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Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

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Вторник, 29 января 2019, 06:53 мск

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Кому гильотину? Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Если кризис нельзя предотвратить, его нужно возглавить. Для этого существует даже специальный термин – антикризисное управление. В нормальном значении он подразумевает некие действия для вывода из состояния банкротства, но его можно использовать и в качестве ширмы, скрывающей подлинный смысл происходящего, считает эксперт РИА «Новый День», экономист Сергей Ясинский.

«Это когда полномочия применяются не для преодоления критического положения, а для достижения целей, не связанных с заявленной задачей, например, для извлечения максимально возможной выгоды в данных условиях. В этом случае объект управления предоставляется своей судьбе, приходит в полную негодность и разрушается, поскольку его будущее никого не интересует.

Начиная с 90-х годов прошлого века, этим способом было уничтожено огромное количество предприятий, а выгоды от их гибели были присвоены частным порядком, обогатив лиц, управлявших этими процессами. То есть опыт накоплен большой. Сейчас можно наблюдать, как он применяется по отношению к целой стране: происходит всё то же самое. Все ценные активы извлекаются и продаются желающим их купить. Деньги присваиваются и выводятся заграницу на частные счета. Никому не нужная рухлядь оставляется на произвол судьбы.

Пока процесс не закончен, звучат уверения управляющих в том, что всё идёт как надо, и кризис будет преодолён. Ложная статистика призвана убедить, что ситуация, если и не улучшается, то, по крайней мере, находится под контролем. Или даже что ухудшение плановое и временное. Сокрытие правды от населения необходимо, чтобы оно до самого конца не понимало, что происходит, и не мешало присваивать ценности. Ложное объяснение текущего состояния страны должно обеспечить спокойствие населения до самого конца. При этом денежные средства страны продолжают безостановочно вытягиваться отовсюду снизу вверх и аккумулироваться в виде резерва или выводиться за рубеж в валюте, золоте, других ценностях.

В марте 2018 года вновь избранный президент РФ В. Путин в обращении к гражданам заявил: «Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности. Развивать инфраструктуру и соцсферу: образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить».

Но действия, предпринятые с тех пор правительством, прямо противоположны сказанному президентом. Повышение налогов и акцизов, появление других сборов резко ухудшают положения бизнеса (если он не принадлежит близким верхушке людям) и работников, занятых в нём. Вместо создания новых рабочих мест возникает угроза массовых увольнений, уменьшения заработной платы, безработицы. Вместо наращивания эффективности экономики действительной перспективой становится её катастрофа. Вместо повышения доходов и снижения бедности приобретает актуальность обнищание населения и переход к полуголодному существованию.

Ни о каком развитии социальной сферы в таких условиях не может быть и речи. Улучшать положение в области образования, здравоохранения, заниматься благоустройством городов и посёлков, строить новое жильё уже просто не на что. Лозунгом правительства в социальной сфере было и остаётся слово «оптимизация», то есть постоянное сокращение финансирования – видимо, до тех пор, пока она не будет полностью уничтожена.

Дополнительно об этом свидетельствуют высказывания членов правительства, которые хотели бы скрыть реальное положение дел, и ради этого готовы даже отказаться от статистики – как Д. Медведев, предложивший перестать считать ВВП страны, или А. Силуанов, которого не устраивает методика подсчёта доходов населения (они снижаются пятый год подряд, и это мешает делать вид, что всё в порядке), или как Т. Голикова, которая хочет изменить стандарт оценки бедности и таким способом сократить число бедных. То есть о возможности реального улучшения там никто даже не заикается.

Для улучшения экономического положения в стране нужно развивать производство продукции, товаров – в том числе на экспорт – всего, что хорошо покупается.

На это способен бизнес – но при условии свободы, защиты собственности, разумного законодательства и благоприятной экономической политики. Однако правящая верхушка на это не пойдёт, так как не хочет конкуренции: у неё есть свой бизнес, который этого не выдержит (как пример – сланцевый газ, который Газпром прозевал, и которому не может теперь противостоять). Поэтому все обещания сделать что-либо в пользу бизнеса – это лишь слова.

Медведев пообещал в помощь бизнесу гильотину. Которая должна подействовать на предпринимателей благотворно. Вот! Это похоже на правду – за исключением слова «благотворно». Предшествующий опыт доказывает, что их помощь бизнесу – это как топором по голове. Поэтому и к его последнему обещанию не стоит относиться с оптимизмом. Лучше, наоборот. Как говорили древние римляне: «Предупреждён – вооружён».

Поскольку суть происходящих в стране экономических процессов сводится к тому, что правящий слой хочет забрать себе всё ценное, логично, что все остальные будут стремиться к тому, чтобы своё сохранить. Чиновники открыто демонстрируют отчуждение от страны и враждебность по отношению к ней – в этом смысле слова и дела у них уже находятся в полном согласии.

И уже набирает силу противоположный процесс – население начинает демонстрировать свою враждебность чиновникам. Уже даже Песков говорит, что испытывает неудобство от такого к себе отношения (если не кокетничает). Другие чиновники, видимо, начинают понимать, что наговорили лишнего, поэтому пока помалкивают. А у населения, похоже, происходит прояснение в голове.

Это их понимание имеет большое значение, поскольку подводит к мысли о необходимости защиты. Власть не любит митинги протеста, но митинги – это ещё обращение к государственным деятелям, то есть это признание их законной властью, это поиск диалога, просьба о помощи. А когда власть воспринимается уже как незаконная, попытки диалога становятся бессмысленными и прекращаются, а у людей появляется стремление бороться с ней любыми способами.

Не митинги страшны, а их отсутствие, но власть, занятая собой, заинтересована только в том, чтобы в стране было тихо, чтобы никто не возмущался. Она не задумывается о смысле этой тишины, не хочет понимать, что это отказ её признавать, и что это угроза её благополучию.

Вообще, чиновники поразительно далеки от понимания ситуации. Например, тот же А. Силуанов удивляется тому, что люди недовольны «пенсионной реформой» – то есть он ожидал, что все обрадуются. Или А. Кудрин, который заявил, что для процветания экономики нужно, чтобы люди работали как можно больше, а зарплаты были как можно меньше – тем самым проявив странную для него неосведомлённость в том, как работает современная экономика, и как она устроена в России.

Чудаки! Если они действительно так думают, их ждут сюрпризы».

Челябинск, Сергей Ясинский

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