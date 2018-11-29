Самые крутые слухи недели: такие девчонки

Против кого дружим, девочки?

Говорят, что разборки между бывшими членами команды Юревича привели и к дракам между их прекрасными, хотя и невенчанными, и даже не проштемпелеванными ЗАГСами, половинками. В данном случае, речь идет о том, что подруга Ильи Пруцких – фельдшера, что выдавал себя за доктора, и которому Юревич и его зам Уфимцев доверили рулить природоохранными территориями, – предоставила органам запись своего телефонного разговора с Уфимцевым, в котором тот велел ей передать любимому, чтобы он не шел на сделку со следствием и обещал (и слово свое сдержал) оплатить второго адвоката. Узнав об этом, подруга Уфимцева, образно говоря, надавала по сусалам, «предательнице». А потом обе еще и предъявили претензии законной жене третьего товарища Юревича – некоего Г, что, мол, только «вы и остались на свободе, ценой неприятностей и заточения наших любимых».

Благо, все три дамочки пока не разнесли соседствующие загородные резиденции на природоохранной территории вблизи Увильдов. А вот совместный бизнес боевых подружек то ли в Озерске, то ли в Снежинске накрылся медным тазом аккурат после начавшихся неприятностей с системой у их «парней».

Светлая сторона

Сплетники меж тем радостно обсуждают, что на фоне заговорившего, точнее, не умолкающего Пруцких и заочно арестованного Уфимцева начались неприятности по линии органов у их последнего работодателя – Алтушкина и К. Ведь именно на строительстве нежеланного для жителей Че ГОКа подвизались оба субчика из команды Юревича в качестве «консультантов» на жаловании. И теперь менеджеров и даже главного акционера правоохранители проверяют на предмет: уж не они ли помогли Уфимцеву бежать на берега Иордана или Альбиона…

Рокировка

Говорят, что областного министра культуры могут сделать челябинским вице-мэром, а заодно и начальником городской культуры. А на его место назначить (с понижением в должности) Гаттарова, присоединив к минкульту туризм. А, возможно, и приплюсовав (в целях супероптимизации) к культуре спорт – как в Англии, к примеру.

Подсуетился

Говорят, недавний комплимент Косилова губернатору относительно победы последнего над коррупцией грозит вылиться в назначение владельца «Рависа» министром сельского хозяйства региона, у которого нынешний минсельхоз – Кобылин станет первым замом.

Тайны немадридского двора

Говорят, спикер ЗСО Мякуш ведет тайные переговоры с Валерием Пановым, что скрывается от родного правосудия в Германии, на предмет ведения совместного доходного бизнеса – автозаправки, ремонт и прочие строительные услуги в этой недружественной стране. Потому что прикидывает, куда бы ему после окончания карьеры уехать на ПМЖ. И то правда: после стольких усилий, вложенных в процветание родной страны, имеет право пожить за границей.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 29.11.18

А дорожники ни при чем: Челябинск встал в 10-балльных пробках. / 29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / Невозможность культурного выбора: как Бертолуччи потряс Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»