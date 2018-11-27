Климатологи предрекли катастрофические штормы в Европе и Америке

Изменение климата способно привести к трехкратному увеличению количества мощных циклонов и штормов в Европе и Северной Америке. Такие неутешительные прогнозы сделали климатологи из Университета Экзетера (Великобритания), пишет журнал Environmental Research Letters.

Ученые считают, что, если уровень выбросов парниковых газов не сократится, то до конца столетия в мире произойдет резкое увеличение частоты циклонов на огромных территориях Северного полушария. По мнению исследователей, будут фиксироваться невиданные по силе штормы, которые будут нести с собой катастрофические наводнения.

Исследователи рассчитали изменения в частоте и интенсивности внетропических циклонов за последние годы и пришли к выводу, что наибольшее увеличение числа внетропических циклонов ожидает именно Европу и Северную Америку. «В этой работе мы связали изменения климата с событиями, которые приводят к сильным дождям и наводнениям. Моделирование показало, что в условиях более теплого климата значительно возрастет интенсивность выпадения экстремального количества осадков», рассказал руководитель научной группы профессор Мэтт Хокрофт.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 27.11.18

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