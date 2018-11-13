Когда государство никому ничего не должно... Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Главной звездой минувшей недели, безусловно, стала директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая молодежи, что государство ей ничего не должно. Экономист Сергей Ясинский считает, что чиновница не оговорилась, а выразила официальную государственную политику партии. Просто, она не знала, что об этом еще нельзя говорить вслух:

«В России люди не создают реальность, а подстраиваются под заданную начальством. Тактика партизанского выживания. Никаких далекоидущих целей они перед собой не ставят, ограничиваясь задачей обеспечения материального достатка. Как правило, они с этим справляются, и на большее не претендуют. Практика показывает, что их желание состоит лишь в том, чтобы власть не ухудшала существующее положение: они выходят протестовать только тогда, когда она не считается даже с этой скромной претензией.

В России народ не стремится к свободе в её европейском представлении – здесь жизнь понимают по-своему. Свобода, как возможность достичь желаемого, здесь связывается не с идеей делать, что хочется, а с возможностью получить, что хочется. И главным при этом оказывается не способ достижения цели, а результат. Поэтому, если получить что-либо можно, просто попросив об этом (выпросив это), то такой способ окажется предпочтительным, так как требует меньше усилий. И в этом случае европейская свобода оказывается не нужна – наоборот, нужна зависимость: тот, кому люди подчиняются, должен обеспечить результат, на который они рассчитывают. Люди согласны зависеть от того, кто решает их проблемы.

Советская власть в своё время создала у народа представление о государстве как о всемогущей структуре, к которой следует обращаться во всех затруднительных случаях. Самостоятельность населения она не приветствовала, и, насколько могла, ограничивала. Для каждой задачи были предусмотрены определённые государственные механизмы и способы решения, и население должно было пользоваться ими. От всего, что выходит за рамки готовых решений, население должно было отказаться. Или просить власть решить проблему, и ждать, пока государство это сделает.

В наследство от советской власти населению досталось и такое понимание государства, и, главное, отсутствие наработанной практики самостоятельных действий. В 90-е годы государство предоставило возможность накапливать этот опыт, искать новые пути и способы, и некоторое количество людей воспользовалось этим, однако их было относительно немного, и всё это происходило в основном в экономике. Политическую сферу государство продолжало контролировать, создавая псевдооппозицию. Социальная сфера тоже оставалась в его ведении, так как у населения не было денег, и оно вынуждено было обращаться к нему за помощью. Поэтому дееспособного гражданского общества так и не возникло.

Советское государство поощряло зависимость населения от него, потому что это очевидным образом укрепляло власть советского правящего слоя. Но сегодня государство игнорирует этот момент. Оно, наоборот, всячески показывает, что обращаться к нему бесполезно. И даже говорит это прямым текстом: государство вам ничего не должно. Населению предлагается решать свои проблемы самостоятельно, и только платить налоги, ничего не получая взамен (в этом случае налоги называются данью). Нынешнее государство добивает остатки советской социальной сферы, и – заодно – советской системы управления, делая страну окончательно несоветской. И тем самым подталкивает население к независимости.

Но этого правящий слой не хочет, так как это грозит потерей власти. Он хочет, чтобы население подчинялось ему, но при этом само решало свои проблемы, работало, исправно платило дань и не мешало жить. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Мы хотим восстановить Россию времён Николая II. Это наш идеал». Да, в то время примерно так всё и было. По крайней мере, Николай II себя работой не утруждал. Однако государство, которое ничем не занимается, через некоторое время становится бессильным. А население, вынужденное само решать все задачи, в конце концов, осознаёт, что государство ему больше не нужно, так как оно бесполезно. Недееспособность государства плюс дееспособность населения равняется революция – узнаваемая формула, как раз и подтверждённая практикой «времён Николая II».

Сегодня государство отказывается выполнять свои обязанности и этим создаёт условия для самоорганизации общества и восполнения отсутствующего политического и социального опыта взаимодействия. Оппозиция, которая пытается использовать модель патерналистского государства – решающего все проблемы вместо самого общества, – также не принимает на себя обязанности государства, ограничиваясь агитацией и пропагандой. Значит, этой работой должно будет заняться само население. Больше некому: сегодня ни государство, ни оппозиция не в состоянии её выполнить.

