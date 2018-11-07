Перерезая ниточки. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Историк и экономист Сергей Ясинский разъясняет сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране и просчитывает варианты будущего:

«Когда экономика страны разрушается, ценность её валюты падает: чем меньше размер экономики, тем меньше на её валюту можно купить. Правительство РФ пытается представить сегодняшнее состояние экономики страны как хорошее, но цифры говорят сами за себя: ВВП России меньше, чем у одного американского штата Калифорния и даже у одной китайской провинции Гуандун. Одна-единственная американская компания Apple зарабатывает больше, чем вся Россия. Такое состояние экономики никак нельзя признать нормальным.

Рубль, как экономический индикатор, свидетельствует о том же, хотя и не показывает всей картины в целом. Например, данные валютных курсов дают только количественное соотношение валют, не отражая их качественных различий. Но хорошо известно, что курс рубля в значительной – даже в определяющей – степени зависит от продажи сырья, а это в сегодняшнем мире признак низкокачественной экономики. Материальный, производственный, фундамент рубля не содержит ничего высокотехнологичного и уникального – всё, что в России производится современного, создано на Западе, и изготавливается из импортных материалов на импортном оборудовании. По сути, это не российское производство и не российские товары. Даже сельское хозяйство сегодня оказывается полностью зависимо от западных поставок семян, удобрений, кормов, машин, оборудования и т.д.

Чтобы замаскировать истинную ситуацию, правительство на публике оперирует относительными цифрами, например, прогнозирует экономический рост в ближайшем будущем в диапазоне 1% – 2%, но и такой манёвр не очень-то помогает, поскольку всё равно это очень низкий показатель для нормально развивающейся экономики. Например, экономика Евросоюза в 2017 году выросла на 2,4%, при этом рост в отдельных странах варьировался от 1% (Швейцария) до 7,8% (Ирландия). Низкий рост характерен для старых стран ЕС с сильной, высокоразвитой экономикой, а высокий – в основном для новых членов, например, для Румынии, Словении, Эстонии. В этой логике постсоветская Россия должна ориентироваться на рост хотя бы в 3%, но она выглядит так, как будто имеет мощную экономику, для которой и 1% в абсолютном выражении – это солидно. Но в текущей ситуации прогноз в пределах двух процентов для России – это признак её слабости.

И в результате получается, что ценность рубля сегодня почти полностью зависит от Запада – от приобретения им российского сырья и поставок в Россию оборудования, материалов и комплектующих. А если всё это исключить, рубль мгновенно обрушится – его курс к доллару вырастет до огромных цифр, и станет как сейчас в Венесуэле или даже как раньше в Зимбабве. И, поскольку значение имеет не символическое выражение рубля в бумаге, а его материальное наполнение, то в этом случае наступит уже не кризис, а сразу крах. Таким образом, всё видимое удовлетворительное состояние российской экономики держится на тонкой ниточке, связывающей её с Западом.

Или, лучше сказать, на множестве тоненьких ниточек, которые Запад сейчас одну за другой обрезает. Это санкции. Западу экономическая катастрофа в России не нужна – это лишняя головная боль, в дополнение к уже существующим проблемам. Поэтому он не особо торопится рвать отношения. Обрезав одну нить, он выжидает, оценивая экономический результат и глядя на реакцию российского руководства. Потому что его главная задача не в том, чтобы разрушить Россию, а в том, чтобы изменить поведение её верхушки. Но поведение не меняется, и Запад перерезает следующую нить, и опять смотрит на результат, рассчитывая добиться от РФ нужного поведения.

О том, как это практика влияет на руководство России, можно судить по его речам: болезненно влияет. Раньше у РФ были только предложения отменить санкции, якобы, из-за их бесполезности, а теперь дошло и до угроз начать войну и рассуждений о возможности применения ядерного оружия. Однако поведение РФ в международной сфере не меняется, и, значит, санкции будут продолжать действовать, а количество их увеличится. Ниточки и дальше будут перерезать.

Как давно понятно, правящая верхушка о судьбе страны не переживает. Но своя-то судьба её беспокоит – это очевидно. Что она собирается предпринять, непонятно: кажется, уже все разумные ходы она отвергла, и какой хитрый план она теперь собирается осуществить, представить невозможно. Но спрогнозировать, что будет дальше, если в её политике ничего принципиально не изменится, можно.

