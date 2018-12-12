Земля стремительно движется к очередному периоду массового вымирания – к такому выводу пришли ученые, анализируя данные предыдущих глобальных катастроф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день известно о пяти крупных массовых вымираниях (так называют глобальные катастрофы в истории Земли, когда за короткий по геологическим масштабам период времени погибала высокая доля видов живых организмов) и порядка 20 менее масштабных. Наиболее известно последнее массовое вымирание, случившееся примерно 65 млн лет назад, когда в числе прочего погибли динозавры, но оно не было самым значительным. Наиболее крупным из массовых вымираний считается Пермское, произошедшее примерно 252 млн лет назад: было уничтожено 96% всех морских видов, 73% наземных видов позвоночных, 83 % видов всего класса насекомых. Ввиду утраты такого количества и разнообразия биологических видов восстановление биосферы заняло намного более длительный период времени по сравнению с другими аналогичными катастрофами.

Предполагается, что причиной катастрофы стало изменение климата, вызванное вулканическими парниковыми газами. Геохимические данные подтверждают быстрое глобальное потепление и сопровождающую его потерю кислорода.

Ученые Вашингтонского университета смоделировали глобальное потепление, вызванное парниковыми газами в конце Пермского края, используя модель климата Земли и связанных биогеохимических циклов, соответствующее геохимическим косвенным данным. Установленное повышение уровня парниковых газов в атмосфере повышает приземные температуры океана более чем на 10 ° C и снижает глобальные уровни содержания кислорода в морской среде почти на 80%.

Чтобы предсказать влияние этих изменений на среду обитания и выживаемость животных, ученые измерили частоты признаков метаболического индекса у различных живых видов и использовали их для определения набора модельных экофизиотипов. Оказалось, что потепление океана привело к сокращению кислорода в воде и одновременно увеличило метаболизм морских обитателей, повысив их потребность в кислороде. «Мы моделировали массовое вымирание экофизиотипов и обнаружили надежный географический паттерн: интенсивность вымирания должна была быть ниже в тропиках, чем в высоких широтах, – цитирует исследователей Science. – Причина более низкого тропического вымирания заключается в том, что организмы, первоначально населяющие теплые среды с низким содержанием кислорода, могут лучше использовать эти условия, когда они возникают в глобальном масштабе, тогда как среды обитания более полярных видов полностью исчезают».

Результаты, полученные при моделировании, сравнили с уже имеющимися данными и обнаружили, что в различных группах наблюдаемая интенсивность вымирания действительно увеличивается с широтой, что согласуется с предсказанной характеристикой потери аэробных мест обитания. Сравнение модели с данными окаменелости показало, что зависящая от температуры гипоксия может составлять более половины наблюдаемой величины регионального исчезновения (то есть истребления). Остальные организмы гибнут от последующего недостатка пищи.

Ученые отмечают, что сегодня мировой океан нагревается на 60% быстрее самых пессимистичных прогнозов: за последние 25 лет его температура поднялась на 0,8 градуса, а с 2014 года процесс потепления усилился.

Такими темпами к концу XXI века Земля достигнет 20% от показателей Великого (пермского) вымирания.

Москва, Игорь Юров

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