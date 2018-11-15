Самые крутые слухи недели: самый симпатичный во дворе

«Французу отдана?»

Говорят, что историческая (академическая и краеведческая) тусовка областного центра потешается над аргументом, не позволившим включить в список «соискателей» на новое имя челябинского аэропорта городского голову доктора Бейвеля (внесли лишь его коллегу Покровского). Якобы, воспротивился нынешний «голова» – мэр Тефтелев. Когда ему популярно объяснили, ху из ху этот Бейвель – российский подданный французского происхождения, то коренной магнитогорец сказал, в духе своего лингвокумира Виктора Черномырдина, что Челябинску и стране не нужен аэропорт имени француза, пусть и доктора, и даже честного человека. Исходя из последних событий по этой теме, челябинский градоначальник вполне может побороться за звание самого удивительного спикера с министром культуры Мединским.

Повышают или снимают?

Меж тем, чиновники муниципалитета и районных администраций Че обсуждают даже не вопрос, вернется или не вернется Тефтелев из внепланового отпуска, а кто придет ему на смену – претендентов много, но ни одного твердого фаворита не наблюдается. Кстати, столичные инсайдеры утверждают, что снять Тефтелева «категорически» предложил Мутко – куратор потенциальных саммитов в Че, под вполне корректным предлогом: представительские требования к госруководителям с публичными функциями еще никто не отменял. Говорят, Мутко очень понравился Евгений Редин.

Заграница не поможет

Говорят, что практически самовыдвиженец на губернаторские выборы в ЧО Александр Новокрещенов – никакой не альтруист, а фигура Михаила Юревича, который, как и Марк Лейвиков, решили поддержать экстравагантного экс-силовика-чиновника связями и финансово. Говорят, что этого нестандартного дяденьку по партийной линии может поддержать партия Жириновского.

Впрочем, эксперты полагают, что даже заграничная и местная поддержка не помогут «настоящему полковнику» победить на выборах губернатора.

Скандал, какой скандал…

Говорят, что дни многодетного ректора ЧелГУ в этой должности сочтены. В минобразе сочли скандал вокруг университета безобразным, а мадам Циринг неспособной к дипломатии подобного уровня – в сложном академическом коллективе в эпоху безденежья и перманентного реформирования. Говорят, что тетеньку могут заменить на Дмитрия Харитонова – бывшего сотрудника универа, а ныне чиновника в ЮУрГУ. Но, скорее всего, этот вуз отдадут одному из проректоров нынешнего университета имени Ельцина в Екб. Там тоже грядут сокращения, и понижение в должности грозит многим более влиятельным и известным в академическом мире особам, нежели случайно попавшая в ректорскую обойму леди Ди, как иронично называют ректора подчиненные за страсть этого доктора психологии к неуместным «дворцовым» нарядам в будний день.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 15.11.18

15 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / Дешевые авиаперевозки не нужны: Совет Федерации против иностранных лоукостеров в России. / Южноуральские чиновники закапывают деньги в землю, чтобы доказать свою эффективность (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»