Войну руководство РФ не начнёт – хотя бы потому, что в этом случае все накопленные на Западе ресурсы будут немедленно арестованы, а правящая верхушка (и весь правящий слой) останется без средств. Правда, если бы Запад сразу, одномоментно, арестовал все счета и имущество российского правящего слоя, то на волне истерики руководство РФ могло бы что-нибудь такое устроить, но санкции вводятся постепенно, без спешки, и никаких эксцессов не возникает.

Кроме того, воевать некем и нечем. Сильная армия может быть только у развитой страны, а Россия не только ничего не развивает, но даже не бережёт существующие людские и материально-технические ресурсы, из-за чего во всех сферах жизни происходит деградация. Поэтому российская армия в сравнении с НАТО очень отстаёт и в вооружении, и в подготовке личного состава.

А применение ядерного оружия – это гарантированный смертный приговор. Если сегодня у российской верхушки ещё есть какие-то ходы на выбор, то при попытке применить ракеты с ядерными боеголовками таких вариантов не останется. Сумеет ли Россия причинить противнику какой-либо вред, это ещё вопрос, а вот что будет с её руководством после этого – тут никаких вопросов нет.

Значит, на угрозу войны можно не обращать внимания – вместо этого нужно смотреть на экономическую и финансовую ситуацию в стране. Сейчас правительство явно озабочено вытягиванием рублей из кошельков населения. Но к чему это приведёт?

Уменьшение денег в экономике разрушит производство (не будет покупателей, так как у них нет денег). При этом рубли продолжат скапливаться у ограниченного круга лиц, которые не смогут их использовать, так как купить им нечего. Создать своё производство или купить акции существующих предприятий, конечно, можно, но трудно и рискованно. А если нет опыта, связей и желания, то никто и не станет этим заниматься. Так и будут сидеть с мешками рублей.

Но сейчас ещё можно конвертировать рубли в доллары, евро и т.д. – и покупать западные товары. И в этом для богатых почти единственный практический смысл иметь рубли (другой – оплачивать российские товары и услуги, но это мелочь). Кстати, из этого следует принципиальная невозможность запрета валюты правительством: они сами заинтересованы в том, чтобы сохранить конвертацию рубля, так как иначе рублёвое богатство полностью теряет смысл.

Однако объективно ситуация складывается так, что валюты становится всё меньше: чем дальше, тем больше санкции сокращают доходы и увеличивают расходы. Значит, доступ к валюте придётся ограничить, чтобы хватало своим. А ещё желательно забрать её у остальных. Но тогда получится, что с одной стороны окажется небольшая группа лиц с настоящими деньгами, а с другой – вся остальная страна с рублёвыми фантиками.

Если доступ к валюте исчезнет, промышленность встанет, а население не сможет приобретать западные товары и услуги. Рубль обесценится, и будет использоваться только для приобретения небольшого перечня доступных товаров повседневного спроса. Но в таком случае обесценится и власть, ведь деньги – это средство управления.

Число входящих в правящий слой (а также претендующих на это) гораздо больше, чем круг приближённых к верхушке, и они тоже хотят хорошо жить. Ограничение доступа к валюте и банкротство рубля сделают их почти такими же нищими, как и всех остальных, но окажется больней, ведь им есть, что терять. Вместе с недовольством властью исчезнет смысл выполнять её распоряжения – нужно будет заниматься своим положением, искать новые источники обогащения. И, значит, все они отделятся от власти, пусть не формально, но фактически.

Восстановить прежнюю ситуацию можно будет только полноценными деньгами, то есть валютой, но её у власти недостаточно, следовательно, она окажется бессильной. Хозяином положения станет тот, у кого эти деньги есть. Это либо новый региональный бизнес, либо, например, Китай. В любом случае он будет действовать в своих интересах, а не ради благополучия нынешней правящей верхушки. Она сможет сохранить за собой только отдельные территории страны, да и то лишь пока санкции её не добьют.

Правящий режим изначально сделал ставку на доллары и евро, а надо было на рубли. Теперь этот выбор аукнется ему в полную силу».

Челябинск, Сергей Ясинский

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