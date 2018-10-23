Осень, опадают скрепы… Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Когда-то давно было сказано, что наше государство держится на скрепах. Что это такое и какова природа этих скреп осталось тогда необъяснённым, но по смыслу понятно, что это нечто удерживающее, сохраняющее единство страны. Скрепы – это то, что предотвращает распад.

Вообще, само это слово указывает на неестественное, неорганичное соединение частей, которые можно держать вместе только искусственно, иначе всё развалится. Но тогда оно использовалось в положительном смысле – подразумевалось, что существуют объективные причины, из-за которых страна сохраняет своё единство. Соответственно, ставилась задача эти скрепы сохранить, чтобы не допустить распада по примеру СССР.

Власть тогда часто использовала выражение «духовные скрепы», но понятно, что и без материальных инструментов в этом деле не обойтись. И, если подходить ко всему этому рационально, то под духовным, видимо, нужно понимать общие ценности, общие цели и, исходя из этого, всеми сознаваемое единство, а под материальным – общую экономику и финансы, средства обеспечения безопасности и благополучия жизни. Но, возможно, власть имела в виду что-то своё, особенное, поскольку, судя по результатам, её действия неадекватны задаче сохранения страны.

Сегодня каждое дело, за которое берётся российская власть, заходит в тупик. Ни в политике, ни в экономике, ни в военном деле, ни в науке, ни в других сферах деятельности у неё ничего не получается. За что бы она ни взялась – провал за провалом. Выходом из тупика, как правило, является отход на прежнюю позицию, но власть никогда не отступает. Вместо этого она оставляет ситуацию, как есть, и начинает что-нибудь другое. Где вскоре опять заходит в тупик.

В результате своими действиями власть создаёт вокруг себя невидимую стену из тупиковых решений, и у неё возникает ощущение замкнутого пространства и «осаждённой крепости». Власть хочет как-нибудь прорваться через эту стену, пробить её, но не знает, как это делается, и продолжает в прежнем духе. Очевидно, что если так будет и дальше, то она, в конце концов, полностью замкнёт пространство, и со всех сторон окажется в безвыходном положении.

Каждый раз в поисках нового направления власть пытается нащупать слабое место, где она способна продвинуться вперёд. Но она находится в неадекватном состоянии и не может определить, нужно ли ей туда идти. Не имея критериев оценки, она каждый свой удавшийся шаг сразу объявляет успехом независимо от негативных последствий, с которыми может столкнуться в будущем. А последствия обязательно будут негативными, потому что она не меняет способ действия.

В этой своей активности она достигает фантастических результатов: прямо на наших глазах она закрывает эру российской космонавтики и одновременно – эру православия. В первом случае она зачёркивает десятилетия истории страны, а во втором даже столетия.

В принципе, с космонавтикой всё к тому и шло: разрушение космической отрасли когда-нибудь и должно было привести к падению корабля с экипажем. То, что никто не погиб, учитывая состояние отрасли, можно считать случайностью. Но следующий запуск по этой причине выглядит крайне рискованным. И, значит, доставка людей на орбиту российскими ракетами скорей всего будет прекращена.

В настоящее время быстрое исправление ситуации в отрасли невозможно, а программы модернизации не существует, так как на это требуются большие вложения и много времени, но ни того, ни другого нет. Путь открыт только в сторону деградации и, значит, российская космонавтика вскоре окончательно превратится в неконкурентоспособную и никому не нужную.

Некоторое время назад США уже объявили, что больше не будут покупать российские двигатели для космических ракет – у них есть свои. Доставка на орбиту спутников, приборов, оборудования надёжней и дешевле у SpaceX (Илон Маск). А собственных масштабных космических задач у России нет уже давно. В последний исторический период космонавтика использовалась только для того чтобы заработать валюту, а не для научных исследований, как вообще-то должно быть. В России наука к скрепам не относится и, значит, нет заказов – нет космонавтики.