Сейчас у народа период потери надежды на государство, разочарования в нём. Народ предоставлял власти полную свободу действия, рассчитывая, что получит за это желаемое благополучие. Однако обнаружил, что власть не справляется и уже не может даже сымитировать заботу о населении. Люди были согласны терпеть, переживать временные трудности ради улучшения, которое наступит потом. Но власть всё отчётливей демонстрирует свою сущность, и постепенно всем становится ясно, что их благополучие вообще не было её целью.

Системная оппозиция не лучше. В Приморье на выборах губернатора народ протестным голосованием привёл к победе кандидата от КПРФ. Но кандидат от победы отказался, и тем самым продемонстрировал, чего стоит участие народа в официальном политическом процессе. Желание народа и его голос ничего не значат. Выборы в Приморье наглядно показали, что оппозиция – это часть правящего слоя, интересы которого она и отстаивает. Настоящих политических партий не существует – правящий слой, прикрываясь процедурой выборов как ширмой, осуществляет свои планы. Таким образом, в действительности народ не имеет официальных и эффективных способов влиять на власть.

Протестное движение в стране слабое: случаи нарушения прав граждан собирают незначительное количество протестующих, к которым остальное население не присоединяется. Локальные вспышки недовольства держатся недолго и ни к чему не приводят. Люди не готовы к объединению и массовым выступлениям, гражданское общество не формируется.

Видимо, сначала большинству необходимо личное, индивидуальное осознание того, что «в верхах правды нет», что официальным путём от власти ничего добиться невозможно, что государство существует не для них. Только тогда отчуждение государства от людей приведёт к ответному отчуждению людей от государства, и даст им ощущение внутренней правоты при противодействии ему.

Государство активно помогает им понять это. После пенсионной «реформы», – которая, вопреки Конституции, ухудшает положение населения – мы уже услышали скандальные заявления депутатов и чиновников о необходимости полной отмены пенсий и бесплатной медицины, о достаточности 3,5 тысяч рублей в месяц для нормального питания, о том, что «снижая пособие детям, мы мотивируем их мам к творчеству», что «государство их не просило вас рожать», и, одновременно с этим – о необходимости легализовать детский труд и превратить детей в налогоплательщиков.

При таком количестве заявлений невозможно говорить, что это всего лишь личная точка зрения отдельных представителей власти. Их единодушие указывает на то, что это официальная, хотя и скрываемая, позиция, которую чиновники по какой-то причине выразили вслух. В этом можно видеть программу действий правящего слоя на ближайшую перспективу, может быть, тот самый «план 2020», который в своё время был объявлен чуть ли не гениальным, но смысл которого официально широко не разъяснялся. И если так, то это программа демонтажа социальной сферы и деградации государственной системы до уровня 19 века.

Очевидно, верхи не сознают утопичности попыток действовать в 21 веке методами 19-го. Они ставят себе задачу наибольшей концентрации власти и денег в своих руках, не понимая негативных последствий этих шагов. В современном мире для удержания власти денег недостаточно – необходима опора на население. А для этого нужно, чтобы оно признавало государство своим, отвечающим их потребностям и желаниям. Сегодня власть идет в противоположную от этого принципа сторону, испытывая странную уверенность в том, что всё будет так, как она хочет. События последних лет – сплошной поток неудач – должны бы её отрезвить и заставить понять, что реальность не укладывается в её представления, и нужно действовать иначе, но этого не происходит.

Власть отталкивает неприятные факты для сохранения иллюзии контроля над реальностью и, по всей видимости, ей удаётся убедить себя, что всё идёт, как надо. Что президент, что премьер в своих выступлениях рисуют картину, резко отличающуюся от действительного положения дел. У них там всё замечательно: экономика процветает так, что другие страны завидуют, народ получает большие зарплаты и живёт благополучно, радостно поддерживая правительство, повсюду процветают науки и искусства, осуществляются грандиозные проекты и разрабатываются ещё более грандиозные планы.

И даже неважно, насколько они сами верят в эту иллюзию, – ведь действуют они так, как будто это всё реальность. Они не замечают проблем и не решают их. Но проблемы никуда не исчезают, и только накапливаются. Они перекрывают пути и разрушают мосты в будущее».

Челябинск, Сергей Ясинский

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