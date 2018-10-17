Самые крутые слухи недели: домик для Тыквы

Всуе

Говорят, сурьезные люди начинают промывание мозгов возрастным, но довольно наглым «магнитогорцам», как правило, выходцам (как говорят в Магнитогорске) «с комбината», что решая свои «трёхгрошовые» бизнес- и уголовные проблемы в судах, прокуратуре, полиции и особенно в налоговых органах и банках, пугают увольнением руководство и рядовых сотрудников, с которыми сталкиваются по сутяжным или регистрационным поводам, заявляя, что, якобы, губернатор «их человек».Модификации страшилок, что плохо действуют на поколение 30-40-летних, звучат приблизительно так: «Да у меня он был в подчиненных, я его сейчас наберу, до конца жизни не трудоустроишься» или « Да он мне карьерой обязан, мы друзья с детства, вы еще узнаете, с кем связались, потому я еще и старинный кореш хозяина Магнитки, ты, что ли, на комбинатовских попёр?!». Еще чаще упоминают имя нынешнего мэра Тефтелева, но с его «друзьями – товарищами» воспитательных бесед пока никто не проводит.

Говорят, эту губительную для имиджа любой власти проблему выявил один из представителей уральского полпреда, потому что просто своими ушами услышал подобные громко съартикулированные угрозы сначала в областном центре, а затем от многих магнитогорских аборигенов.

Разбор полетов – культурно-исторический

Говорят, продвинутые историки культуры и политологи – по совместительству разбор ученые и преподаватели местных вузов – в недоумении по поводу инициатив Общественной палаты и прочих краеведов и чиновников относительно предложений и самого ведения дискуссии по увековечиванию какого-нибудь достойного имени в названии Баландинского аэропорта. Сначала их удивила новость, что Сумина с Патоличевым «исключили», а Соломенцева – включили. И дело даже не в масштабе личностей, а в датах – мол, если не нельзя увековечивать партноменклатуру, то разница в датах у Патоличева с Соломенцевым (рождения) – пять лет, они оба – деятели одной эпохи, где логика, блин?

Поразило их и отсутствие пиар-эстетики в подборе кандидатур, т.е. зацикленность выбирающих на персонажах, что не вызовут ни малейшего интереса у гостей города. Возможно, грустили эксперты, что в нашей яме реально плохо с интересными для мира личностями, но тогда почему бы не использовать иные приемы. Например, космополитические загадки местного происхождения?! Одним из самых толковых и уважаемых «голов» города был Александр Бейвель – русский француз, к тому же доктор, чем плох? Политиком новейшей истории его однозначно не назовешь.

Даже конфузливая ситуация, что, к слову, частенько возникала на гастролях Челябинской драмы (когда ею управлял Наум Орлов, а театр носил имя Цвиллинга): к худруку подходил какой-нибудь чиновник и тепло приветствовал: «Здравствуйте, товарищ Цвиллинг!», а Наум Юрьевич только улыбался в отсутствующие усы да помалкивал, – пошла бы и в этом случае в плюс. Глядишь, со временем, какие-нибудь французские краеведы проложили бы туристический маршрут в Че, типа, «французские интеллигенты на службе у русских» (есть же в Питере паломнический маршрут по следам соплеменников Бейвеля – Бетанкура и Монферрана)…

Бабушки-блогерши

Говорят, одинокие, но относительно состоятельные (60+ и 70+) бабушки интеллигентных профессий из Челябинска и других городов ЧО, а также их подружки из Екатеринбурга решили создать нечто вроде «клуба старых путешественниц», члены которого будут снимать свои поездки по миру и выкладывать видео, фото и рассказы в Сеть. В том числе, и как инструкцию «Посетить такую-то дорогую страну дешево».

У бабулек уже накопилось некоторое количество материалов. Большинство довольно беспомощные. Среди хитов – рассказ о челябинках, которым сейчас чуть или травматично за 60. На родине они были учительницами, врачами, инженерами, но главное – женами давно умерших влиятельных или богатых алкоголиков. После таких жутких браков все они зареклись повторно сковывать себя брачными цепями. Когда пришел срок – уехали за границу нянчить деткам их деток.

Но… со временем все они – красивые и не очень, пухлые и подсохшие, оптимистичные или хозяйственные, со средствами и без гроша за душой вышли замуж. И очень ценят своих очень разных, но добрых, трезвых, со средствами и вежливых мужей. А мужья их просто обожают и вовсе не держат за сиделок и экономок. Изюминка рассказа – все эти экс-золушки живут в одном канадском городе.

Что же касается эконом-туризма, то в «портфеле» новоявленных блогерш посещение за 10 дней семи французских городов – бюджет на всё про всё – полторы тысячи евро (с билетами, харчами, проживанием и просветительским аспектом), дюжина итальянских городов за 2 недели и тысячу евро. И морские купания в Греции – две недели за семьсот евро.

Круче только у королевы

Говорят, Михаил Юревич решил остаться в Лондоне на веки вечные: он купил дорогие апартаменты (это эвфемизм, недвижимость даже не баснословно дорогая – эпически, риелторы и низшие-то параметры стоимости не озвучивают) в одном из архикрутых домов – One Hyde Park. Точнее, это комплекс из четырех корпусов, 82 «квартирок» и четырех пентхаусов в Найтсбридже, в непосредственной близости к Гайд-Парку.

Завидуйте!

Говорят, что испортивший отношения с Тефтелевым Параничев нашел для себя тихую должность в столице. В одной из префектур он будет руководить отделом жилищно-коммунального управления. С совокупным доходом тысяч в триста. Патамушта в Москве деньги есть.

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