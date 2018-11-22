Самые крутые слухи недели: новая метла

Иногда мэр это просто мэр

Говорят, что в мэры Челябинска собираются провести именно Владимира Елистратова. Просто потому, что любой из имеющихся альтернативных номинантов представляет в большой или менее угрожающей степени тот или иной челябинский или даже региональный клан. А Елистратов – просто менеджер с личными многими десятилетиями наработанными связями. И в некоторых кремлевских башнях тоже.

У него есть неоспоримые преимущества.

Как все рыженькие мужчины он с годами становится только « интереснее», то есть у городского головы областного центра появится, наконец-то, представительская функция. Да и возраст – самое то: уже «не шашнадцать», но еще и не шестьдесят. Артикулирован и в своих речах конкретен. Не занимается самопиаром и не агрессивен, но имеет точку зрения по ключевым экономическим проблемам Че. Может набрать команду. И в то же время осознает себя игроком в команде начальника.

Как экс-сотрудник органов, он имеет связи и среди бывших начальников ОБЭПа, и среди продолжающих носить погоны. Значит, сумеет избежать коррупционных скандалов.

Есть и минусы: бизнес-интересы семьи за рубежом.

А еще Елистратов никогда не был политиком, публичным человеком. Но эксперты полагают, что в челябинском случае, может оно и лучше. Может сработать т.н. «эффект Яковлева», известный со времен этого петербургского губернатора: когда относительно неяркого чиновника горожане любят с каждым днем все сильнее, наблюдая, как под «его чутким руководством» наконец-то расчищаются местные авгиевы конюшни.

Кроме того, Елистратов, как член «союза рыжих», нынче в тренде у молодежи: ассоциируется со ставшим популярным английским принцем Гарри.

Правда, как злословят противники Владимира Алексеевича, ряду горожан он своим произношением может напомнить другого Владимира – Ульянова- Ленина, который, к слову, поначалу тоже был «медно-золотистым».

Не ее день

Говорят, однако, что один человек после утверждения врио главы администрации Че Елистратова уже просто запаковал чемоданы и готовится съехать из мэрии: это давний оппонент Елистратова Елена Мурзина. По слухам, на ее место Елистратов намерен пригласить кого-нибудь из бывших подчиненных Мурзиной, с которыми плодотворно работал как в областном правительстве, так и на ЧТЗ, и в мэрии (тем более, что в минэкономике трудится специалистом какой-то категории родная дочка Елистратова).

Говорят, что и пресс-службу мэрии Елистратов намерен апгрейдить: якобы, он позовет на работу свою давнюю знакомую (по работе в суминской администрации) Ирину Велижанцеву, возглавлявшую в начале века аналогичную структуру в областном правительстве.

Второе или даже третье пришествие

А вот большие друзья челябинской администрации нынешнего состава – Алтушкин и К, настойчиво предлагают в качестве своей кадровой поддержки поставить первым вице- мэром или замом по социалке или общим вопросам Олега Грачева – дескать, у него бэкграунд, связанный, минимум, с двумя мэрами Че – он был любимцем как мэра Тарасова, так и Юревича. Причем, речь идет о политическом бэкграунде. А политика для врио Елистратова – дело новое, может и проколоться.

Культурный тупик

Однако самая большая засада для врио Елистратова – контролировать ( в плане эффективности и противодействия коррупции) плохо знакомые ему сферы – вечно ворующую городскую культуру и просвещение. Но тут вроде бы Елистратов готов провести переговоры с госдепом Бурматовым и поставить на эти управления людей Владимира Владимировича.

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