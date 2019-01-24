Самые крутые слухи недели: семейные посиделки

Семейственность или Династии?!

Говорят, «сборный» десант из чекистов и росгвардейцев разных регионов уже в следующем месяце начнет шерстить бюджетные структуры ЧО (и государственные с правоохранительными органами не в последнюю очередь) на предмет наличия семейных кланов. Результатом такой масштабной проверки может стать (а в вузах и ряде органов станет) смена властной парадигмы.

Особенно внимательны и дотошны «этические контролеры» будут в Магнитогорске. Наблюдатели считают, что подобные дискомфортные для проверяемых меры связаны с весьма вероятной отставкой главы региона и идеологической рекогносцировкой (чтобы не сказать зачисткой) под выборы следующего губернатора ЧО – варяга.

Старый конь борозды не портит…

Говорят, что агония действующей областной администрации, регулярные выволочки, что устраивает своим подчиненным недовольный своей непопулярностью губернатор, заставили его аналитиков и коммуникаторов с прессой искать новые возможности для эффективной подачи деятельности БД в СМИ. Для этой цели сотрудники нынешнего губернатора – все сплошь из бывшего «косиловского» политического гнезда – подбирают по сусекам старые кадры. Так, вроде бы есть намерение подвести всю газетную «агитацию и пропаганду» под Влада Писанова – бывшего челябинского собкорра «Труда», бывшего председателя местного Союза журналистов и много еще чего бывшего.

Дома и стены помогают

Говорят, на днях в столице был замечен бывший крупный челябинский предприниматель и политик Валерий Панов. Якобы, он почти «решил» все вопросы по своему преследованию, точнее, по его прекращению, что позволит ему вернуться на родину и «освежить» свои бизнес-позиции.

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По слухам, Панов намерен заняться (в числе прочего) созданием мощного бюро «геодезической экспертизы» федерального масштаба. И это очень похоже на правду, потому что один из реальной функционирующих на родине активов его семьи – небольшая контора, созданная много лет назад папой предпринимателя – профессиональным геодезистом.

Трактористы

Говорят, уже практически решен вопрос о переходе Станислава Мошарова на пост директора Х/К «Трактор» и отставке с этой должности во второй раз публично оскандалившегося Ивана Сеничева. Сеничева же планируют назначить главой челябинского коммунхоза и, возможно, первым замом будущего главы города, если этот вопрос останется до момента его кардинального решения в компетенции Бориса Дубровского как действующего губернатора.

Нужничок-с

Говорят, проштрафившуюся гаттаровскую протеже Алейникову покровитель усиленно пропихивает на относительно престижную административную позицию в ректорат ЮУрГУ.

Шестаков пока отпихивается – до конца этого учебного года у него есть железный аргумент: мол, в этом сезоне уже пристроили одного «вашего» – родича Бурматова. Подождите: чтобы впихнуть вашу девицу – нужно какого-нибудь начальника выпереть.

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