих задач и осуществления изменений, и в нужные моменты поддержать их – кратковременно. Постоянно выполнять функции государства он не в состоянии. Это возможно лишь в маленьких обществах, как когда-то в древнегреческих городах-государствах (да и то там всё закончилось плохо). И, собственно, государство – это и есть общественный механизм для выполнения всей такой работы, оптимальный вариант на сегодняшний день и обозримое будущее.

Поэтому, чтобы двигаться дальше, оппозиции следует действовать в направлении обновления государственных институтов через создание механизмов решения общественных проблем.

Сегодня не существует настоящих законодательной, исполнительной и судебной власти – остались одни имитации. Правовая и правоохранительная системы не работают, как положено. Вся государственная машина действует противоправно. Социальная сфера разрушается – государство сокращает расходы на неё. По сути, власть отказалась исполнять свои обязанности и предлагает населению выкручиваться без неё: за свой счёт делать то, что должно делать государство.

Сейчас подходящий момент для оппозиции, чтобы перехватить инициативу, проявить себя как организатора, заменить собой разваленное государство и доказать свою эффективность. Это и будет означать, что она стала властью. Ведь это и должно быть её целью? Вот пусть и покажет в работе, способна ли она управлять страной».

Челябинск, Сергей Ясинский

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