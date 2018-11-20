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Вторник, 20 ноября 2018, 11:36 мск

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Скольжение к развилке. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В рамках спецпроекта «Политика для чайников» экономист Сергей Ясинский анализирует возможные варианты будущего России.

Власти говорят, что в 2019 году экономические показатели страны ухудшатся, но потом, в последующие годы, начнут улучшаться. При этом они не объясняют, за счёт чего начнётся улучшение. Из их слов невозможно понять, какой ресурс они собираются для этого использовать. Нефть и газ, как источники обогащения, всё больше теряют своё значение. Добыча сейчас находится на максимуме, и в перспективе видно только её сокращение. К тому же отрасль имеет огромные долги, которые непонятно как собирается погасить. Промышленность и сельское хозяйство не развиваются, а, наоборот, рушатся. Старые предприятия банкротятся, новые не появляются. Наука развалена, исследований нет, и никаких открытий, создающих новые возможности, не будет.

Территория не используется даже для грузоперевозок между Азией и Европой. Попытка создать совместный логистический бизнес с Китаем провалилась. В результате Китай построил свою транспортную систему, Шелковый путь, южней – в обход России. Да и инфраструктура страны уже не позволяет: железнодорожный транспорт отсталый, авиация ужасна, дороги непроходимы, мосты падают. Теперь вот и космос отвалился.

Ресурсы населения тоже истощаются: всё больше становится людей, у которых нет ни денег, ни работы. А если ситуация ухудшится, откуда они появятся? На что и кого рассчитывает правительство? Самозанятые, что ли, спасут экономику? Но самозанятые – это безработные. Это люди, которые не могут никуда устроиться. Для них нет официальной работы. Они нашли возможность заработать сколько-то денег, и на этот заработок еле сводят концы с концами. Как источник пополнения бюджета, они просто ничто. Для начала их надо хотя бы обеспечить постоянной работой. Но обещанных президентом 25 миллионов рабочих мест как не было, так и нет.

Поэтому в то, что дальше будет хуже, верится легко, а в последующее развитие – не верится вообще. Тем более, когда ситуация дошла до того, что государство, ещё недавно имевшее мощнейшую экономическую базу, теперь вынуждено побираться, отнимать у безработных и пенсионеров последние крохи.

Представленный весной план развития страны – «рывок» – содержит только один ясный-понятный элемент – это накопление финансовых ресурсов, точней, концентрацию денежных средств страны в руках небольшой группы лиц, близкой к верхушке. И если считать, что эти деньги им нужны для развития экономики России, то возникает вопрос: какую полезную, востребованную на рынке продукцию власть собирается выпускать, чтобы «поднять страну с колен»?

Что она собирается предложить миру такого, что тот будет покупать в достаточном количестве? В плане об этом ничего не сказано. В плане говорится об инфраструктурных проектах (дороги, жильё и т.д.) которые прибыли не приносят. В экономике они лишь вспомогательный элемент, имеют косвенное значение. А нужна именно продукция, которая приносит прибыль – на которую, кстати, обычно, и строится инфраструктура. Сначала товар, потом деньги, а потом уже на заработанные деньги можно что-то и построить. Конечно, в принципе, можно и занять, и сначала построить инфраструктуру, но всё равно для этого нужно иметь надёжный план выпуска какой-нибудь беспроигрышной продукции – такой, которую на рынке точно будут покупать, и это окупит все предварительные затраты. Ну, и что это за товар?

Ничего похожего в стране нет. Если бы было, правящий слой, имея на руках огромные деньги, уже инвестировал бы в производство этого товара необходимые суммы. И мы бы это видели. Но правящий слой, наоборот, ищет и не находит, во что вложить свои деньги. И констатирует: деньги на развитие стране не нужны, деньги нужно вкладывать в экономику западных стран. Он выводит свои капиталы на Запад и размещает на банковских счетах, покупает акции и разное имущество – потому что не имеет ни малейшего понятия, что ему со своими деньгами делать, каким бизнесом заняться.

