Самые крутые слухи недели: южноуральский хэллоуинчик

Глобализация

Говорят, что отставка Евгения Савченко, как и отставка Олега Климова – часть местной реформы, что объединит, как это было при Юревиче или Соловьеве региональные МЧС и Минэкологии под вице Сушковым. Климову просто пора на покой в столь неспокойное с точки зрения ЧС время: то мусорный коллапс, то газы. Савченко не устраивает, потому что его публичная позиция (в соцсетях) по многим параметрам безопасности и действиям профессиональных структур при недавних землетрясениях сочтена «дестабилизирующей». Впрочем, есть инфо, что Савченко – многодетный отец просто увозит своих дочек из экологически неблагополучного региона. В Крым. Хотя болтают, что на фоне последних «посадок» у него появилось предложение и из Сочи.

В Москву, в Тоскану

Говорят, и еще один образцовый папа – минфин Андрей Пшеницын размышляет: не принять ли ему предложение Кудрина и не поработать ли в Счетной Палате РФ… Сам-то он уже притерпелся к местным потемкам и безвоздушному пространству в НМУ, но дочка же не виновата…

Пилит супруга и спикера ЗСО: мол, Вовочка, почему с нашими деньгами мы травимся здесь? Оставь кого-нибудь на хозяйстве, а сами, давай, махнем в Тоскану, что ли.

Беззубые и нестриженные

Местные куаферы и дантисты в депрессии: народ ходит все реже и реже. Под кепками и платками прячет отросшие патлы (обороты в относительно дорогих салонах упали на 50%) , а зубы вообще не протезирует и почти не лечит (от прежних объемов сохранилась только детская стоматология): при нестерпимой боли пациенты соглашаются только на удаление – это самая дешевая стоматологическая опция. Друга беда у оптиков: продажи оправ и очковых линз упали на 80%. Очкарики донашивают старые запасы или переходят на самые дешевые линзы длительного (то есть довольно вредного) ношения.

Гулять так гулять!

Говорят, туристические агентства в столице, Екб и Че внесли в черный список отпрысков некоторых уральских магнатов. Великовозрастные мальчики заказывают себе отдых на миллионы: индивидуальные туры, эксклюзивный транспорт, шикарные отели, а потом отказываются оплатить счета. В конце концов, папы всегда тушат скандалы, но туроператоры нервничают – этих пап еще нужно найти и мотивировать… Так что по цепочке передают коллегам: опасайтесь, от этих буратин обещанной оплат три года ждать.

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Челябинск. Другие новости 31.10.18

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