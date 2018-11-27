Саморазрушение. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Челябинск, Ноябрь 27 (Новый День, Сергей Ясинский) – В рамках спецпроекта «Политика для чайников» историк и экономист Сергей Ясинский анализирует, почему в России не удается создать правовое государство и к чему это может привести:

«После распада СССР была задача создания новой государственной системы – в этот раз уже основанной на праве – и некоторые попытки это сделать тогда предпринимались, но в итоге всё закончилось ничем. В настоящее время произошёл откат в неправовую сферу. Сейчас, как показывают события, действия государства в целом и отдельных государственных органов всё чаще имеют неправовой и даже антиправовой характер.

Но, исходя из смысла существования государства, оно не может быть неправовым. «Государство» и «правовое государство» – одно и то же. Государство – это закон, беззаконное государство невозможно: если разрушается право, государство исчезает. Остаётся власть правящего слоя, с идеей, что законы существуют только для населения, а для него самого – полная или слегка ограниченная свобода беззакония.

Но эта логика в корне порочна и ведёт к краху всей системы: если закона нет наверху, то его не будет и внизу. Власть сама не позволит людям жить по закону, потому что это выглядит для неё (и является на самом деле) противоборством ей. А если позволит, то это приведёт к её свержению. Власть не сможет терпеть такого положения, когда население привержено закону и живёт честно – во-первых, это создаёт контраст, а во-вторых, ограничивает её в действиях. Поэтому беззаконие обязательно будет поощряться (пусть и негласно) и распространяться сверху донизу. Поэтому государственная система сгниёт, и государство развалится.

Сейчас, в принципе, всё так и идёт. Во всём, что касается правящего слоя, законы не действуют.

И то же самое всё больше затрагивает и остальное население. Правоприменительная практика вынуждает судебные и правоохранительные органы поступать противозаконно во всех случаях, а не только, когда это надо кому-то из правящего слоя. Они просто не смогут работать иначе: либо законно, либо преступно – совместить это невозможно.

И мы видим, что всё чаще появляется информация о неправовых судебных решениях, а также о разоблачённых сотрудниках правоохранительных органов (для которых уже не хватает мест заключения, и требуется строительство новых). А деятельность госструктур, как минимум, становится всё менее эффективной, но если посмотреть на высшие органы власти, то принимаемые ими решения, бесспорно, оказываются противозаконными – одно только несоблюдение Конституции даёт все основания так считать. А ведь постановления, которые они издают, обязательны для нижестоящих органов – следовательно, и те оказываются вовлечены в антиправовую деятельность. По цепочке сверху вниз нормальная деятельность государственной системы парализуется, и вместо государства остаётся мумия, оболочка с пустотой внутри.

Сейчас ситуация ещё удерживается обычными людьми в стабильности за счёт привычных норм жизни и повседневной деятельности. Жизнь населения пока ещё структурирована, но власть разрушает и эту основу, что ведёт к хаосу. Для власти это выглядит как уход населения «в тень» – поскольку разрушая нормальную деятельность государства, она перестаёт видеть население, у неё не остаётся возможностей для этого.

Власть уже начала беспокоиться по этому поводу, но её заботит только финансовая сторона вопроса – налоги и сборы в бюджет. Пока ещё она не понимает, что это и потеря управления, то есть она постепенно перестаёт быть властью. И это закономерный процесс: отказ от исполнения своих государственных обязанностей является отказом от власти. А значит, и потерей права на налоги. Ведь, действительно, на что она хочет собирать деньги с населения, если не хочет исполнять связанных с этим обязанностей («Государство вам ничего не должно»)?

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Власть обосновывает свою независимость от населения тем, что имеет доходы от нефти и газа, металлов и т.д., а не от налогов населения. Но если эти люди считают, что не должны исполнять государственные обязанности, то что они делают на государственных должностях? Должность предполагает выполнение определённой работы. И если чиновник говорит, что он не должен выполнять эту работу, то пусть уходит. Его ведь никто не держит. Если они хотят заниматься нефтью, газом, металлами и т.д. – пусть идут и занимаются. А власть оставят тем, кто будет работать, как положено.

Кроме того, доходы от продажи сырья – это не собственность чиновников. То, что поступает в бюджет, – это собственность страны: государство участвует в сырьевом бизнесе как структура, принадлежащая России, а не чиновникам. Ну, и налоги с этой деятельности тем более не принадлежат им. И если они присваивают деньги из бюджета, то они просто казнокрады, а не собственники, берущие своё по праву. Они совершают преступление. Своё у них – только зарплата. Которую они получают от населения за работу на благо общества. И они обязаны эту работу выполнять, либо должны уволиться. И ответить за казнокрадство.

Бесспорно, за кресла такие чиновники держатся не для того, чтобы выполнять работу. Занимая должности, они охраняют свою безопасность. Это то, что они потеряют в первую очередь, утратив властные полномочия. После этого начнётся расследование их преступлений, которое приведёт к наказанию, а этого они, естественно, не хотят. В правовом государстве они потеряют всё имущество и свободу. Следовательно, не в их интересах допускать возникновение правового государства.

На сегодняшней должности не нужно ничего делать, нужно только удерживать место, чтобы не допустить на него чужих. С такой работой справится кто угодно, важно лишь, чтобы он был лоялен вышестоящему начальству. Поэтому во власти сейчас полно некомпетентных, случайных людей, объединённых лишь общей идеологической позицией или родственными связями.

Профессионально они ничего не могут, поэтому качество управления никакое. Они уже даже имитировать его не в состоянии, и даже вынуждены говорить правду только потому, что не способны придумать мало-мальски правдоподобную ложь. Мы слышим от них откровенно примитивные выдумки, в лучшем случае кое-как замаскированное под государственную необходимость или «благо народа». Например, такое: «Мы сейчас провели серьёзную работу по пенсионной реформе. Мы сделали её более справедливой, более стимулирующей ДЛЯ ТОГО, чтобы наши граждане БОЛЬШЕ работали и ПОЗЖЕ выходили на пенсию» (А. Силуанов, министр финансов РФ).

Они уже сами не слышат, что говорят. И скорей всего это даже не цинизм – это такой у них сейчас уровень. Деградация видна во всём, и она указывает на потерю контроля, то есть на слабость власти. Управленческий кризис ещё не проявился отчётливо, но всё к тому идёт – об этом свидетельствует чуть ли не ежедневный поток происшествий, которому власть ничего не может противопоставить, и либо отмалчивается, либо даёт нелепые объяснения. Она не владеет ситуацией в стране – например, когда происходит что-то неприятное, она часто говорит, что ничего не знает об этом, что у неё нет информации, что это её не касается, что этим должны заниматься другие и т.п. То есть у неё сбой уже даже на уровне демонстрации своей компетентности хотя бы на словах, не говоря о делах. Такая власть долго не продержится.

Власть не понимает, что право для неё – это способ выживания, а не демонстрация прекраснодушия: право создаёт ограничения, препятствующие разрушению. И если эти ограничения убираются, то у неё самой не остаётся никакой защиты.

Она не сможет защитить себя ни в смысле обоснования своей позиции, ни физически. И в первую очередь при этом она становится опасной для себя самой, так как разъедается изнутри, в полном соответствии с принятыми в этой среде представлениями и нормами. Идеология преступления не способствует здоровью и долголетию, и чем дальше, тем слабей власть будет становиться, и этот процесс будет идти всё быстрей. А потом какой-нибудь чих или легкий толчок сведёт её в могилу».

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