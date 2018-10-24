Самые крутые слухи недели: кормилец, поилец, доилец…

Кто на новенького

Говорят, что г-ну Тефтелеву не позволят пойти в мэры Челябинска на новый срок. За ним числится слишком много «косяков», да и задачи, что по саммитам, что по работе с «тревожным» населением – ГОК, повышение интенсивности на цинковом производстве, не теряющая актуальности «мусорная» проблема, неразрешимая ситуация с гортранспортом – по мнению столичных «смотрящих» по региону такому мэру не потянуть.

Среди серьезных соискателей на мэрскую должность – вице-мэр Сушков, госдеп Барышев, спикер гордумы Мошаров и самый серьезный – Борис Видгоф.

У всех «номинантов» есть лобби, так что решение этого вопроса станет долгим и нудным, полным компромиссов и, возможно, выгодных предложений для горожан.

Кто на новенького-2

Говорят, что после приступа на работе, министр экологии засобирался в отставку – он не ожидал такого количества проблем, негатива и разностороннего прессинга, кроме того, понял, что не может радикально изменить кадровую составляющую своего ведомства.

Его заменить так же может Сушков, но в администрации – в команде Редина есть и более изощренный план – «кинуть» на экологию г-на Гаттарова. Мол, все равно, после имевшего места скандала, к саммитам и экономике центр его больше не допустит, несмотря на связи, прежние идеологические заслуги и бла, бла, бла.

«В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов…»

Говорят, что после скандала с саратовской министершей труда, что сочла возможным достойно прожить на 3,5 тысячи рублей целый месяц, столица решила укрепить эту область более вменяемыми «профильными» кадрами. Так что туда может быть отправлена комиссаршей г-жа Гехт – в статусе вице-губернатора или чего-то подобного. Впрочем, есть инфо, что Гехт могут сослать из Сената и на другую « полевую» работу – в Курган.

Sale

Говорят, что свой агро-продуктовый и медицинский бизнес начинают продавать папа и сын Вайнштейны. Среди потенциальных покупателей называют Алтушкина – в последнее время он активно стремится стать не только «отравителем», но и «кормильцем» уральцев.

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Челябинск. Другие новости 24.10.18

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