Объем выбросов парниковых газов в мире побил все рекорды

В прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла 407,4 частей на 1 млн, что является наибольшим значением за всю историю наблюдений. Об этом говорится в докладе, опубликованном Метеорологическим обществом США.

Темпы глобального потепления выросли на 43% по сравнению с 1990 годом, передает CNN. Объем выбросов парниковых газов в 2018 году является рекордным показателем, утверждают ученые.

2016-й год стал самым теплым с начала наблюдений, ведущихся с начала XIX века. В последующих годах средняя температура воздуха на планете продолжала расти. В 2018 году отмечен рост «плюсовых» температурных аномалий. В то же время количество зарегистрированных температурных минимумов уменьшилось.

Метеорологи также обратили внимание на уровень воды в мировом океане, который бьет рекорды седьмой раз подряд с начала наблюдений за ним с помощью спутников, которые ведутся 26 лет. С 1993 года вода поднялась на 81 мм, сейчас уровень поднимается примерно на 31 мм в 10 лет.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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