История с православием возникла неожиданно, и этот конфликт имеет огромный разрушительный потенциал. Российская власть, пытаясь использовать возможности российской церкви в своих целях, подвела её к разрыву со всем православным миром.

Сначала произошёл разрыв отношений между ней и украинской церковью – из-за вмешательства в политику. А затем конфликт распространился и на Константинопольский патриархат (по статусу равнозначный папскому престолу у католиков). Глава православных верующих, патриарх Варфоломей, принял решение предоставить украинской церкви независимость от российской – а это, между прочим, ещё и денежный вопрос: говорят, украинские приходы приносили РПЦ до 11 млрд. долларов годового дохода. И РПЦ, конечно, не готова отказаться от таких денег, поэтому конфликт стал особенно острым.

Ситуация настолько раскалилась, что, когда при встрече двух патриархов, российского и константинопольского, произошёл эпизод с чаем (охранник показал патриарху Кириллу, какой именно стакан ему нужно взять, а патриарх Варфоломей увидел это и отказался от чая), то в этом заподозрили попытку отравления. И, независимо от того, что там было на самом деле, это, конечно, не улучшило взаимопонимания между ними.

Патриарх Кирилл стремился договориться о сохранении подчинения украинской церкви РПЦ, но у него ничего не получилось, конфликт только углубился. И когда в результате этого отношения между патриархами окончательно испортились, Константинопольский патриархат перетряхнул старое бельё и заявил, что Русская Православная Церковь по сути нелегитимна: мол, не существует официальных оснований считать её церковью.

Следует ожидать, что после этого РПЦ отделится от православного мира и тем самым изолируется – по примеру руководства РФ. И это будет «ещё один кирпич в стену».

Итого: две идеологически важные скрепы – космонавтика и православие – в минусе. Они ещё существуют, но учитывая неспособность власти признавать ошибки, это ненадолго.

И это только два самых свежих примера «умелых» действий российской власти. В области «материальных скреп» проблемы накапливаются давно и уже стали заметны даже неискушённым в экономике людям. Например, в течение многих лет власть заверяла нас, что дела идут хорошо, положение в стране улучшается, а в итоге она доулучшала его до того, что принялась отбирать пенсии.

Пенсионный обман нанёс удар по ещё одной скрепе – легитимности власти, разрушая сложившиеся отношения между государством и населением, причём одним ударом дело не ограничилось.

Принимаемые изменения в пенсионном законодательстве с самого начала были несправедливыми и обосновывались фальшивыми аргументами, но в качестве компенсации государство говорило о некой выгоде, которую получат пенсионеры, и даже обещало небольшую добавку к пенсии. А сейчас, не прошло и месяца, оно отказалось от своих слов и, наоборот, заявляет, что потребуются дополнительные расходы, и под это дело собирается увеличить отчисления с зарплаты. Кроме того, планируется уменьшить размер пенсии из-за пересчёта «срока дожития» в сторону увеличения – то есть общая сумма, запланированная на пенсионные выплаты каждому пенсионеру, будет растянута на большее количество лет, которые он предположительно проживёт. Это означает общее сокращение расходов на пенсионное обеспечение при одновременном увеличении поступления денег от населения.

Государство плавно, но быстро отказывается исполнять свои пенсионные обязательства (но не отказывается от отчислений с зарплаты) и тем самым уничтожает ощущение единства, сознание общности интересов страны и граждан, власти и населения, а вместо этого создаёт атмосферу взаимной враждебности. Таким образом, эта скрепа тоже отваливается.

Правящий слой всё заметней превращается в замкнутую касту, оторванную от населения, страны, цивилизации. Собственными действиями он доказывает свою несовместимость ни с кем и ни с чем. Ему уже не до скреп – но, преследуя сиюминутные выгоды, он строит для себя ловушку, каменный мешок, из которого ему не выбраться. Ему никто не нужен – но и он не нужен никому.

Челябинск, Сергей Ясинский

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