Подобные заявления, прозвучавшие и от официальных лиц, например, от министра финансов Силуанова, практически доказывают, что толку от всех этих поднимателей с колен не будет. Никакого экономического развития никто на самом деле не планирует. Различные проекты, которые регулярно появляются в Минэкономразвития, не содержат ничего ценного, и являются просто отпиской, служащей лишь подтверждением того, что министерство работает, не больше. А, значит, и улучшения после 2019 года ожидать не стоит. Финансы резервируются не ради этого.

Сейчас правительство занимается накоплением резервов на случай ещё большего ухудшения внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации. Валютную прибыль, поступающую от внешней торговли, оно обменивает на свои рубли, и складирует. Правда, чтобы не обрушить рубль, оно вынуждено поддерживать определённый баланс между количеством рублей и валюты в обращении внутри страны, но оно собирается наращивать объём резервируемой валюты (и делает это), и ради этого постепенно сокращает количество рублей в экономике и на руках населения.

Деградация будет продолжаться и в 2019 году, и позже. Но до какого состояния страна может деградировать в принципе? Естественный предел – это полностью разрушенная безлюдная территория. Более реалистичный вариант – территория с разрушенной инфраструктурой и потерянной связью с властью, с отсутствием централизованного управления ей. Либо с сохранением минимально необходимого управления.

В нынешних условиях, когда власть полностью сосредоточилась на деньгах, это может относиться в первую очередь к тем территориям, откуда не поступают доходы. И в этом случае власть должна или отказываться от убыточных для неё территорий или, чтобы сохранить управление, правительство должно дотировать эти регионы. Сегодня власть идёт в основном по второму варианту, но это только начало процесса. Тут логика очевидная, и она подтверждается развивающимися событиями.

При разрушении промышленности и в целом экономики страны количество дотационных регионов должно увеличиваться, а количество регионов-доноров сокращаться. Так, в 2016 году в стране было 10 регионов-доноров, а в 2018-м – только 5. Правда, количество дотационных областей за этот же период по официальным данным тоже уменьшилось, с 79 до 72, но, учитывая, что экономическая ситуация нигде в стране не улучшилась, это скорей всего означает, что некоторым из них просто не выделили финансирования.

Например, Хакасия и Костромская область в 2018 году стали фактически банкротами, и в них было введено внешнее управление. Соответственно, там особый порядок финансирования и – чисто формально – это не дотационные регионы (можно не включать в список на дотации). Или Забайкальский край, где налоговые отчисления уменьшились на 96% – тоже кандидат на внешнее управление (хотя, нет: там уже хозяйничает Китай – судя по всему, это вариант отказа от убыточной территории). Серьёзные проблемы со сборами налогов также испытывают Архангельская область, Тыва, Сахалин, Кемерово. Да и почти все: поскольку в стране 85 регионов, и 72 из них дотационные, то, значит, только 13 регионов самодостаточны. Причём это как раз те области, чьё благополучие обеспечено природными ресурсами (не считая Москву) – то есть и там причина не в высоком уровне развития местной экономики.

И вот, глядя на эту тенденцию, можно спрогнозировать ситуацию, когда из регионов станет нечего брать – или когда поступления окажутся меньше суммы требуемых дотаций. Тогда финансирование страны из федерального бюджета станет убыточным для Центра, и он должен будет оказаться от страны (либо финансировать, пока не станет банкротом, чего, конечно, не будет).

Это повторение того, что случилось с Британской Империей: однажды колонии стали убыточными – Британия больше тратила на них, чем получала отдачи – и поэтому была вынуждена отказаться от имперской политики. Произошло преобразование империи в Британское Содружество.

Кстати, это неплохой вариант удержания власти, когда, хотя бы формально, все приличия соблюдены. Новая страна – новые законы – новый президент (или даже царь, чем чёрт не шутит). Есть, конечно, всякие «но». Например, британцы всегда были и разумными, и упрямыми, но в борьбе этих качеств, в конце концов, побеждал разум. В российской традиции приоритет разума не замечен – здесь в почёте бой до конца. «Погибаю, но не сдаюсь». Но ведь бывают и моменты просветления.

Челябинск, Сергей Ясинский

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